Обидчица Соболенко в 3-м круге, Мирра — в четвертьфинале. Путь Рыбакиной на «Ролан Гаррос»

Комплекс «Ролан Гаррос» уже заполняется топ-игроками и болельщиками, ведь в воскресенье, 24 мая, в Париже стартуют первые матчи основной сетки! А значит, самое время изучить, как на этом грунтовом «Шлеме» может сложиться путь для главных претендентов на победу.

Елена Рыбакина в этом году на «Ролан Гаррос» получила второй номер посева, максимально облегчив себе тем самым дорогу к трофею. Грунтовый мэйджор всегда доставлял представительнице Казахстана много проблем – её лучшим результатом в Париже был четвертьфинал (2021, 2024).

В прошлом сезоне Рыбакина во Франции остановилась на стадии четвёртого круга, уступив Иге Швёнтек. Так что в ближайшие две недели Елене нужно защищать только 240 очков. И вот с кем на этом пути спортсменке предстоит сыграть.

Первый круг: Вероника Эрьявец (№84)

Начнёт Рыбакина выступление матчем с 26-летней Вероникой Эрьявец. Словенская теннисистка попала в сетку как last direct acceptance, став последней, кому удалось зайти в основу напрямую, без квалификации.

Вероника в этом году на уровне WTA провела два поединка – и в обоих уступила: на Australian Open и в Клуж-Напоке. С февраля Эрьявец выступала на «челленджерах»: сыграла финал в Хучжоу в начале мая, полуфинал в Анталье в марте. Однако на высшем уровне у словенки опыта выступлений не так много. К тому же друг с другом Вероника и Елена ещё не встречались.

Второй круг: Анна Блинкова (№99) / Юлия Стародубцева (№54)

Потенциальную соперницу по второму кругу Рыбакина узнает уже в воскресенье, так как Анна Блинкова и Юлия Стародубцева сразятся в стартовый игровой день. Стародубцева удачно начала этот грунтовый сезон и на «пятисотнике» в Чарльстоне добралась до финала, где уступила первой сеяной Джессике Пегуле. Конечно, берём во внимание, что на этом турнире покрытие – нетипичное и быстрое, а глина – зелёная. К тому же после Чарльстона Юлия провела пять матчей, из которых выиграла только два.

У Блинковой количество успешных и неудачных встреч на грунте в этом сезоне такое же. Однако у Анны есть кое-какое преимущество: в противостоянии с Рыбакиной она ведёт со счётом 2-0. Ещё и на турнирах «Большого шлема» россиянка умеет играть цепко – вспомнить хотя бы тот самый тай-брейк в третьем сете с Еленой на Australian Open – 2024, когда был установлен рекорд — 22:20.

Третий круг: Хейли Баптист (№26) / Ван Сиюй (№148)

Баптист громко заявила о себе по ходу этого грунтового сезона, а также в Париже до потенциальной встречи с Рыбакиной на стадии 1/16 финала получила удобную сетку. Хейли на «тысячнике» в Мадриде одолела Жасмин Паолини и Белинду Бенчич, героически выстояла в четвертьфинале с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, а в полуфинале навязала борьбу Мирре Андреевой.

Благодаря таким результатам Баптист не только показала, что у неё есть характер для успеха в больших матчах, но и обеспечила себе дебют в топ-25 рейтинга. Рыбакина с Хейли играла дважды и оба раза побеждала. Тяжёлый поединок девушки провели в Индиан-Уэллсе в этом году – Елене для успеха понадобилось провести три сета (7:6, 2:6, 6:2).

Четвёртый круг: Жасмин Паолини (№13) / Сорана Кырстя (№18)

На стадии 1/8 финала обе потенциальные соперницы Рыбакиной выглядят опасно. Сорана Кырстя проводит свой последний год в про-туре. Но играет она в очень солидный теннис. В этом сезоне на трёх грунтовых турнирах из четырёх Сорана добралась минимум до четвертьфинала. А в Риме после выхода в полуфинал даже поговаривала, что в случае победы на турнире может остаться в туре ещё на год. Правда, до трофея Кырстя в Италии так и не добралась, однако чувствует себя она очень комфортно.

Паолини была опасна на грунте ещё два года назад, но в этом сезоне словно всё рассыпалось в игре Жасмин. В пяти проведённых матчах она лишь дважды смогла ухватиться за победу: с Лаурой Зигемунд в Мадриде (3:6, 6:2, 6:4) и Леолией Жанжан в Риме (6:7, 6:2, 6:4). Перед «Ролан Гаррос» итальянка призналась, что ей важно в первую очередь повысить уверенность в себе.

Четвертьфинал: Мирра Андреева (№8) / Каролина Мухова (№10)

Уже в 1/4 финала Рыбакину ждёт задача сразу с несколькими звёздочками. И Мирра Андреева, и Каролина Мухова могут стать огромным препятствием на пути Елены.

Россиянка подошла к «Ролан Гаррос» с наибольшим количеством набранных очков на грунте среди всего WTA-тура (1560) и трофеем в Линце. У чешской спортсменки результаты на глине поскромнее – 335 очков и финал Штутгарта. Однако Мухова – игрок умный и тактически подкованный, а грунт таких спортсменов любит. Так что Каролину никогда нельзя списывать со счетов.

Полуфинал: Ига Швёнтек (№3) / Элина Свитолина (№7)

И в противостоянии со Швёнтек (6-6), и по счёту встреч со Свитолиной (4-4) у Рыбакиной равенство. При этом Ига и Элина прямо сейчас находятся в совершенно разной форме.

Свитолина – на подъёме: на грунте набрано 1205 очков и выигран предшествующий Парижу Рим. Швёнтек, судя по результатам, всё ещё разбирается с собой после обновлений в команде. Лучшим результатом Иги по ходу этого грунтового сезона стал полуфинал итальянского «тысячника», в рамках которого полька, кстати, уступила Элине (4:6, 6:2, 2:6).

Всё сводится к одной мысли: Свитолина на этом «Ролан Гаррос» может выдать более предсказуемые и высокие результаты, нежели Швёнтек. Даже несмотря на то, что Ига любит грунтовый «Шлем» и является его четырёхкратной чемпионкой.

Финал: Арина Соболенко (№1) / Кори Гауфф (№4)

Стадия, на которой лёгкой прогулки никто и никогда не обещает. В потенциальных соперницах у Елены в финале – первая ракетка мира или действующая чемпионка турнира. Оба расклада могут быть невероятно интересными, но вывеска Соболенко – Рыбакина будто звучит особенно заманчиво. К тому же девушки за последние полгода трижды разыграли трофеи, а мы стали пристальнее следить за их противостоянием.

Перед стартом грунтового сезона мы общались с чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2004 Анастасией Мыскиной, и она согласилась с тем, что Соболенко и Рыбакина могут в Париже провести друг с другом драматичный финал. А вот экс первая ракетка мира в паре Екатерина Макарова в разговоре с «Чемпионатом» перед грунтовым «Шлемом» заявила, что в решающем матче видит скорее Гауфф. Пока мнения разделились, однако уже первые поединки покажут, в какой форме девушки подошли к турниру.

Стартовый матч на этом «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина должна провести в понедельник, 24 мая. Следите за всеми событиями из Парижа на «Чемпионате».