Джокович начал «Ролан Гаррос» с камбэка. А в женской сетке проиграли четыре чемпионки ТБШ

В воскресенье, 24 мая, в Париже стартовали соревнования в обеих одиночных сетках Открытого чемпионата Франции. В первый игровой день «Ролан Гаррос» выступил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Играли сегодня и другие сеяные теннисисты и теннисистки, и не всем из них удалось выйти во второй круг.

Джокович, посеянный под третьим номером, сражался с 83-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром, чей рост составляет 201 см. В первом сете вплоть до 5:5 включительно не было даже намёков на брейк-пойнты. В 11-м гейме Джокович отдал подачу с четвёртого брейк-пойнта, после чего Мпетчи Перрикар, известный мастер подачи, закрыл партию — 7:5 за 49 минут. Джокович впервые с 2010 года проиграл сет в первом круге «Ролан Гаррос».

Однако во втором сете серб взял реванш. У француза в этот раз брейк-пойнтов не было, а Новак в середине партии упустил целых шесть брейк-пойнтов. В 12-м гейме он всё же добился своей цели, использовав четвёртый брейк-пойнт, — 7:5 за 59 минут.

После этого Мпетчи Перрикар развалился. Джованни быстро проиграл три гейма, после чего к нему вышел физиотерапевт — что-то с правой кистью случилось. В третьем сете француз взял лишь один гейм, и Джокович вышел вперёд по партиям — 6:1 за 25 минут. В четвёртом сете игроки сразу же обменялись брейками, а в седьмом гейме Новак сделал решающий шаг к победе, ещё раз взяв подачу соперника. В 10-м гейме он подал на матч — 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 за 2 часа 52 минуты.

К слову, выйдя на эту игру, Джокович побил рекорд по количеству участий в основных сетках ТБШ. Теперь у него их 82, а у Роджера Федерера и Фелисьяно Лопеса осталось по 81. А по количеству участий в «Ролан Гаррос» Новак повторил рекорд Ришара Гаске — по 22.

Первым представителем топ-10, покинувшим турнир, стал американец Тейлор Фриц (7). Его в четырёх сетах одолел другой представитель США Нишеш Басаваредди — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1 за 3 часа 25 минут.

Алехандро Давидович-Фокина (21) пять сетов мучился с боснийцем Дамиром Джумхуром. Перед решающей партией испанцу пришлось брать медицинский перерыв из-за проблем с правым бедром. Давидович-Фокина выстоял в этом марафоне, продолжавшемся 4 часа 6 минут, — 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3.

Томас Мартин Этчеверри (23) не взял ни партии в поединке с Нуну Боржешем. Португальский теннисист почти за два с половиной часа отдал всего девять геймов — 6:3, 6:4, 6:2.

Якуб Меншик (26) не испытал трудностей во встрече с французом Титуаном Дрогом, который брал медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром и плечом. Меншик вышел во второй круг — 6:3, 6:2, 6:4 за 2 часа 8 минут.

К французу Люке Павловичу, игравшему с Жоао Фонсекой (28), тоже выходил физиотерапевт. Полноценного медицинского перерыва не понадобилось — всего лишь царапины на колене. Тут Фонсека ожидаемо оказался сильнее — 7:6 (8:6), 6:4, 6:2 за 2 часа 17 минут.

Клара Таусон (21) взяла первый сет у украинки Дарьи Снигур, но большего не добилась. Снигур, 95-й номер рейтинга WTA, одержала волевую победу — 3:6, 7:5, 6:2 за 2 часа 8 минут.

Двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова уступила американке Хейли Баптист (26). Во втором сете Крейчикова упустила двойной матчбол на тай-брейке, и в третьей партии Баптист её дожала — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2 за 2 часа 57 минут.

Победительница Australian Open 2020 года Софья Кенин проиграла другой американской теннисистке Питон Стирнс. 92-я ракетка мира одолела чемпионку ТБШ — 6:3, 6:3 за 1 час 19 минут.

Победительница US Open 2021 года Эмма Радукану получила «баранку» от Соланы Сьерры и покинула турнир. Аргентинка победила — 6:0, 7:6 (7:4) за 1 час 46 минут — и проследовала в следующую стадию соревнований.

Чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс, попавшая на турнир через квалификацию, не справилась с Сарой Бейлек. Чешка победила — 6:3, 6:2 за 1 час 23 минуты. Констатируем: в первый игровой день из сетки выбыли четыре победительницы мэйджоров, не попавшие в посев!

Были сегодня и другие случаи обращения игроков к медикам, в менее статусных встречах. Канадец Габриэль Диалло не смог доиграть матч с австралийцем Джеймсом Даквортом. Диалло отдал первый сет, во второй партии тоже уступал в счёте, из-за проблем со спиной взял медицинский перерыв, но он ему не помог. Дакворт прошёл дальше — 6:3, 4:1 (отказ) за 1 час 2 минуты.

Хорват Дино Прижмич брал медицинскую паузу из-за плохого самочувствия. Во втором сете ему дали лекарство. За исключением этого, матч с американцем Майклом Чжэном вышел для него беспроблемным — 6:1, 6:1, 6:3 за 1 час 46 минут.

Француженка Клара Бюрель обращалась к медикам из-за плохого самочувствия во втором сете поединка с американкой Кэти Волынец. Бюрель всё же доиграла встречу, которую забрала Волынец — 6:3, 6:1 за 1 час 29 минут.

Полька Магда Линетт брала медицинскую паузу из-за проблем с ногой в третьей партии встречи с чешкой Терезой Валентовой. Несмотря на это, Линетт смогла одержать волевую победу — 5:7, 6:4, 7:6 (11:9) за 2 часа 56 минут.

Немка Тамара Корпач обращалась к физиотерапевту из-за пореза на руке. Это не помешало ей победить испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:4, 6:2 за 1 час 48 минут.

Румынка Елена-Габриэла Русе не смогла закончить матч с Магдаленой Френх из Польши. В начале второго сета Русе пожаловалась на плохое самочувствие и после консультации с физиотерапевтом снялась. Френх прошла дальше — 7:6 (7:5), 2:1 (отказ) за 1 час 35 минут.

Всего в первый день медицинская помощь понадобилась 11 теннисистам и теннисисткам — с учётом Артюра Жа, который ранее в этот день проиграл Карену Хачанову. Подробнее об этом, а также о победе Мирры Андреевой читайте в отдельных материалах.

