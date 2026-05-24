«У нас с собакой похожий характер ― любим доставать людей». Андреева начала «РГ» с победы

Мирра Андреева открывала «Ролан Гаррос» матчем с француженкой Фионой Ферро. Россиянка уверенно победила в двух сетах и вышла во второй круг. А после встречи в свойственной себе весёлой и душевной манере ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Год назад ты потерпела поражение от француженки, которая получила уайлд-кард. Из-за этого сегодня нервничала?

— Особенно нет. Просто обычные нервы, адреналин перед первым кругом на «Большом шлеме». Волновалась, потому что я хорошо знаю Фиону, мы с ней много тренировались пару лет назад. Она ― тяжёлый игрок для первого матча.

— У тебя очень нежный и красивый образ. Не боишься, что грунт его испортит?

— С Мадрида начался реальный грунт, а не искусственный. Приходилось одежду стирать каждый день, грунт был за ушами, в волосах. Я где только грунт не находила. Да, не самое приятное покрытие, но жаловаться много не буду.

— С Кончитой Мартинес отношения становятся всё лучше с каждым днём?

— Да, она знает, что мне нужно сказать и в какой момент это сделать. Я очень благодарна, что она находит хорошие слова в важные моменты.

— Верну тебя в матч с Гауфф в четвертьфинале Рима. Показалось, что в той игре, несмотря на поражение, была новая Мирра Андреева. Ты хорошо справлялась с эмоциями. Ты говорила, что не любишь взрослеть, но, может, в этом случае взросление помогает?

— Мне не нравится процесс взросления, хочется подольше оставаться ребёночком. К сожалению, так не получится, поэтому я согласна, что мне на корте это помогает. Замечаю, что я начала спокойно относиться ко всему, что происходит: выигрываю, проигрываю, какой сет, с кем играю. Да, на тренировках бывают скачки, но я с ними справляюсь намного быстрее. Я понимаю, когда они приходят. В этом точно есть плюс взросления.

— Ты сама ведёшь свои страницы в соцсетях?

— Да, но комментарии не читаю. Раньше были закрыты, потому что мне как-то всего написали плохого после неудачного турнира. Сейчас снова открыла, но туда не ныряю. Я ленюсь в их ведении, не очень прилежно это делаю. Хочется чаще это делать.

— Чему тебя научили месяцы общения с собакой?

— Только радость и позитив. Ухожу в туалет на пять минут, возвращаюсь, а у неё эмоции, будто мы год не виделись. Она ещё щеночек. У нас с Рэсси похожий характер, мы любим доставать людей. Она не отстанет, пока с ней не поиграешь, не уделишь внимание. Я – такая же. У нас всегда была мечта с [сестрой] Эрикой иметь собаку. Я рада, что мечта исполнилась.