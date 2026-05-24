24-летний россиянин сыграл два финала за день! И обеспечил себе камбэк в топ-270

Новая неделя – новые чемпионы! Эти выходные оказались богаты на успехи российских теннисистов на «челленджерах» и турнирах ITF. Рассказываем, кто из наших спортсменов 23 и 24 мая поборолся за трофеи и добился успеха.

В этот раз отойдём от обычая стартовать с девушек, начнём с парней и сразу отметим Петра Бар-Бирюкова. 24-летний уроженец Санкт-Петербурга на «челленджере» в Бенгалуру (Индия) добрался до финала сразу в двух разрядах! В паре с представителем Казахстана Григорием Ломакиным они, увы, на решающем тай-брейке уступили местному дуэту Адилю Калианпуру/Мукунду Сасикумару – 7:6 (7:3), 4:6, [3:10].

А вот в одиночке Бар-Бирюков до кубка всё же добрался! В решающем поединке он одолел экс 40-ю ракетку мира Илью Ивашко – 7:6 (7:0), 4:6, 6:4. Пётр выиграл шестой и крупнейший трофей в карьере. Такой успех поможет россиянину вернуться в топ-270 рейтинга – максимум он стоял на 267-й позиции.

Пётр Бар-Бирюков на подиуме Фото: ATP Challenger Tour

Несколько финалов россияне сыграли и в парном разряде. Вторую неделю подряд до решающей стадии добрался Тимофей Дерепаско. С тем же напарником, что и в прошлые выходные – немцем Эдисоном Амбарзумяном – россиянин всё же взял трофей! На турнире серии M15 в Габороне (Ботсвана) парни, посеянные под четвёртым номером, разобрались с Захари-Зак Таликом/Итаном Тербланше – 6:3, 7:6 (7:5).

По юниорам Дерепаско на «Шлемах» играл в одиночных четвертьфиналах и парных полуфиналах. Сейчас 19-летний Тимофей пытается адаптироваться во взрослом туре, что обычно является делом непростым и требующим времени. Парный трофей в Ботсване стал для нашего спортсмена вторым в сезоне и четвёртым – в карьере.

Удачно эта неделя сложилась и для Семёна Панькина – 26-летнего уроженца Томска, о котором мы регулярно говорим в этом году. На прошлой неделе россиянин выиграл в Кутаиси (Грузия) дебютный одиночный трофей. Теперь успех пришёл к Семёну и в парном разряде. На соревнованиях категории M25 там же, в Грузии, Панькин вместе с Элефтериосом Неосом завоевал первый кубок в сезоне! Парни одержали победу над Оливером Йоханссоном/Петром Павлаком – 6:3, 6:2.

Девушки тоже порадовали. 20-летняя Александра Шубладзе продолжает забирать своё и осваиваться во взрослом туре. На этой неделе уроженка Ростова-на-Дону взяла третий одиночный трофей в году! Случилось это на турнире серии W35 в Унине (Китай). В финале Александра легко разобралась с хозяйкой кортов Иди Янь (№339) – 6:2, 6:3.

Шубладзе из спортивной семьи. Отец был профессиональным футболистом и играл во втором составе «Зенита», а теперь сопровождает дочь на турнирах. Младшие сёстры Александры также играют в теннис.

Ещё один одиночный трофей на этих выходных остался за Кристиной Кроитор. 19-летняя россиянка выиграла турнир серии W15 в Цахкадзоре (Армения). Эти соревнования явно можно назвать счастливыми для Кристины – всё-таки она побеждает там в третий раз!

Кристина активно выступала на российских областных турнирах, даже играла и занимала призовые места на соревнованиях по настольному теннису! Долгое время Кроитор тренировалась в Сергиевом Посаде, представляет она город Владимир.

А до парного трофея – кстати, до четвёртого в этом сезоне – добралась Анастасия Тихонова. 25-летняя москвичка в паре с 31-летней Анджеликой Морателли в финале турнира серии W50 в Портороже (Словения) переиграла свою соотечественницу, 21-летнюю Алевтину Ибрагимову и 23-летнюю венгерку Амаришу Киару Тот – 3:6, 6:3, [10:4]. Тихонова и Морателли в Портороже оправдали звание первых сеяных. А Анастасия в парном рейтинге WTA укрепилась на 82-й строчке.

