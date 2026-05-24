Мирра выбила хозяйку корта на старте «Ролан Гаррос»! Андреева показала класс и характер

Сегодня, 24 мая, на парижских кортах стартовал второй в сезоне турнир «Большого шлема». Первым запуском победу на старте «Ролан Гаррос» одержал россиянин Карен Хачанов, уверенно выбивший из борьбы хозяина местных кортов француза Артюра Жа – 6:3, 7:6, 6:0. Интересно, что во второй партии Артюр при счёте 5:3 в его пользу подавал на сет, но Карен в ключевой момент совершил ответный брейк, после чего позволил своему оппоненту забрать всего один гейм.

Главным событием в воскресенье в женском одиночном разряде для российских поклонников тенниса, вне всякого сомнения, являлся матч Мирры Андреевой. 19-летняя россиянка посеяна в Париже под восьмым номером. Её первой соперницей в столице Франции стала местная теннисистка Фиона Ферро, получившая от организаторов домашнего мэйджора уайлд-кард.

Ранее девушки никогда не пересекались на «Шлемах» и турнирах WTA, но интересно, что их единственная личная встреча состоялась в апреле 2023 года, когда Мирра выиграла у Фионы в финале турнира ITF в Беллинцоне (Швейцария) — 2:6, 6:1, 6:4. Через месяц после этого титула как раз в Париже и состоялся дебют молодой россиянки в основной сетке ТБШ.

На «Ролан Гаррос» – 2023 Андреева сразу же дошла до третьего круга, а год спустя здесь установила личный рекорд на ТБШ, впервые выйдя в полуфинал «Шлема» в одиночном разряде. В прошлом году Мирра остановилась в Париже на стадии четвертьфинала, потерпев сенсационное поражение от ещё одной француженки Лоис Буассон. Неудивительно, что на пресс-конференции перед матчем с Ферро юная россиянка вспоминала о неудачном опыте того противостояния с француженкой в Париже.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Конечно, играть с французской теннисисткой никогда не бывает легко, особенно в Париже. Очевидно, зрители будут поддерживать её изо всех сил, и это совершенно нормально. У меня есть некоторый опыт с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале с Буассон. Примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, а затем посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что французские болельщики не будут слишком строги ко мне. Думаю, это будет очень зрелищный матч».

Сейчас Ферро занимает лишь 200-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне Фиона сыграла только на трёх соревнованиях WTA-250 в Рабате, Руане и Остраве, где доходила максимум до второго круга. За всю карьеру в активе француженки есть два титула на уровне WTA — в Лозанне (2019) и Палермо (2020). Кстати, именно шесть лет назад Ферро добилась и своего лучшего результата в карьере на ТБШ, сумев выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Но с тех пор в основной сетке французского «Шлема» Фиона одержала всего одну победу – в 2021 году. С 2022 по 2024 год Ферро неизменно покидала «РГ» уже после стартовых матчей, а в прошлом сезоне она и вовсе ни разу не выступила в основной сетке мэйджоров.

Мирра роскошно вошла в игру, всего за девять минут организовав комфортный задел в первом сете – 3:0. В четвёртом гейме Андреева могла ещё сильнее осложнить жизнь сопернице, но Ферро с 0:30 смогла удержать свою подачу. Упустив возможность сделать второй брейк подряд, в следующем гейме Мирра впервые в партии уступала на своей подаче (15:30), однако три следующих розыгрыша она быстро оставила за собой – 4:1.

Вторая половина стартовой партии в целом сложилась для россиянки значительно сложнее, чем начало игры. Ферро заметно добавила и стала создавать большие сложности для нашей спортсменки. В седьмом гейме Мирра «горела» на своей подаче 0:40, в девятом – 15:40. Но, отыграв за два гейма в общей сложности пять брейк-пойнтов, российская теннисистка смогла поставить точку в первом сете – 6:3.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во втором сете Ферро подавала первой и сразу же вышла вперёд, уверенно взяв свой гейм. Развитие ситуации на корте на протяжении последних примерно 30 минут навевало серьёзные опасения, что вторая партия может сложиться для россиянки ещё сложнее. К счастью, Мирра проявила свой класс и не дала Фионе разыграться. Россиянка нашла способ оформить быстрый брейк, который выбил французскую теннисистку из колеи – 2:1.

Очень красивым получился пятый гейм, в котором Андреева совершила ещё один брейк. Для начала Мирра выстояла в самом затяжном розыгрыше матча, который включил в себя 26 ударов. Россиянка долго и упорно отбивалась на задней линии и дождалась сорванного смэша в исполнении француженки. Следом Ферро дважды подряд пошла к сетке и в обоих случаях нарывалась на обводящие удары. В одном из розыгрышей россиянке даже помог трос, который сыграл против хозяйки корта. При счёте 0:40 Фиона решила рискнуть и не попала в угол: Мирра второй раз кряду забрала подачу француженки и оказалась вроде бы в удобном положении для завершения матча – 4:1.

Возможно, отрыв в два брейка где-то на подсознании сыграл злую шутку и чуть расслабил российскую теннисистку. В шестом гейме впервые в поединке она потеряла свою подачу, а спустя несколько минут француженка подобралась к россиянке на минимальное отставание – 4:3. Настоящая драма с Ферро приключилась в следующем гейме, в котором при счёте 30:30 из 100-процентной ситуации она совершила грубейший срыв драйв-воллея справа с хафкорта – мяч не попал даже в коридор.

Мирра избежала брейк-пойнта и поняла, что этот матч скорее пока заканчивать, пока Фиона пребывает в печали из-за упущенной возможности. В девятом гейме россиянка продемонстрировала оппонентке, как нужно исполнять драйв-воллей. Именно этим ударом Мирра заработала двойной матчбол, на котором Фиона отправила мяч в сетку – 6:3, 6:3 в пользу Андреевой.

Во втором круге Мирра сразится с победительницей матча между испанкой Мариной Бассольс-Риберой и колумбийкой Эмилианой Аранго. Ранее свои встречи первого круга сегодня сыграли Оксана Селехметьева и Анна Блинкова. Для 23-летней Селехметьевой этот поединок стал первым, который она провела уже под новым флагом. Российская теннисистка, проживающая в Барселоне, получила испанское гражданство путём натурализации. Информация об этом была опубликована в Официальном государственном вестнике (BOE) в четверг, 21 мая. Со слов самой Селехметьевой, в четверг информация о смене гражданства появилась в СМИ, после чего теннисистке позвонили из федерации, а вчера в WTA Оксане сообщили, что она может выбрать, под каким флагом играть на турнире.

В первом круге «Ролан Гаррос» экс-россиянка почти без борьбы уступила украинке Марте Костюк – 2:6, 3:6. Марта провела и выиграла первый поединок после титула на «тысячнике» в Мадриде. Турнир в Риме она пропустила из-за травмы правого бедра. Костюк одержала 12-ю победу на грунте в этом сезоне. Больше только у Мирры – 16. Во втором круге Костюк поборется с американкой Кэти Волынец.

Без каких-либо шансов на победу следом выбыла из борьбы и Блинкова. Представляющая Россию теннисистка также уступила украинке на старте «Ролан Гаррос». 27-летняя россиянка в двух сетах проиграла Юлии Стародубцевой – 3:6, 1:6. В следующем матче Стародубцева сыграет с победительницей встречи Вероника Эрьявец (Словения) — Елена Рыбакина (Казахстан).