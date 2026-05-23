5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Мирра, Хачанов и Джокович на «Ролан Гаррос»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Артюр Жа (Франция, WC), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов проведёт свой 10-й «Ролан Гаррос»?

Карен Хачанов начинает свой 10-й по счёту поход по турнирной сетке «Ролан Гаррос». Любопытно, что во всех предыдущих случаях он неизменно успешно преодолевал стартовый барьер. Теперь его соперником в первом круге будет француз Артюр Жа. 21-летний теннисист сейчас занимает 140-е место в рейтинге и в сетку попал благодаря уайлд-кард. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кириян Жаке — Марко Трунгеллити.

🎾 12:00*: Марта Костюк (Украина, 15) — Оксана Селехметьева (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: одержит ли Селехметьева первую победу на «Ролан Гаррос»?

Оксана Селехметьева третий раз выступит в основной сетке «Ролан Гаррос», однако в два предыдущих раза уступала на старте (2022, 2025). Её соперницей в первом круге розыгрыша-2026 будет украинка Марта Костюк, посеянная под 15-м номером. Теннисистки ровесницы — каждой по 23 года, но пока на профессиональном уровне друг с другом они не играли. Победительница их первой встречи во втором круге померится силами с кем-то из пары Кэти Волынец — Клара Бюрель. Отметим, что Федерация тенниса Испании уже объявила, что Оксана в ближайшее время уйдёт из-под российского флага под их юрисдикцию.

🎾 13:30*: Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: доберётся ли Блинкова до Рыбакиной?

Анна Блинкова начинает свой путь на «Ролан Гаррос» — 2026 матчем с украинкой Юлией Стародубцевой. Теннисистки ранее уже пересекались на корте. В первом круге US Open — 2025 сильнее оказалась Анна — 6:3, 6:1. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Вероника Эрьявец — Елена Рыбакина.

🎾 16:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Фиона Ферро (Франция, WC), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: удастся ли Мирре Андреевой блеснуть на «Ролан Гаррос» — 2026?

Мирра Андреева набрала отличный ход во время грунтового сезона. Она взяла титул в Линце, дошла до финала в Мадриде, полуфинала в Штутгарте и четвертьфинала в Риме. Кроме того, 19-летняя россиянка завоевала титул в паре на «тысячнике» в Риме и дошла до финала аналогичного соревнования в Мадриде. Теперь на «Ролан Гаррос» она вступит в борьбу матчем с француженкой Фионой Ферро, которая на 10 лет её старше. Девушки до этого пересекались на корте однажды — в финале турнира ITF категории W60 в Беллинцоне-2023 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча далее сразится в Париже с кем-то из пары Марина Бассольс-Рибера — Эмилиана Аранго.

🎾 21:15*: Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 4), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: справится ли Джокович с суперподаваном?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович не оставляет надежды выиграть ещё один «Шлем». На старте «Ролан Гаррос» ему в соперники достался суперподаван Джованни Мпетчи Перрикар, ныне занимающий 80-е место в рейтинге. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Уго Дельен — Валентен Руае.