«Ей плевать на деньги». Чемпионка ТБШ отвергла протест на «Ролан Гаррос» и вызвала скандал

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 ещё не стартовали, но на турнире уже присутствует некоторая атмосфера скандальности. Во время пятничного медиадня большинство теннисистов придерживались заранее объявленной итальянской забастовки и отказывались общаться с журналистами дольше 15 минут из-за нежелания руководителей турниров «Большого шлема» платить им более 15% от дохода соревнований.

Как ни странно, в акции протеста участвовали не все игроки, что свидетельствует об отсутствии полной согласованности и солидарности в их действиях. Даже с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем никто не обсуждал забастовку, однако серб был далеко не единственным таким теннисистом.

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану сделала наиболее резонансное заявление на пресс-конференции в Париже по поводу бойкота.

«Почему я должна не хотеть разговаривать с вами, ребята, дольше 15 минут? Не понимаю. Для меня это часть того, что я делаю. Конечно, я понимаю позицию игроков. По сравнению с другими видами спорта процент ниже, но я сейчас концентрируюсь на том, чтобы вернуться на свой уровень, хорошо играть. Для меня выступление на «Больших шлемах» не обязательно связано только с деньгами. Мне кажется, дело больше в престиже. Здесь много истории, и это я ценю больше всего. Я просто благодарна быть на ещё одном «Шлеме», – сказала действующая 37-я ракетка мира на пресс-конференции.

Эмма Радукану на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» Фото: Robert Prange/Getty Images

Во время своих выступлений Янник Синнер, Даниил Медведев, Арина Соболенко, Александр Зверев, Кори Гауфф, Ига Швёнтек, Мирра Андреева, Джессика Пегула и ряд других звёзд поддержали протесты теннисистов в борьбе за увеличение призовых.

Слова Радукану на этом фоне выбиваются из колеи. В соцсетях Эмму атаковали многочисленные критики, которые, вполне вероятно, являются фанатами вышеуказанных топ-игроков. Вот что писали противники позиции Радукану: «Ладно, за 10 минут я увидел два отвратительных мнения с её пресс-конференции. Иногда я её защищаю, но она несёт ерунду», «Меня поражает её стремление говорить самые ужасные вещи, какие только можно придумать», «Ей вообще плевать на бойкот и деньги игроков, потому что все её доходы поступают от рекламных контрактов», «Если постучать по голове Радукану, она окажется пустой», «Сможет ли она когда-нибудь оказаться на правильной стороне истории?», «Я помню, как Радукану наговорила что-то подобное во время прошлого сезона. Это напомнило мне, почему я давно её недолюбливал. Просто она не умеет думать».

Радукану действительно получает бо́льшую часть дохода от спонсорских контрактов. Титул US Open – 2021 принёс британке сделки с Porsche, Nike, Vodafone, HSBC, British Airways, Tiffany, Evian, Dior и другими крупными брендами. Эмма постоянно входила в рейтинги топ-10 богатейших представителей своего вида спорта (включая мужчин), зарабатывая около $ 15-20 млн вне корта, при этом её призовые за сезон в основном составляли небольшую шестизначную сумму.

Хотя в прошлом году ситуация изменилась. Радукану не попала в топ-10 богатейших теннисистов планеты. Это значит, что спонсоры постепенно снижают сумму выплат из-за отсутствия результата. Сейчас Эмма занимает 37-е место в рейтинге WTA и является первой ракеткой Великобритании, но в идеале нужно быть хотя бы в топ-20 и периодически брать какие-то титулы, в то время как для 23-летней спортсменки трофей US Open пятилетней давности до сих пор остаётся единственным за карьеру.

Слишком жёсткая критика в адрес Радукану тоже вряд ли уместна. С ней никто не согласовывал столь разрекламированную итальянскую забастовку. Эмма оказалась не единственной в этом списке.

Что уж говорить, если по данному поводу никто не общался даже с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Серб занял скорее нейтральную позицию – в акции протеста не участвовал, однако на словах поддержал коллег.

«Я не был частью процесса, разработки плана и принятия решения. Поэтому я в этом не участвую и не могу это комментировать. Всё, что я могу делать — это защищать права игроков, как всегда и делал. Не только топовых, но и тех, кто стоит в рейтинге ниже», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

Новак Джокович Фото: Antonio Borga/Getty Images

15-я ракетка мира и чемпионка «тысячника» в Мадриде Марта Костюк придерживается аналогичной с Джоковичем позиции – с украинкой тоже никто не говорил по поводу забастовки, поэтому она её не придерживалась, но при этом в целом поддержала игроков.

«Я слышала о продолжающихся сейчас дискуссиях и полностью уважаю игроков, которые поднимают эти вопросы и борются за будущее тенниса. Думаю, это очень важно. Однако я никогда не принимала участия в этих обсуждениях. Знаю о них, но меня там никогда не было. Теннис – это очень уникальный и сложный спорт, который трудно сравнивать с командными видами, потому что здесь невероятно много разных сторон и заинтересованных участников. Продолжать этот разговор – очень важно. Я же буду выполнять свои обязанности на этой неделе. Я рада быть в Париже», — заявила Костюк.

Восьмая ракетка мира и финалист US Open – 2024 Тейлор Фриц не является противником борьбы за повышение выплат, однако считает потенциальный бойкот ТБШ слишком радикальной излишней мерой.

«Я не хочу просто так разбрасываться словом «бойкот». Это очень серьёзный вопрос, и я думаю, что игрокам не следует угрожать таким образом, если мы действительно не готовы это выполнить. Но наступает момент, когда что-то должно измениться, если нас продолжат игнорировать. Вероятно, этот разговор придётся провести», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц Фото: Antonio Borga/Getty Images

Позицию теннисистов нельзя назвать такой уж солидарной. Даже среди игроков топ-20 есть разные мнения, а игнорирование столь авторитетной личности, как Новак Джокович, в процессе обсуждения различных акций протеста и вовсе выглядит странно.

У теннисистов откровенно небольшие шансы добиться выплат в размере 22% от доходов турниров «Большого шлема». Скорее стороны придут к какому-то компромиссному варианту, а несогласованность во время забастовки на медиадне в Париже точно не добавляет возможности приемлемой сделки для игроков.