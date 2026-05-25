Ролан Гаррос — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Новак Джокович, Тейлор Фриц, Эмма Радукану

Джокович начал «Ролан Гаррос» с камбэка. А в женской сетке проиграли четыре чемпионки ТБШ
Александр Насонов
Новак Джокович
Комментарии
Новак побил рекорд по числу участий в ТБШ. 11 теннисистов вызывали врача.

В воскресенье, 24 мая, в Париже стартовали соревнования в обеих одиночных сетках Открытого чемпионата Франции. В первый игровой день «Ролан Гаррос» выступил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Играли сегодня и другие сеяные теннисисты и теннисистки, и не всем из них удалось выйти во второй круг.

Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»

Джокович, посеянный под третьим номером, сражался с 83-й ракеткой мира Джованни Мпетчи Перрикаром, чей рост составляет 201 см. В первом сете вплоть до 5:5 включительно не было даже намёков на брейк-пойнты. В 11-м гейме Джокович отдал подачу с четвёртого брейк-пойнта, после чего Мпетчи Перрикар, известный мастер подачи, закрыл партию — 7:5 за 49 минут. Джокович впервые с 2010 года проиграл сет в первом круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		5 1 4
5 		7 6 6
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Однако во втором сете серб взял реванш. У француза в этот раз брейк-пойнтов не было, а Новак в середине партии упустил целых шесть брейк-пойнтов. В 12-м гейме он всё же добился своей цели, использовав четвёртый брейк-пойнт, — 7:5 за 59 минут.

После этого Мпетчи Перрикар развалился. Джованни быстро проиграл три гейма, после чего к нему вышел физиотерапевт — что-то с правой кистью случилось. В третьем сете француз взял лишь один гейм, и Джокович вышел вперёд по партиям — 6:1 за 25 минут. В четвёртом сете игроки сразу же обменялись брейками, а в седьмом гейме Новак сделал решающий шаг к победе, ещё раз взяв подачу соперника. В 10-м гейме он подал на матч — 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 за 2 часа 52 минуты.

К слову, выйдя на эту игру, Джокович побил рекорд по количеству участий в основных сетках ТБШ. Теперь у него их 82, а у Роджера Федерера и Фелисьяно Лопеса осталось по 81. А по количеству участий в «Ролан Гаррос» Новак повторил рекорд Ришара Гаске — по 22.

Ролан Гаррос — 2026. Мужчины. Турнирная сетка

Первым представителем топ-10, покинувшим турнир, стал американец Тейлор Фриц (7). Его в четырёх сетах одолел другой представитель США Нишеш Басаваредди — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1 за 3 часа 25 минут.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 7 11 1
7 7 		7 7 6 9 6
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Алехандро Давидович-Фокина (21) пять сетов мучился с боснийцем Дамиром Джумхуром. Перед решающей партией испанцу пришлось брать медицинский перерыв из-за проблем с правым бедром. Давидович-Фокина выстоял в этом марафоне, продолжавшемся 4 часа 6 минут, — 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 2 7 6
7 7 		3 6 5 3
             
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур

Томас Мартин Этчеверри (23) не взял ни партии в поединке с Нуну Боржешем. Португальский теннисист почти за два с половиной часа отдал всего девять геймов — 6:3, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Якуб Меншик (26) не испытал трудностей во встрече с французом Титуаном Дрогом, который брал медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром и плечом. Меншик вышел во второй круг — 6:3, 6:2, 6:4 за 2 часа 8 минут.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Титуан Дрог
Франция
Титуан Дрог
Т. Дрог
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4
6 		6 6
             
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

К французу Люке Павловичу, игравшему с Жоао Фонсекой (28), тоже выходил физиотерапевт. Полноценного медицинского перерыва не понадобилось — всего лишь царапины на колене. Тут Фонсека ожидаемо оказался сильнее — 7:6 (8:6), 6:4, 6:2 за 2 часа 17 минут.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:20 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 6
6 6 		4 2
             
Люка Павлович
Франция
Люка Павлович
Л. Павлович

Клара Таусон (21) взяла первый сет у украинки Дарьи Снигур, но большего не добилась. Снигур, 95-й номер рейтинга WTA, одержала волевую победу — 3:6, 7:5, 6:2 за 2 часа 8 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 19:25 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
3 		7 6
         
Дарья Снигур
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур

Двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова уступила американке Хейли Баптист (26). Во втором сете Крейчикова упустила двойной матчбол на тай-брейке, и в третьей партии Баптист её дожала — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2 за 2 часа 57 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:15 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		7 8 6
7 9 		6 6 2
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Победительница Australian Open 2020 года Софья Кенин проиграла другой американской теннисистке Питон Стирнс. 92-я ракетка мира одолела чемпионку ТБШ — 6:3, 6:3 за 1 час 19 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 19:40 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Победительница US Open 2021 года Эмма Радукану получила «баранку» от Соланы Сьерры и покинула турнир. Аргентинка победила — 6:0, 7:6 (7:4) за 1 час 46 минут — и проследовала в следующую стадию соревнований.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 4
6 		7 7
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс, попавшая на турнир через квалификацию, не справилась с Сарой Бейлек. Чешка победила — 6:3, 6:2 за 1 час 23 минуты. Констатируем: в первый игровой день из сетки выбыли четыре победительницы мэйджоров, не попавшие в посев!

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 19:35 МСК
Сара Бейлек
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Были сегодня и другие случаи обращения игроков к медикам, в менее статусных встречах. Канадец Габриэль Диалло не смог доиграть матч с австралийцем Джеймсом Даквортом. Диалло отдал первый сет, во второй партии тоже уступал в счёте, из-за проблем со спиной взял медицинский перерыв, но он ему не помог. Дакворт прошёл дальше — 6:3, 4:1 (отказ) за 1 час 2 минуты.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Джеймс Дакворт
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		4
3 		1
             
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Хорват Дино Прижмич брал медицинскую паузу из-за плохого самочувствия. Во втором сете ему дали лекарство. За исключением этого, матч с американцем Майклом Чжэном вышел для него беспроблемным — 6:1, 6:1, 6:3 за 1 час 46 минут.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Майкл Чжэн
США
Майкл Чжэн
М. Чжэн
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		1 3
6 		6 6
             
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

Француженка Клара Бюрель обращалась к медикам из-за плохого самочувствия во втором сете поединка с американкой Кэти Волынец. Бюрель всё же доиграла встречу, которую забрала Волынец — 6:3, 6:1 за 1 час 29 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 13:50 МСК
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель

Полька Магда Линетт брала медицинскую паузу из-за проблем с ногой в третьей партии встречи с чешкой Терезой Валентовой. Несмотря на это, Линетт смогла одержать волевую победу — 5:7, 6:4, 7:6 (11:9) за 2 часа 56 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Тереза Валентова
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 6 9
5 		6 7 11
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Немка Тамара Корпач обращалась к физиотерапевту из-за пореза на руке. Это не помешало ей победить испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:4, 6:2 за 1 час 48 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Тамара Корпач
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

Румынка Елена-Габриэла Русе не смогла закончить матч с Магдаленой Френх из Польши. В начале второго сета Русе пожаловалась на плохое самочувствие и после консультации с физиотерапевтом снялась. Френх прошла дальше — 7:6 (7:5), 2:1 (отказ) за 1 час 35 минут.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		2
6 5 		1
         
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Всего в первый день медицинская помощь понадобилась 11 теннисистам и теннисисткам — с учётом Артюра Жа, который ранее в этот день проиграл Карену Хачанову. Подробнее об этом, а также о победе Мирры Андреевой читайте в отдельных материалах.

В понедельник, 25 мая, на «Ролан Гаррос» продолжится первый круг. За всеми событиями на Открытом чемпионате Франции следите на «Чемпионате».

Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Турнирная сетка
