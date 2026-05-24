За кем следить 25 мая на грунтовом турнире «Большого шлема».

6 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Рублёв и Самсонова на «Ролан Гаррос»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 20) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Самсонова стартует на «Ролан Гаррос»?

Людмила Самсонова во время нынешнего грунтового сезона не проходила дальше третьего круга (Мадрид и Рим). Теперь она начинает поход по сетке «Ролан Гаррос» матчем со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, попавшей в основную сетку по замороженному рейтингу. Теннисистки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Тайхман — в Риме-2018 и Палермо-2019. Победительница новой встречи далее сразится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

🎾 15:00*: Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Роман Сафиуллин (Россия, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: сумеет ли Сафиуллин остановить двукратного финалиста «Ролан Гаррос»?

Роман Сафиуллин успешно преодолел три круга квалификации и в первом круге основной сетки «Ролан Гаррос» сразится с двукратным финалистом турнира Каспером Руудом (2022, 2023). Теннисисты ранее уже однажды пересекались на корте — на «Мастерсе» в Торонто-2025, и тогда сильнее оказался норвежец. Победитель нового матча далее сразится с победителем пары Хамад Меджедович — Янник Ханфман.

🎾 15:30*: Игнасио Бусе (Перу) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: справится ли Рублёв с молодым талантом из Перу?

Андрей Рублёв начинает свой поход по сетке «Ролан Гаррос» — 2026 матчем с перспективным перуанцем Игнасио Бусе. 22-летний теннисист только что завоевал свой первый титул на «пятисотнике» в Гамбурге, а перед этим спарринговал на «Мастерсе» в Риме с самим Новаком Джоковичем. Ранее Андрей и Игнасио друг с другом не играли, а будущий победитель сразится во втором круге мэйджора в Париже с кем-то из пары Эмилио Нава — Камило Уго Карабельи.

🎾 17:00*: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Рената Сарасуа (Мексика), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: что покажет Шнайдер в матче с лучшей теннисисткой Мексики?

Диана Шнайдер начинает свой четвёртый поход по сетке «Ролан Гаррос». Пока на этом турнире россиянка дальше второго круга не пробивалась. Сейчас россиянке на старте досталась лучшая теннисистка Мексики — 28-летняя Рената Сарасуа. Соперницы ранее друг с другом на корте не пересекались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Ханьюй Го — Маккартни Кесслер.

🎾 17:30*: Камила Осорио (Колумбия) — Екатерина Александрова (Россия, 14), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: размочит ли Александрова счёт в матчах с колумбийкой?

Екатерина Александрова откровенно провалила грунтовую серию турниров, одержав лишь одну победу — на старте в Штутгарте. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке «Ролан Гаррос», российской теннисистке необходимо справиться с непростой колумбийкой Камилой Осорио. Теннисистки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась колумбийка — на Уимблдоне-2021 и в Гвадалахаре-2022. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Талия Гибсон — Юлия Путинцева.

🎾 17:30*: Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия, 10), «Ролан Гаррос», первый круг

Интрига: что противопоставит Захарова 10-й ракетке мира?

24-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова начинает свой турнирный путь на дебютном для себя «Ролан Гаррос» матчем с 10-й ракеткой мира Каролиной Муховой. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Камилла Рахимова — Жаклин Кристиан.