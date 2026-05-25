Полуфинал с Гауфф и повтор финала AO-2026? Путь Соболенко по сетке «Ролан Гаррос»

В Париже стартовал «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема». В женской основной сетке одна из претенденток на победу — первая ракетка мира Арина Соболенко. За последние три года она сыграла тут в полуфинале (2023), четвертьфинале (2024) и финале (2025). Но трофей Арине завоевать пока так и не удалось. Доберётся ли она до него в этом году? Рассказываем, какие соперницы могут ждать Соболенко на пути к заветному титулу.

Первый круг. Джессика Бузас Манейро (Испания)

Первой соперницей Арины станет испанка Джессика Бузас Манейро, занимающая 51-ю строчку в рейтинге WTA. В этом сезоне испанская спортсменка на крупных турнирах (WTA-1000 и WTA-500) не проходила дальше второго круга. Её лучший результат на соревнованиях — четвертьфинал WTA-250 Рабате.

На грунтовом ТБШ Бузас Манейро сыграет всего в третий раз. В 2025-м она завершила борьбу в третьем круге, а в 2024-м выбыла на старте. С Соболенко Джессика играла дважды: на Australian Open — 2025 и «тысячнике» в Цинциннати-2025. Арина победила в обоих матчах. Нет сомнений, что белоруска — теннисистка более высокого класса и, по идее, должна без проблем перейти на следующую стадию турнира.

Второй круг. Эльза Жакемо (Франция)

В следующем матче Соболенко может сыграть с Эльзой Жакемо — чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» — 2020 в одиночном разряде и экс первой ракеткой рейтинга ITF. На данный момент Эльза ещё и вторая ракетка Франции. Однако на домашнем ТБШ максимальный результат теннисистки — третий круг. На больших турнирах в этом сезоне Жакемо не добиралась дальше второго круга. Поэтому, несмотря на успехи по юниорам, её нынешний уровень игры нестабилен. С Ариной Эльза не встречалась ни разу. Но, возможно, этот матч станет первой серьёзной проверкой для белоруски.

Эльза Жакемо с трофеем юниорского «Ролан Гаррос» — 2020 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Третий круг. Кристина Букша (Испания) / Дарья Касаткина (Австралия)

Вероятная соперница белоруски в третьем круге — испанка Кристина Букша или представительница Австралии Дарья Касаткина. Соболенко и Букша играли дважды (US Open — 2025, Брисбен-2026), и оба матча остались за Ариной. Максимальный результат Букши на «Ролан Гаррос» — второй круг. Её попадание в третий круг турнира возможно, но маловероятно.

Скорее всего, Соболенко на этой стадии встретится с Дарьей Касаткиной. За последние четыре года на грунтовом ТБШ Дарья один раз вышла в полуфинал (2022), второй круг (2024) и дважды доходила до четвёртого круга (2023, 2025). В очных матчах с Ариной уверенное преимущество на стороне белоруски: семь побед при двух поражениях.

Четвёртый круг. Наоми Осака (Япония) / Ива Йович (США)

В четвёртом круге Соболенко может ждать поединок с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Арины. Наоми обыграла белоруску в 2018 году на Открытом чемпионате США со счётом 6:3, 2:6, 6:4. За это время Соболенко завоевала четыре титула на «Шлемах», а Наоми родила ребёнка и возобновила карьеру в туре. Следующие два их матча прошли в текущем сезоне — на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Мадриде. Оба забрала Арина.

Японка ни разу не проходила на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга. А в прошлом году потерпела поражение уже на старте. Грунтовую часть сезона в 2026-м Осака начала довольно неплохо — на турнирах WTA-1000 в Мадриде и Риме добиралась до четвёртого круга. Поэтому не исключено, что и на ТБШ в Париже Наоми сыграет на этой стадии.

Арина может встретиться и с 18-летней американкой Ивой Йович, которая выступит на «Ролан Гаррос» во второй раз. Но Йович в третьем круге сначала нужно победить опытную Осаку. В 2026 году Соболенко уже обыгрывала Йович в четвертьфинале Australian Open — 6:3, 6:0.

Четвертьфинал. Джессика Пегула (США)

Потенциальная соперница Арины в четвертьфинале — американка Джессика Пегула. Пегула в этом сезоне завоевала два титула: на турнирах WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и WTA-500 в Чарльстоне (США). На «Ролан Гаррос» американка играла максимум в 1/4 финала (2022), а в прошлом году завершила своё выступление в четвёртом круге. Лучший результат Джессики на грунте в 2026-м – выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме. Вероятно, у американской спортсменки получится добраться до этой же стадии и на ТБШ в Париже.

Полуфинал. Кори Гауфф (США)

За выход в финал Соболенко может побороться с ещё одной американкой — Кори Гауфф, которой она проиграла в прошлогоднем решающем матче на «Ролан Гаррос». В этом сезоне Гауфф показывает хорошие результаты: на Открытом чемпионате Австралии дошла до четвертьфинала, на «тысячнике» в Дубае играла в 1/2 финала, а на WTA-1000 в Майами и Риме сражалась в финале, однако в обоих матчах уступила. В США — Арине Соболенко, в Риме — украинке Элине Свитолиной. По личным встречам пока лидирует белоруска – 7-6.

Арина Соболенко и Кори Гауфф с трофеями на «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

Финал. Елена Рыбакина (Казахстан) / Мирра Андреева (Россия)

В решающем матче мы можем увидеть повтор финала Australian Open — 2026 и Индиан-Уэллса-2026. Жеребьёвка развела Елену Рыбакину и Арину Соболенко по разным половинам сетки, поэтому теннисистки смогут сыграть друг с другом только на заключительной стадии. Правда, лучший результат Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал (2021, 2024). А в прошлом году Елена проиграла в четвёртом круге польке Иге Швёнтек — 6:1, 3:6, 5:7. Тем не менее представительница Казахстана всё же может оказаться в финале, ведь в этом сезоне ей уже удалось завоевать один титул на грунте — на «пятисотнике» в Штутгарте. По личным встречам с Рыбакиной лидерство удерживает Арина: на её счету 10 побед в 17 матчах.

В финале соперницей Соболенко может стать и Мирра Андреева. За предыдущие три года она сыграла на «Ролан Гаррос» в третьем круге (2023), в полуфинале (2024), а в прошлом сезоне остановилась на стадии 1/4 финала. Так что у Мирры есть все шансы дойти и до финала. Россиянка и белоруска провели между собой уже шесть очных встреч. Четыре из них остались за Ариной и только две – за Андреевой.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня. За всеми событиями и успехами теннисистов следите на «Чемпионате».