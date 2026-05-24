«Соперник убежал в туалет. Первый раз такое видел». Хачанов стартовал с победы

Карен Хачанов начинал турнир матчем с хозяином кортов ― Артюром Жа, из-за чего ожидался тяжёлый поединок для россиянина. Но Хачанов разгромил француза в третьем сете, повесив напоследок «баранку». После этого он ответил на вопросы российских журналистов, среди которых был корреспондент «Чемпионата».

— Стартовать с французом всегда непросто.

— Начал очень хорошо, но потом он меня сбил своим перерывом. Первый раз такое видел. Убежал в туалет он, не знаю. Я мог выиграть первый сет 6:1, в итоге выиграл 6:3, ещё и преимущество мог отдать. В этом и заключается теннис. Удалось и во втором сете с 3:5 уйти. Доволен игрой, доборолся до конца, хорошо провёл тай-брейк второго сета, который был ключевым. Психологически это был самый важный сет, потому что по жаре с 0:2 отыгрываться тяжело.

— Как должно быть с этими ситуациями, когда человеку надо в туалет?

— Думаю, ему стало плохо от нервов, приспичило в туалет. На турнирах ATP у него шли бы 25 секунд, потом – предупреждение, штраф в очко и так далее. Он попросил по-французски, чтобы по медицинским показаниям его отпустили в туалет. Я особо не дискутировал, потому что это проигрышный вариант.

— А что делать, когда приспичило?

— Я его понимаю, с этим ничего не сделать – это экстренная ситуация. У всех иногда бывает Как должно быть – не знаю, должны быть чёткие правила.

— Какое у тебя отношение к бойкоту?

— Я бойкота не вижу. Больше слов, чем действий. Да и против прессы никто ничего не имеет, это просто выражение мнения, а наяву все только говорят про бойкот, которого нет. Я не знаю, какая у кого с кем была встреча.

— Как вообще оценишь свою форму?

— Чувствую, что набираю уверенность. Это следствие матчей, результата, но результат не всегда отражает суть. Если проиграл 6:7 в третьем сете или выиграл, то это не значит, что ты сыграл плохо или офигенно. Но динамика после первых трёх месяцев стала лучше. Я не загадываю. Чем больше ожиданий, тем больше разочарования. Это всё фигня. Надо доказывать самому себе, понимать, как идти к результату.