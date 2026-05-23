Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев на Ролан Гаррос 2026: пресс-конференция, что сказал, Синнер, Алькарас, соперничество, бойкот из-за призовых

«Был бы рад побороться с Синнером в Париже, ведь это уже полуфинал». Медведев — на «РГ»
На пресс-конференции перед стартом ТБШ Даниил рассказал о соперничестве с лидером рейтинга и о протесте игроков из-за призовых.

Совсем скоро начнётся второй ТБШ в сезоне-2026 и единственный мэйджор на грунтовом покрытии — «Ролан Гаррос». Россиянин Даниил Медведев в рамках медиадня пообщался с журналистами, с которыми поделился мыслями о сильных сторонах Янника Синнера, снятии Карлоса Алькараса, травмах и бойкоте теннисистов.

— Как чувствуете себя после турнира в Риме?
— Я чувствую себя отлично. Турниры в Мадриде и Риме были хорошими. С точки зрения результатов, конечно, Рим был лучше, но если говорить о моём теннисе, то в обоих случаях я играл хорошо, здорово показал себя на грунте. С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Не всегда это мой лучший турнир, однако пару раз мне удалось добиться хороших результатов. Именно это я и сделаю сейчас: постараюсь показать себя с лучшей стороны.

— Не так давно вы смогли навязать борьбу Яннику Синнеру. Удастся ли кому-нибудь его победить на «Ролан Гаррос», и если да, то как?
— Да, это очень сложно. Кажется, в этом году он проиграл всего два матча, и единственный способ победить его [Синнера] — это быть в лучшей форме на протяжении всего поединка. Понадобится три сета, а может быть, даже четыре или пять. Нужно бегать, быть сильным, хорошо подавать и принимать. Всё должно быть качественным, потому что его игра – на высшем уровне. Нужно соблюсти все ранее упомянутые условия, и именно это мне удалось сделать в Риме, особенно во втором сете. В третьей партии у меня был один небрежный гейм на подаче, и я проиграл с одним брейком. Он очень, очень сильный теннисист и соперник.

Но я всегда говорю, что спорт есть спорт. Он может потерпеть поражение. Есть большой шанс, что если он будет играть так, как сейчас, то сможет выиграть турнир, но в каждом круге его соперники изо всех сил будут стараться победить. Так что если мне придётся побороться с ним, то в каком-то смысле я буду рад, ведь это произойдёт только в полуфинале. Я тоже буду стараться.

— Вам нравятся перестрелки с бэкхенда, а Синнер в этом деле тоже неплох. Каково бороться с ним в таких условиях?
— Я думаю, если сравнивать с любым другим игроком, разница в том, что Янник может в любой момент решить сделать шаг вперёд и, например, ударить по линии. Но немногие игроки могут выполнять удар с бэкхенда по линии, и причём делать это почти каждый раз в виде виннера. А он способен на это. Он может делать это, например, на протяжении трёх сетов: шаг вперёд, удар по линии, сильный удар, а затем он очень быстро пробивает с форхенда. Если вы попытаетесь обмануть его, сыграть на его бэкхенде, то у вас просто не выйдет такой трюк.

Играть с ним непросто, но в то же время я должен сказать, что мне это нравится. У меня были действительно хорошие матчи с ним, даже те, в которых я потерпел поражение. Это как сложный вызов, в котором я всегда буду стараться победить. Я знаю, что в последнее время я проиграл ему много поединков, но некоторые из них были довольно напряжёнными, и я думал: «Ладно, в следующий раз мне действительно нужно сыграть ещё лучше и взять реванш». Вот что я собираюсь сделать.

— Вы участвуете в протесте игроков по поводу призовых, верно? Как вы думаете, готовы ли теннисисты пойти на жертвы ради достижения своих целей?
— Сложный вопрос, потому что внутри многое происходит. Я думаю, сейчас мы знаем, чего хотим как спортсмены, и это хорошо. Вероятно, это первый раз за всё моё время в туре, когда игроки действительно сплотились. Мы не хотим навредить себе, да и вообще кому-либо. Мы просто хотим поговорить с организаторами ТБШ, хотя нам кажется, что они, возможно, недостаточно хотят такой дискуссии. Мы предпринимаем некоторые шаги, чтобы начать этот разговор, и всё. Я не думаю, что то, что мы делаем, действительно плохо, потому что это разовая акция, чтобы посмотреть, как всё пойдёт. И я думаю, что есть некоторый прогресс, особенно после слов Янника в Риме и тому подобного. Так что мы просто пытаемся быть услышанными, причём мы хотим этого именно на ТБШ.

— Насколько сильно отличается участие в таком турнире без Алькараса?
— Честно говоря, для меня это не имеет значения, потому что это «Ролан Гаррос». Я никогда не был здесь в полуфинале. Я подхожу к каждому матчу по отдельности. Конечно, если я в полуфинале и играю с Янником, и, может быть, Карлоса нет на другой стороне, то ты думаешь: «Ладно, может быть, это более лёгкая задача: попытаться выиграть трофей». Но на данный момент мы ещё не там. Я буду выступать в первом круге, где я проигрывал шесть раз на «Ролан Гаррос». Я просто хочу сделать всё возможное, попытаться пройти дальше по сетке. Карлос здесь или нет, это не сильно меняет мой подход к турниру.

Как я уже говорил, если бы я был в полуфинале или финале, тогда я мог бы ответить на тот же вопрос и сказать: «Да, знаете что, его здесь нет, поэтому, возможно, будет легче выиграть весь турнир». Но в целом я бы сказал, что надеюсь, он быстро вернётся. Мы знаем, что его не будет на Уимблдоне, поэтому я надеюсь, что он восстановится как можно скорее. Нам нравится видеть его и в раздевалке, и на корте.

— Джокович не участвует в разговорах о протестах. Насколько сильно игроков это задевает?
— Я думаю, это не проблема, потому что я всегда говорил, во-первых, что каждый может принимать собственные решения, и это здорово. Это лучшее, что есть в жизни — иметь свободу действия. Новак достаточно опытен и зрел, чтобы знать, что он хочет делать, а чего не хочет, и он всегда очень активно поддерживает игроков в различных ситуациях и направлениях. Поэтому я не думаю, что это вредит нашему посланию. Вероятно, если его спросят о нас, он скажет, что поддерживает нас, просто не в плане, связанном с прессой. Так что, ещё раз, полная поддержка Новаку, и я уверен, что он тоже поддерживает всех игроков и окружающих людей.

— Алькарас сказал, что не будет играть на двух ТБШ. Считаете ли вы это опасностью для спорта? Можно ли что-нибудь сделать, чтобы уменьшить физическую нагрузку?
— Очень сложный вопрос, потому что у каждого своя история. Поэтому это так сложно… Я не знаю, произошло ли это с Карлосом во время матча или вне корта. Ни у кого нет сведений о том, что точно произошло, поэтому очень сложно сказать. Если каким-то образом нам удастся найти способ, как и в большинстве других видов спорта, — иметь возможность провести сезон, даже если он будет на две недели или на месяц короче… Сейчас, если кто-то захочет после сезона взять трёхнедельный перерыв, это будет невозможно. Особенно если вы играете в Турине.

Вы берёте три недели перерыва и, по сути, жертвуете Australian Open, а никто не хочет пропускать ТБШ. Так что, если есть способ принять решение сократить сезон, я думаю, это могло бы помочь многим игрокам. Но, вероятно, такой возможности не будет в ближайшие пять лет. Если только через 10. И если говорить о более длительных сезонах, я почти уверен, что даже если из-за этого игроки будут получать меньше денег из-за меньшего количества турниров, то большинство всё равно согласится. Об этом говорят в раздевалке, но, опять же, это долгая дискуссия. Это единственный вариант, при котором можно снизить количество травм.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

