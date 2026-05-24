Хачанов с «баранкой» вышел во второй круг «РГ»! Он догнал Алькараса по победам на этом ТБШ

В воскресенье, 24 мая, стартовал второй турнир «Большого шлема» в сезоне-2026 — «Ролан Гаррос». В этот день сражались и российские теннисисты, в числе которых был и Карен Хачанов. За попадание во второй круг наш спортсмен боролся с хозяином кортов Артюром Жа. Но обо всём по порядку.

Накануне грунтового мэйджора россиянин принял участие в турнире категории ATP-500 в Гамбурге. Хачанову удалось преодолеть стартовый барьер, в трёх сетах обыграв представителя Франции Юго Гастона — 3:6, 6:3, 7:6. А вот в четвертьфинал «пятисотника» Карен не смог пробиться: на его пути встал ещё один француз — Уго Умбер, которому наш спортсмен в итоге уступил со счётом 3:6, 6:3, 6:7.

Перед стартом «Ролан Гаррос» экс первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова оценила шансы Хачанова, а также Рублёва, на выход во вторую неделю французского ТБШ. «На данный момент они не готовы бороться с топами. Средних игроков с хорошим уровнем они готовы обыгрывать, но совершать победы над топами – вряд ли… Не вижу, что они могут это сделать на грунте», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» Карен получил 13-й номер посева и оказался в нижней части сетки. Наш теннисист уже 10-й раз подряд попал в основную сетку грунтового ТБШ, при этом он ни разу не зачехлял ракетку ранее второго круга! Из всех мэйджоров, в которых Хачанов принимал участие, во французской столице он взял больше всего матчей (24).

В качестве первого соперника россиянину достался обладатель уайлд-кард Артюр Жа, с которым он до этого никогда не боролся. 21-летний француз в данный момент располагается на 140-м месте в рейтинге, хотя ещё в марте текущего года был 137-й ракеткой мира. На уровне ATP-тура спортсмен не выиграл ни одного трофея, зато он победил в финале «челленджера» в Нумеа-2026.

Артюр Жа Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хачанов тяжело входил в матч с Жа: уже на старте ему пришлось биться за удержание своей подачи. Но, взяв стартовый гейм, россиянин разогнался и тут же добился брейка — 2:0. После этого Карен выиграл ещё два гейма и повёл — 4:0. Следом француз поймал нашего теннисиста на ошибках и вернул одну потерю, размочив счёт — 1:4.

Несколько раз Артюр подходил к арбитру и жаловался на плохое самочувствие. Спортсмену предложили потерпеть до перехода, и тогда он сказал, что может наложить прямо в штаны. В итоге после шестого гейма, когда счёт стал 4:2, Жа убежал в подтрибунное помещение на экстренный туалетный перерыв. Хачанов пытался возражать, но арбитр заверил его, что у Жа «очень серьёзные проблемы». После возобновления матча Артюр с новыми силами вышел на корт и тут же добрался до тройного брейк-пойнта. Карен отвёл все угрозы и довёл партию до победы — 6:3.

В этом сете больше всего эйсов сделал Артюр (3), а вот Карен ни одного не исполнил. Зато Хачанов допустил меньше двойных ошибок (1), чем Жа (2). Процент попадания первой подачи у француза был крайне низким — 48%, тогда как у россиянина этот аспект игры оказался стабильнее — 69%.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В самом начале второго сета Хачанов смог заработать три брейк-пойнта, однако француз всё отыграл и впервые в матче вышел вперёд — 1:0. Тут же проблемы на подаче начались уже у Карена, но и в этот раз принимающий теннисист не реализовал свой шанс — 1:1. В восьмом гейме Жа первым в партии добился брейка и получил право подать на сет. Однако россиянин не позволил Артюру поставить точку в этом отрезке матча и добился обратного брейка — 4:5. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где увереннее действовал Хачанов — 7:6 (7:3).

Во втором сете процент попадания первой подачи вновь оказался выше у Карена — 65% против 58%. Хачанов также не допустил двойных ошибок, а вот Жа одной отметился. При этом Артюр стал лидером по количеству эйсов: пять у француза и один – у россиянина.

Третья партия прошла под полным преимуществом Хачанова: очень быстро российский теннисист сделал два брейка и повёл со счётом 4:0. А затем Карен забрал ещё два гейма, оформив «баранку» на старте «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 за 2 часа 39 минут.

Таким образом, Хачанов вышел во второй круг французского ТБШ. Карен одержал уже 25-ю победу на «Ролан Гаррос», сравнявшись по этому показателю с Карлосом Алькарасом. Среди действующих игроков, которые родились после 1990 года, больше выигранных встреч на этом турнире только у Александра Зверева (38) и Стефаноса Циципаса (27). За третий круг россиянин поборется с Кирияном Жаке или Марко Трунгеллити.

