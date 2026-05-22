Медведев, Мирра, Рублёв: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2026

В мужском одиночном разряде от нас выступят четыре теннисиста, а в женском — 10 спортсменок, в том числе одна дебютантка.

С 24 мая по 7 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции, единственный турнир «Большого шлема», который проводится на грунте. Российские теннисисты и теннисистки пять раз становились чемпионами «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. В 1996 году лучшим стал Евгений Кафельников, в сезоне-2004 победила Анастасия Мыскина, в 2009-м первенствовала Светлана Кузнецова, а в 2012 и 2014 годах не было равных Марии Шараповой. В этот раз повторить достижения прославленных соотечественников попробуют 14 представителей России — четверо мужчин и 10 женщин.

Даниил Медведев (шестой номер посева)

Медведев не очень любит грунтовое покрытие, хотя в последнее время отзывается о нём не так резко, как раньше. «Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», на котором чемпион US Open 2021 года ни разу не выходил в полуфинал. Да и в 1/4 финала он пробивался в Париже лишь однажды, ещё в 2021 году.

Этот грунтовый сезон Медведев начал ужасно — с поражения 0:6, 0:6 от Маттео Берреттини в Монте-Карло. В Мадриде россиянин выбыл в четвёртом круге, где его победил другой итальянец Флавио Коболли. Зато потом Даниил перезагрузился и в Риме выдал классный поход по сетке. Остановил его опять-таки итальянец Янник Синнер. Медведев даже смог взять сет у первой ракетки мира, но всё же проиграл. А в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил сразится с Адамом Уолтоном.

Андрей Рублёв (11)

Рублёв ни разу не преодолевал четвертьфинальный барьер на ТБШ: 10 поражений в 10 матчах. А в последнее время и до этой стадии не добирался. Последний выход Андрея в восьмёрку лучших на мэйджорах приключился на Australian Open — 2024, то есть уже два с половиной года назад. На «Ролан Гаррос» он дважды доходил до 1/4 финала: в 2020 году и в 2022-м. В этот раз Рублёву предстоит защищать очки за четвёртый круг.

Перед «Ролан Гаррос» Рублёв успел провести четыре грунтовых турнира. И если в Монте-Карло и Мадриде он не добился успехов, то в Барселоне и в Риме был хорош. На испанском «пятисотнике» он остановился в шаге от титула, проиграв Артюру Фису, а в столице Италии добрался до 1/4 финала, где был выбит Янником Синнером. На старте «Ролан Гаррос» Андрея ожидает встреча с перуанцем Игнасио Бусе.

Карен Хачанов (13)

Хачанов, полуфиналист US Open 2022 года и Australian Open — 2023, на «Ролан Гаррос» дважды играл в 1/4 финала — в сезонах 2019 и 2023 годов. Год назад Карен остановился в третьем круге парижского мэйджора.

Хачанов пока толком не может найти свою игру в этот грунтовый сезон. В Монте-Карло, Барселоне и Мадриде он потерпел три поражения в четырёх матчах. В Риме Карен добрался до 1/4 финала, а вот в Гамбурге не смог пробиться в эту стадию, уступив во втором круге. Россиянин начнёт «Ролан Гаррос» матчем с малоизвестным французом Артюром Жа — возможно, неплохой вариант для входа в турнир, хотя поддержка местному теннисисту будет обеспечена.

Роман Сафиуллин (Q)

Сафиуллин лишь однажды, в год дебюта (2021-й), выбрался во второй круг «Ролан Гаррос», а потом дважды выбывал в первом круге, в том числе в прошлом сезоне. А вообще высшее достижение Романа на «Шлемах» — четвертьфинал Уимблдона 2023 года.

В этом году Сафиуллин ещё не выступал на уровне тура, зато выиграл два «челленджера», причём на грунте — в Оэйраше и Маутхаузене. Также на его счету выход в полуфинал в Аликанте. Статистика Романа в этот грунтовый сезон (с учётом квалификации «Ролан Гаррос») — 18 побед и три поражения, но уровень оппозиции, конечно, не тот, что на «Шлемах».

Мирра Андреева (8)

Три года назад Андреева в возрасте 16 лет дебютировала на ТБШ — именно на «Ролан Гаррос». Тогда она дошла до третьего круга, а год спустя стала полуфиналисткой, и пока это лучший её результат на мэйджорах. В минувшем сезоне Мирра проиграла здесь на стадии 1/4 финала.

В этот грунтовый сезон Андреева, главная надежда России на «РГ», доказала, что её шансы далеко пройти по сетке весьма и весьма высоки. В апреле россиянка завоевала титул на «пятисотнике» в Линце, после чего провела ещё три ярких турнира, выиграть которые, правда, не получилось. В Штутгарте её остановила Елена Рыбакина, в Мадриде — Марта Костюк, в Риме — Кори Гауфф. Особенно обидным оказалось поражение в столице Испании, ведь это был финал. Первой соперницей Мирры на «Ролан Гаррос» будет француженка Фиона Ферро.

Екатерина Александрова (14)

Александрова на всех турнирах «Большого шлема», кроме Australian Open, выходила во вторую неделю, то есть в четвёртый круг. Именно такой результат Екатерина показала на «Ролан Гаррос» 2025 года.

Сейчас Александрова испытывает трудности. В этот грунтовый сезон она одержала пока всего одну победу, а поражений насобиралось уже целых четыре. В этой связи не самое громкое имя соперницы по первому кругу «Ролан Гаррос» — Камила Осорио — вселяет определённые опасения. Представительница Колумбии, как и многие другие южноамериканские теннисистки, успешнее всего выступает именно на грунте.

Людмила Самсонова (20)

В минувшем сезоне Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ, и произошло это на Уимблдоне. На «Ролан Гаррос» Людмила тоже побила личный рекорд, выйдя в четвёртый круг.

Самсонова, как и Александрова, не демонстрировала сильных результатов в этот грунтовый сезон. Людмила ни разу не смогла выиграть хотя бы два матча подряд и побеждала только тех теннисисток, которые находились ниже неё в рейтинге, да и то не всех. Первой соперницей россиянки на этом «Ролан Гаррос» станет Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Анна Калинская (22)

«Ролан Гаррос» — самый неудобный мэйджор для Калинской, четвертьфиналистки Australian Open 2024 года. Здесь она лишь однажды смогла выйти во второй круг — в сезоне-2024. А год назад Анна в Париже уступила в первом круге.

До «Ролан Гаррос» Калинская успела провести три грунтовых турнира. С переменным успехом: в Чарльстоне Анна дошла до четвертьфинала, в Мадриде проиграла первый же матч, а в Риме закончила путь на турнире в 1/8 финала. На предстоящем «РГ» первой соперницей россиянки станет француженка Лоис Буассон. Это та теннисистка, которая год назад не пустила Мирру Андрееву в полуфинал в Париже.

Диана Шнайдер (25)

То же самое верно и для Шнайдер. Диана на всех трёх ТБШ, кроме «Ролан Гаррос», выходила в третий круг. А в Париже её максимумом пока что является второй круг. В 2025-м она остановилась на этой стадии.

Перед «РГ» Шнайдер выступила на четырёх грунтовых турнирах. Но только в Чарльстоне она смогла выйти хотя бы в четвертьфинал. А в Штутгарте, Мадриде и Риме у Дианы по одной победе и одному поражению. Она начнёт «Ролан Гаррос» матчем с Ренатой Сарасуа из Мексики.

Анастасия Захарова

В этом году Захарова дебютирует на «Ролан Гаррос». До этого она четырежды пыталась пройти квалификацию, но всякий раз терпела неудачу. А лучшим результатом Анастасии на мэйджорах является выход в третий круг Australian Open 2024 года.

В этот грунтовый сезон Захарова выступала не только на уровне тура, но и на «челленджерах». Наибольшего успеха она добилась на WTA-125 в Париже. Там в четвертьфинале её остановила чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз. В Чарльстоне, Мадриде и Риме Анастасия одержала одну победу в четырёх матчах, а в Страсбурге не прошла квалификацию. Соперница на старте «РГ» у Захаровой сложная — 10-я сеяная Каролина Мухова.

Оксана Селехметьева

В этом году Селехметьева впервые смогла пройти первый круг ТБШ. На Australian Open она остановилась в третьем круге. А на «Ролан Гаррос» у Оксаны пока два поражения в двух матчах в основной сетке, в том числе – одно в прошлом году. Этот турнир она проведёт в нейтральном статусе, однако теннисистка уже получила испанское гражданство.

«Российская теннисистка Оксана Селехметьева, проживающая в Барселоне, получила испанское гражданство путём натурализации, как было опубликовано в Официальном государственном вестнике (BOE) в четверг, 21 мая. 23-летняя левша будет доступна для выбора капитаном сборной Испании по теннису Карлой Суарес на Кубок Билли Джин Кинг. Оксана Селехметьева живёт и тренируется в Испании с 14 лет, где также проживают её родители. Королевская испанская теннисная федерация (RFET), зная о её желании играть за Испанию, инициировала юридический процесс в Высшем спортивном совете (CSD) для признания её игроком, представляющим национальный интерес, и, таким образом, предоставления ей права выступать за национальную команду», — говорится в пресс-релизе Федерации тенниса Испании.

Селехметьева в этот грунтовый сезон выигрывала матчи только на «челленджерах». Точнее, на одном «челленджере» — в Мадриде. Там она дошла до четвертьфинала и уступила экс-россиянке Полине Кудерметовой, представляющей Узбекистан. Оксане крайне тяжело будет в первом круге «Ролан Гаррос», ведь её соперница в первом круге — украинка Марта Костюк, одержавшая 11 побед в 11 матчах на грунте в этом году на уровне WTA. Костюк завоевала титулы в Руане и Мадриде, после чего снялась с Рима.

Анна Блинкова

Блинкова на «Ролан Гаррос», как и на других «Шлемах», кроме US Open, доходила до третьего круга, но не дальше. А год назад Анна уступила в первом круге в Париже.

Перед «Ролан Гаррос» Блинкова успела провести целых шесть турниров. Успешнее всего россиянка выступила на турнире WTA-125 в Сен-Мало, где смогла одержать три победы подряд и дошла до 1/2 финала. На других соревнованиях Анна похвастаться такими успехами не может. В первом круге «РГ» она сразится с украинкой Юлией Стародубцевой.

Алина Корнеева (Q)

Корнеева, дебютировавшая на ТБШ на Australian Open 2024 года, с тех пор неоднократно пыталась преодолеть квалификацию, но ни разу не прошла хотя бы во второй круг отбора. И только теперь Алина выиграла все три матча — и готовится к дебюту в основной сетке.

В этот грунтовый сезон Корнеева выиграла уже шесть встреч, но либо в квалификациях, либо на «челленджерах». В Риме же Алина прошла отбор, но уступила в первом круге.

Елена Приданкина (Q)

С шестой попытки Приданкина наконец прошла квалификацию ТБШ. Елена не пропустила ни одного отбора начиная с Australian Open 2025 года, но только теперь пробилась в основную сетку.

В этот грунтовый сезон Приданкина уже трижды доходила до 1/4 финала: один раз — на турнире W35, ещё дважды — на «челленджерах» (WTA-125). Однако дальше пока не проходила.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня. У мужчин Карлос Алькарас ввиду травмы не сможет защитить титул — испанец пропускает турнир. А в женской сетке 2000 очков за прошлогодний трофей защищает Кори Гауфф.