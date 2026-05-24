Ролан Гаррос 2026: расписание понедельника 25 мая, Шнайдер, Самсонова, Рублёв, Сафиуллин, live-трансляции, сетки, где смотреть

6 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Рублёв и Самсонова на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2026: расписание 25 мая
За кем следить 25 мая на грунтовом турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 25 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 20) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR), «Ролан Гаррос», первый круг

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Интрига: как Самсонова стартует на «Ролан Гаррос»?

Людмила Самсонова во время нынешнего грунтового сезона не проходила дальше третьего круга (Мадрид и Рим). Теперь она начинает поход по сетке «Ролан Гаррос» матчем со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, попавшей в основную сетку по замороженному рейтингу. Теннисистки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Тайхман — в Риме-2018 и Палермо-2019. Победительница новой встречи далее сразится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Людмила рассказала, как оказалась в эпицентре страшного заболевания:
«В Мадриде из-за вируса пару дней не вставала». Самсонова — после выхода в 3-й круг Рима
«В Мадриде из-за вируса пару дней не вставала». Самсонова — после выхода в 3-й круг Рима

🎾 15:00*: Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Роман Сафиуллин (Россия, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 15:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: сумеет ли Сафиуллин остановить двукратного финалиста «Ролан Гаррос»?

Роман Сафиуллин успешно преодолел три круга квалификации и в первом круге основной сетки «Ролан Гаррос» сразится с двукратным финалистом турнира Каспером Руудом (2022, 2023). Теннисисты ранее уже однажды пересекались на корте — на «Мастерсе» в Торонто-2025, и тогда сильнее оказался норвежец. Победитель нового матча далее сразится с победителем пары Хамад Меджедович — Янник Ханфман.

Сафиуллин пробился в основу «РГ» через квалификацию! В мужской сетке — четверо россиян
🎾 15:30*: Игнасио Бусе (Перу) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», первый круг

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 15:30 МСК
Игнасио Бусе
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Не начался
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: справится ли Рублёв с молодым талантом из Перу?

Андрей Рублёв начинает свой поход по сетке «Ролан Гаррос» — 2026 матчем с перспективным перуанцем Игнасио Бусе. 22-летний теннисист только что завоевал свой первый титул на «пятисотнике» в Гамбурге, а перед этим спарринговал на «Мастерсе» в Риме с самим Новаком Джоковичем. Ранее Андрей и Игнасио друг с другом не играли, а будущий победитель сразится во втором круге мэйджора в Париже с кем-то из пары Эмилио Нава — Камило Уго Карабельи.

Рублёв не смог остановить Синнера в Риме. Андрей проиграл Яннику третий матч подряд
🎾 17:00*: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Рената Сарасуа (Мексика), «Ролан Гаррос», первый круг

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Интрига: что покажет Шнайдер в матче с лучшей теннисисткой Мексики?

Диана Шнайдер начинает свой четвёртый поход по сетке «Ролан Гаррос». Пока на этом турнире россиянка дальше второго круга не пробивалась. Сейчас россиянке на старте досталась лучшая теннисистка Мексики — 28-летняя Рената Сарасуа. Соперницы ранее друг с другом на корте не пересекались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Ханьюй Го — Маккартни Кесслер.

Мирра и Диана выиграли первый «тысячник» в сезоне! Это уже третий их трофей в карьере
🎾 17:30*: Камила Осорио (Колумбия) — Екатерина Александрова (Россия, 14), «Ролан Гаррос», первый круг

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Не начался
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: размочит ли Александрова счёт в матчах с колумбийкой?

Екатерина Александрова откровенно провалила грунтовую серию турниров, одержав лишь одну победу — на старте в Штутгарте. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке «Ролан Гаррос», российской теннисистке необходимо справиться с непростой колумбийкой Камилой Осорио. Теннисистки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась колумбийка — на Уимблдоне-2021 и в Гвадалахаре-2022. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Талия Гибсон — Юлия Путинцева.

Александрова не смогла выйти на матч в Чарльстоне. А Блинкова обидно проиграла в Боготе
🎾 17:30*: Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия, 10), «Ролан Гаррос», первый круг

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Интрига: что противопоставит Захарова 10-й ракетке мира?

24-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова начинает свой турнирный путь на дебютном для себя «Ролан Гаррос» матчем с 10-й ракеткой мира Каролиной Муховой. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Камилла Рахимова — Жаклин Кристиан.

«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
