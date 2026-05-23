Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос — 2026: расписание воскресенья 24 мая, Мирра Андреева, Хачанов, Джокович, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Мирра, Хачанов и Джокович на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
5 топ-матчей 24 мая в теннисе
Комментарии
За кем следить 24 мая на грунтовом турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 24 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Артюр Жа (Франция, WC), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артюр Жа
Франция
Артюр Жа
А. Жа

Интрига: как Хачанов проведёт свой 10-й «Ролан Гаррос»?

Карен Хачанов начинает свой 10-й по счёту поход по турнирной сетке «Ролан Гаррос». Любопытно, что во всех предыдущих случаях он неизменно успешно преодолевал стартовый барьер. Теперь его соперником в первом круге будет француз Артюр Жа. 21-летний теннисист сейчас занимает 140-е место в рейтинге и в сетку попал благодаря уайлд-кард. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кириян Жаке — Марко Трунгеллити.

Карен набрал обороты в Риме:
Хачанов не дошёл до 1/2 финала «Мастерса» в Риме. Его остановил трёхкратный финалист ТБШ
Хачанов не дошёл до 1/2 финала «Мастерса» в Риме. Его остановил трёхкратный финалист ТБШ

🎾 12:00*: Марта Костюк (Украина, 15) — Оксана Селехметьева (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Интрига: одержит ли Селехметьева первую победу на «Ролан Гаррос»?

Оксана Селехметьева третий раз выступит в основной сетке «Ролан Гаррос», однако в два предыдущих раза уступала на старте (2022, 2025). Её соперницей в первом круге розыгрыша-2026 будет украинка Марта Костюк, посеянная под 15-м номером. Теннисистки ровесницы — каждой по 23 года, но пока на профессиональном уровне друг с другом они не играли. Победительница их первой встречи во втором круге померится силами с кем-то из пары Кэти Волынец — Клара Бюрель. Отметим, что Федерация тенниса Испании уже объявила, что Оксана в ближайшее время уйдёт из-под российского флага под их юрисдикцию.

Список теннисисток, ушедших под другой флаг, множится:
Российская теннисистка сменила гражданство. Селехметьева теперь будет представлять Испанию
Российская теннисистка сменила гражданство. Селехметьева теперь будет представлять Испанию

🎾 13:30*: Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Интрига: доберётся ли Блинкова до Рыбакиной?

Анна Блинкова начинает свой путь на «Ролан Гаррос» — 2026 матчем с украинкой Юлией Стародубцевой. Теннисистки ранее уже пересекались на корте. В первом круге US Open — 2025 сильнее оказалась Анна — 6:3, 6:1. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Вероника Эрьявец — Елена Рыбакина.

Анна пытается набрать ход на грунтовой серии турниров:
Калинская вышла в третий круг «пятисотника» в Чарльстоне. Блинкова в Боготе тоже победила
Калинская вышла в третий круг «пятисотника» в Чарльстоне. Блинкова в Боготе тоже победила

🎾 16:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Фиона Ферро (Франция, WC), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

Интрига: удастся ли Мирре Андреевой блеснуть на «Ролан Гаррос» — 2026?

Мирра Андреева набрала отличный ход во время грунтового сезона. Она взяла титул в Линце, дошла до финала в Мадриде, полуфинала в Штутгарте и четвертьфинала в Риме. Кроме того, 19-летняя россиянка завоевала титул в паре на «тысячнике» в Риме и дошла до финала аналогичного соревнования в Мадриде. Теперь на «Ролан Гаррос» она вступит в борьбу матчем с француженкой Фионой Ферро, которая на 10 лет её старше. Девушки до этого пересекались на корте однажды — в финале турнира ITF категории W60 в Беллинцоне-2023 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча далее сразится в Париже с кем-то из пары Марина Бассольс-Рибера — Эмилиана Аранго.

Юная россиянка готова противостоять местной публике:
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»

🎾 21:15*: Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 4), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 21:15 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: справится ли Джокович с суперподаваном?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович не оставляет надежды выиграть ещё один «Шлем». На старте «Ролан Гаррос» ему в соперники достался суперподаван Джованни Мпетчи Перрикар, ныне занимающий 80-е место в рейтинге. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Уго Дельен — Валентен Руае.

Новак неудачно выступил в Риме:
«Не помню периода без проблем со здоровьем». Реакция на поражение Новака Джоковича в Риме
«Не помню периода без проблем со здоровьем». Реакция на поражение Новака Джоковича в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android