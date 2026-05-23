Четвертьфинал с Рыбакиной и финал с Соболенко? Путь Мирры по сетке «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 24 мая, стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В женской основной сетке самый высокий номер посева (8) среди россиянок достался Мирре Андреевой. Мирра приехала в Париж уже в четвёртый раз. За предыдущие три года она сыграла здесь в третьем круге (2023), в полуфинале (2024), а в прошлом сезоне остановилась на стадии 1/4 финала, что весьма неплохо. Рассказываем, как может сложиться путь Андреевой на грунтовом ТБШ в этом году и с кем ей предстоит встретиться.

Первый круг. Фиона Ферро (Франция)

Первая соперница Мирры на турнире — 29-летняя француженка Фиона Ферро. Сейчас Ферро занимает 200-е место в рейтинге WTA, а в основную сетку ТБШ в Париже она попала, получив уайлд-кард. В этом сезоне Фиона сыграла только на трёх соревнованиях WTA-250 в Рабате, Руане и Остраве, где дошла максимум до второго круга. За всю карьеру у француженки есть два титула на уровне WTA — в Лозанне (2019) и Палермо (2020).

Фиона Ферро Фото: Franco Arland/Getty Images

Лучший результат Ферро на «Ролан Гаррос» — выход в четвёртый круг (2020). Однако в последние три года она заканчивала своё выступление в Париже в третьем круге. С Миррой Андреевой Фиона на уровне WTA пока не играла. Единственный их матч прошёл на турнире ITF W60 в Беллинцоне (Швейцария) в 2023 году. Тогда победила Андреева со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

На пресс-конференции перед стартом ТБШ россиянка рассказала о том, чего можно ожидать от игры с Ферро: «Конечно, играть с французской теннисисткой никогда не бывает легко, особенно в Париже. Очевидно, зрители будут поддерживать её изо всех сил, и это совершенно нормально. У меня есть некоторый опыт с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале с Лоис Буассон. Я примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, а затем посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что французские болельщики не будут слишком строги ко мне. Думаю, это будет очень зрелищный матч».

Второй круг. Эмилиана Аранго (Колумбия)

Во втором круге Мирра может сыграть с Эмилианой Аранго из Колумбии (98-я ракетка мира), которая выступит на «Ролан Гаррос» во второй раз. В прошлом году Аранго завершила борьбу в Париже во втором круге. В текущем сезоне Эмилиана на крупных турнирах также не проходила дальше этой стадии.

С колумбийкой Андреева встречалась дважды. В первый раз во втором круге квалификации на грунтовый ТБШ (2023), а затем – во втором круге «тысячника» в Риме (2025). Оба матча остались за россиянкой.

Третий круг. Мари Боузкова (Чехия)

Следующей соперницей Андреевой может стать чешка Мари Боузкова (27-я ракетка мира). С ней Мирра в этом сезоне играла уже два раза: во втором круге «пятисотника» в Аделаиде (Австралия) и третьем круге «тысячника» в Майами. Россиянка уверенно забрала обе встречи в двух сетах. Помимо этого, теннисистки провели два поединка и в прошлом году. Они тоже остались за Миррой.

В текущем сезоне Боузкова взяла турнир WTA-250 в Боготе (Колумбия), дошла до четвертьфиналов соревнований WTA 500 в Страсбурге и Мериде. Однако на крупных турнирах — WTA-1000 и «Шлемах» — чешка играла максимум в третьем круге.

Четвёртый круг. Каролина Мухова (Чехия) / Людмила Самсонова (Россия)

Возможная соперница россиянки в борьбе за выход в четвертьфинал — ещё одна представительница Чехии Каролина Мухова. Мухова в 2026 году победила на «тысячнике» в Дохе и сыграла в финале «пятисотника» в Штутгарте, где уступила Елене Рыбакиной. На счету Каролины также выход в полуфинал на WTA-500 в Брисбене (Австралия) и WTA-1000 в Майами. На грунтовом турнире в Мадриде чешка не играла, а в Риме уступила на старте представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 3:6, 2:6. Поэтому на данный момент её результаты на грунте весьма нестабильны.

Тем не менее в 2023 году Мухова сражалась в финале «Ролан Гаррос» с полькой Игой Швёнтек, но уступила в трёх сетах — 2:6, 7:5, 4:6.

В четвёртом круге не исключена встреча Мирры с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Но Людмиле для этого нужно победить Мухову в третьем круге. Если учитывать тот факт, что на грунтовых турнирах в этом сезоне Самсонова не доходила дальше третьего круга, такой исход маловероятен.

Четвертьфинал. Елена Рыбакина (Казахстан)

В 1/4 финала Мирре, скорее всего, предстоит сразиться с Еленой Рыбакиной. Несмотря на то что Рыбакина — двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и победительница Итогового турнира WTA 2025 года, её успехи на грунтовом турнире в Париже пока не столь впечатляющи. Её лучшим результатом здесь является выход в четвертьфинал (2021, 2024). А в прошлом году Елена проиграла в четвёртом круге польке Иге Швёнтек — 6:1, 3:6, 5:7.

Счёт личных встреч в противостоянии Рыбакиной и Андреевой — 2-2. Мирра оказалась сильнее в полуфинале WTA-1000 в Дубае в 2025-м (6:4, 4:6, 6:3) и в четвёртом круге турнира той же категории в Индиан-Уэллсе-2025 (6:1, 6:2). Однако Елена одолела россиянку в третьем круге «тысячника» в Пекине-2023 (2:6, 6:4, 6:1) и полуфинале «пятисотника» в Штутгарте в этом году (7:5, 6:1), где в итоге завоевала титул.

Елена Рыбакина с трофеем в Штутгарте-2026 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Полуфинал. Ига Швёнтек (Польша) / Элина Свитолина (Украина)

В полуфинале Андрееву может ждать встреча либо с полькой Игой Швёнтек, либо с украинкой Элиной Свитолиной. Швёнтек — четырёхкратная победительница «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024), и у неё весьма впечатляющая статистика по победам и поражениям на этом турнире: 40-3. В прошлом году Ига завершила борьбу на грунтовом ТБШ в шаге от финала — в полуфинале уступила Арине Соболенко в трёхсетовом матче — 6:7, 6:4, 0:6.

В текущем сезоне у Швёнтек пока нет ни одного титула, а в марте этого года она сменила тренера, с которым работала с 2024-го и взяла множество трофеев. Игра польки на грунте пока нестабильна: в 1/4 финала Штутгарта она уступила как раз Мирре (6:3, 4:6, 3:6), затем в Мадриде проиграла в третьем круге, а в Риме – в полуфинале.

Многие теннисные эксперты отмечают, что Ига на данный момент не является фаворитом на турнире, который брала четыре раза: «Пик Швёнтек уже пройден, к ней подбирают ключики многие теннисистки. Не только Соболенко, но и даже Мирра Андреева может играть с ней на равных. Швёнтек не хватает стабильности – её быстрые удары имеют повышенный риск. Ига подвержена ошибкам в ответственные моменты, а теперь её игру понимают лучше», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Мирра Андреева и Ига Швёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За место в финале Мирра может побороться и с Элиной Свитолиной. Совсем недавно Элина в третий раз стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме. А лучший результат украинки на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, которого она достигала пять раз (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Счёт в очных матчах между Андреевой и Свитолиной пока равный: 1-1. В четвертьфинале Индиан-Уэллса-2025 Мирра переиграла Элину 7:5, 6:3, а вот уже спустя год на Australian Open украинка уверенно взяла реванш — 6:2, 6:4.

Финал. Арина Соболенко (Беларусь) / Кори Гауфф (США)

Один из возможных финалов «Ролан Гаррос» — Мирра Андреева с Ариной Соболенко. В прошлом году Соболенко вышла в финал «Шлема» в Париже, но уступила в трёх сетах американке Кори Гауфф. Этого трофея ТБШ в арсенале Арины пока нет. В этом году грунтовую часть сезона белоруска начала не очень успешно: в Мадриде проиграла 26-й ракетке мира американке Хейли Баптист, а в Риме потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти (18-я ракетка мира), которая проводит свой последний сезон на уровне WTA.

Мирра и Арина провели между собой уже шесть очных поединков. Четыре из них остались за Соболенко и два — за Андреевой — в финале Индиан-Уэллса-2025 (2:6, 6:4, 6:3) и четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 (6:7, 6:4, 6:4).

Мирра Андреева и Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В финале Мирра может сразиться и с американкой Кори Гауфф — чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025. Несколько дней назад Гауфф играла в финале «тысячника» в Риме, поэтому не исключено, что Кори доберётся до решающих стадий и на грунтовом ТБШ. У россиянки отнюдь не положительная статистика в матчах с американкой. Из всех пяти сыгранных встреч Мирре не удалось забрать ни одной.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня.