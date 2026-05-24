«Карьера одна». Экс-россиянка проиграла на «РГ» и объяснила, почему перешла в Испанию

Теннисистка Оксана Селехметьева на «Ролан Гаррос» выступала, ещё представляя Россию. Но в ближайшее время она будет играть под флагом Испании. Почему она решилась на такой шаг и что не удалось в матче с Костюк, 23-летняя спортсменка объяснила в интервью «Чемпионату».

— Что не получилось в матче? Был шанс вернуться?

— Марта очень-очень хорошо играет. По уровню игры она была намного выше. Я знала, что она сейчас в зоне, но не смогла ничего с этим поделать. Да, я допускала много ошибок, однако это шло от головы, потому что чувствовала, что она лучше. Мне нужно больше таких матчей.

— Первый поединок под испанским флагом. Почему всё-таки решила сменить гражданство?

— Карьера у меня одна. Я родилась в России, это мой дом, но я долгое время тренируюсь в Испании. Надеюсь, что это решение будет понятно людям. Кому-то будет грустно, но я думаю о себе и карьере. Думаю, для меня это лучшее решение. Это решает проблему с теми же визами. У меня было много предложений от разных стран, однако Испания ― самое логичное решение.

— В какой степени на решение повлиял тот факт, что в России обращают внимание только на звёздных теннисистов?

— Я об этом не думала. Я только недавно в топ-100 вышла. Во всём мире не обращают внимание на тех, кто стоит за соткой.

— Как так получилось, что уже сегодня появилась возможность играть под испанским флагом?

— Я удивилась. Всё началось три года назад, были препятствия, где-то не получалось. Это очень большой шаг для меня ― поменять спортивное гражданство. Мне нужно было всё взвесить, обдумать, как это скажется на карьере. В четверг появилась информация в СМИ, потом мне позвонила федерация, а вчера в WTA мне сказали, что я могу выбрать, под каким флагом играть уже с Костюк. Я не видела смысла оттягивать.

— Могла бы ты остаться, если бы чувствовала больше поддержки от федерации тенниса?

— Нет, от этого не зависело. Про федерацию не хочу ничего говорить: ни плохого, ни хорошего. Эту тему пропускаем.

Оксана Селехметьева Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

— Ты теперь третья ракетка Испании.

— Тоже удивилась этому. Олимпиада – тоже хороший стимул, как и Кубок Билли Джин Кинг. Я не буду загадывать. Я однажды в России сказала, что хочу выиграть 23 «Больших шлема». Это была ошибка (смеётся). Буду работать шаг за шагом и верить в процесс.