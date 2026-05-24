Ролан Гаррос — 2026, Мирра Андреева обыграла Фиону Ферро в первом круге, счёт, календарь, турнирная сетка, расклады

Мирра выбила хозяйку корта на старте «Ролан Гаррос»! Андреева показала класс и характер
Сергей Емельянов
Мирра Андреева
Экс-россиянка Оксана Селехметьева проиграла первый матч под испанским флагом. Выбыла из борьбы и Анна Блинкова.

Сегодня, 24 мая, на парижских кортах стартовал второй в сезоне турнир «Большого шлема». Первым запуском победу на старте «Ролан Гаррос» одержал россиянин Карен Хачанов, уверенно выбивший из борьбы хозяина местных кортов француза Артюра Жа – 6:3, 7:6, 6:0. Интересно, что во второй партии Артюр при счёте 5:3 в его пользу подавал на сет, но Карен в ключевой момент совершил ответный брейк, после чего позволил своему оппоненту забрать всего один гейм.

Хачанов с «баранкой» вышел во второй круг «РГ»! Он догнал Алькараса по победам на этом ТБШ

Главным событием в воскресенье в женском одиночном разряде для российских поклонников тенниса, вне всякого сомнения, являлся матч Мирры Андреевой. 19-летняя россиянка посеяна в Париже под восьмым номером. Её первой соперницей в столице Франции стала местная теннисистка Фиона Ферро, получившая от организаторов домашнего мэйджора уайлд-кард.

Ранее девушки никогда не пересекались на «Шлемах» и турнирах WTA, но интересно, что их единственная личная встреча состоялась в апреле 2023 года, когда Мирра выиграла у Фионы в финале турнира ITF в Беллинцоне (Швейцария) — 2:6, 6:1, 6:4. Через месяц после этого титула как раз в Париже и состоялся дебют молодой россиянки в основной сетке ТБШ.

На «Ролан Гаррос» – 2023 Андреева сразу же дошла до третьего круга, а год спустя здесь установила личный рекорд на ТБШ, впервые выйдя в полуфинал «Шлема» в одиночном разряде. В прошлом году Мирра остановилась в Париже на стадии четвертьфинала, потерпев сенсационное поражение от ещё одной француженки Лоис Буассон. Неудивительно, что на пресс-конференции перед матчем с Ферро юная россиянка вспоминала о неудачном опыте того противостояния с француженкой в Париже.

«Конечно, играть с французской теннисисткой никогда не бывает легко, особенно в Париже. Очевидно, зрители будут поддерживать её изо всех сил, и это совершенно нормально. У меня есть некоторый опыт с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале с Буассон. Примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, а затем посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что французские болельщики не будут слишком строги ко мне. Думаю, это будет очень зрелищный матч».

Мирра проиграла главной сенсации «Ролан Гаррос». Французские трибуны вывели её из себя

Сейчас Ферро занимает лишь 200-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне Фиона сыграла только на трёх соревнованиях WTA-250 в Рабате, Руане и Остраве, где доходила максимум до второго круга. За всю карьеру в активе француженки есть два титула на уровне WTA — в Лозанне (2019) и Палермо (2020). Кстати, именно шесть лет назад Ферро добилась и своего лучшего результата в карьере на ТБШ, сумев выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Но с тех пор в основной сетке французского «Шлема» Фиона одержала всего одну победу – в 2021 году. С 2022 по 2024 год Ферро неизменно покидала «РГ» уже после стартовых матчей, а в прошлом сезоне она и вовсе ни разу не выступила в основной сетке мэйджоров.

Четвертьфинал с Рыбакиной и финал с Соболенко? Путь Мирры по сетке «Ролан Гаррос»

Мирра роскошно вошла в игру, всего за девять минут организовав комфортный задел в первом сете – 3:0. В четвёртом гейме Андреева могла ещё сильнее осложнить жизнь сопернице, но Ферро с 0:30 смогла удержать свою подачу. Упустив возможность сделать второй брейк подряд, в следующем гейме Мирра впервые в партии уступала на своей подаче (15:30), однако три следующих розыгрыша она быстро оставила за собой – 4:1.

Вторая половина стартовой партии в целом сложилась для россиянки значительно сложнее, чем начало игры. Ферро заметно добавила и стала создавать большие сложности для нашей спортсменки. В седьмом гейме Мирра «горела» на своей подаче 0:40, в девятом – 15:40. Но, отыграв за два гейма в общей сложности пять брейк-пойнтов, российская теннисистка смогла поставить точку в первом сете – 6:3.

Во втором сете Ферро подавала первой и сразу же вышла вперёд, уверенно взяв свой гейм. Развитие ситуации на корте на протяжении последних примерно 30 минут навевало серьёзные опасения, что вторая партия может сложиться для россиянки ещё сложнее. К счастью, Мирра проявила свой класс и не дала Фионе разыграться. Россиянка нашла способ оформить быстрый брейк, который выбил французскую теннисистку из колеи – 2:1.

Очень красивым получился пятый гейм, в котором Андреева совершила ещё один брейк. Для начала Мирра выстояла в самом затяжном розыгрыше матча, который включил в себя 26 ударов. Россиянка долго и упорно отбивалась на задней линии и дождалась сорванного смэша в исполнении француженки. Следом Ферро дважды подряд пошла к сетке и в обоих случаях нарывалась на обводящие удары. В одном из розыгрышей россиянке даже помог трос, который сыграл против хозяйки корта. При счёте 0:40 Фиона решила рискнуть и не попала в угол: Мирра второй раз кряду забрала подачу француженки и оказалась вроде бы в удобном положении для завершения матча – 4:1.

Возможно, отрыв в два брейка где-то на подсознании сыграл злую шутку и чуть расслабил российскую теннисистку. В шестом гейме впервые в поединке она потеряла свою подачу, а спустя несколько минут француженка подобралась к россиянке на минимальное отставание – 4:3. Настоящая драма с Ферро приключилась в следующем гейме, в котором при счёте 30:30 из 100-процентной ситуации она совершила грубейший срыв драйв-воллея справа с хафкорта – мяч не попал даже в коридор.

Мирра избежала брейк-пойнта и поняла, что этот матч скорее пока заканчивать, пока Фиона пребывает в печали из-за упущенной возможности. В девятом гейме россиянка продемонстрировала оппонентке, как нужно исполнять драйв-воллей. Именно этим ударом Мирра заработала двойной матчбол, на котором Фиона отправила мяч в сетку – 6:3, 6:3 в пользу Андреевой.

Джокович борется за второй круг «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!

Во втором круге Мирра сразится с победительницей матча между испанкой Мариной Бассольс-Риберой и колумбийкой Эмилианой Аранго. Ранее свои встречи первого круга сегодня сыграли Оксана Селехметьева и Анна Блинкова. Для 23-летней Селехметьевой этот поединок стал первым, который она провела уже под новым флагом. Российская теннисистка, проживающая в Барселоне, получила испанское гражданство путём натурализации. Информация об этом была опубликована в Официальном государственном вестнике (BOE) в четверг, 21 мая. Со слов самой Селехметьевой, в четверг информация о смене гражданства появилась в СМИ, после чего теннисистке позвонили из федерации, а вчера в WTA Оксане сообщили, что она может выбрать, под каким флагом играть на турнире.

«Карьера одна». Экс-россиянка проиграла на «РГ» и объяснила, почему перешла в Испанию

В первом круге «Ролан Гаррос» экс-россиянка почти без борьбы уступила украинке Марте Костюк – 2:6, 3:6. Марта провела и выиграла первый поединок после титула на «тысячнике» в Мадриде. Турнир в Риме она пропустила из-за травмы правого бедра. Костюк одержала 12-ю победу на грунте в этом сезоне. Больше только у Мирры – 16. Во втором круге Костюк поборется с американкой Кэти Волынец.

Без каких-либо шансов на победу следом выбыла из борьбы и Блинкова. Представляющая Россию теннисистка также уступила украинке на старте «Ролан Гаррос». 27-летняя россиянка в двух сетах проиграла Юлии Стародубцевой – 3:6, 1:6. В следующем матче Стародубцева сыграет с победительницей встречи Вероника Эрьявец (Словения) — Елена Рыбакина (Казахстан).

