«Это меня шокировало!» Джокович увёл тренера у другого серба и попал в скандал на «РГ»

Новак перед поездкой в Париж объявил о назначении Виктора Троицки, который ради него без предупреждения ушёл от Миомира Кецмановича.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в матче первого круга «Ролан Гаррос» обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара – 5:7, 7:5, 6:1, 6:4. Далее Новак поборется с ещё одним французом – Валантеном Руае.

Джокович побил рекорд Роджера Федерера и Фелисьяно Лопеса по количеству выступлений на ТБШ – у серба теперь 82 появления на мэйджорах. Новак в 22-й раз взял стартовый матч на «Ролан Гаррос». Это абсолютный рекорд турнира, даже Король грунта Рафаэль Надаль (18) отстаёт.

Игру Джоковича на сей раз нельзя было назвать слишком качественной. Он без тай-брейка отдал первый сет сопернику, который славится мощнейшей подачей, но на приёме откровенно не впечатляет. Во второй партии сербу тоже пришлось непросто, и только после этого Мпетчи Перрикар наконец-то сбавил обороты, чему отчасти поспособствовали проблемы француза с правой рукой. Новак признал, что планировал выйти во второй круг с меньшими затратами энергии.

«С годами всё становится сложнее, конечно. Для меня, вероятно, не самая лучшая стратегия — приезжать сюда и играть на «Ролан Гаррос», где в каждом раунде меня ждут такие битвы. На самом деле, это не входило в план, но из-за обстоятельств мне пришлось принять эту ситуацию — что есть, то есть», — сказал Джокович после матча.

Настроение у Джоковича в целом отличное, несмотря на определённые трудности на старте. Новак много улыбается и шутит. Он снова вызвал первую ракетку мира в рейтинге WTA Арину Соболенко на танцевальный батл – в прошлом году серб и белоруска после каждой игры исполняли различные перформансы в тоннелях, а видео с ними становилось вирусным.

Джокович взял в Париж жену Елену, сына Стефана и дочь Тару. Новак реально настроен побороться здесь за титул, поэтому присутствие семьи является обязательным. Шансы серба заметно повысились после травмы Карлоса Алькараса. Теперь ему для завоевания вожделенного 25-го «Шлема» нужно обыграть только Янника Синнера. В полуфинале Australian Open – 2026 Джоковичу это удалось, однако в финале его остановил Алькарас. По сетке на «РГ» Новак может пересечься с Янником только в седьмом матче, главное – до этого не оступиться с Александром Зверевым и другими непростыми соперниками. Ради достижения заветной цели Джокович отстранился от всей посторонней шумихи, в том числе не поддержал широко разрекламированный протест игроков из-за низких призовых на ТБШ в виде отказа уделять журналистам более 15 минут на пресс-конференциях.

Джокович не стесняется подчёркивать свой статус в Париже. Перед стартом турнира он регулярно появлялся на публике в часах престижного бренда Hublot, который является его спонсором с 2021 года. Компания делает для Новака эксклюзивные люксовые модели в честь титулов на «Шлемах» стоимостью около $ 120 тыс. каждая. Все они синего, зелёного и оранжевого цветов и символизируют покрытия на различных мэйджорах.

У Новака семь зелёных часов за титулы на Уимблдоне, 14 синих – в честь побед на хардовых Australian Open и US Open, а также три оранжевых – за триумфы на «Ролан Гаррос». Джокович ясно даёт понять, что хочет обзавестись четвёртой моделью оранжевого цвета через две недели в Париже. Поэтому «светил» дорогим аксессуаром даже после матча с Мпетчи Перрикаром.

Джокович также попал в не очень приятную ситуацию. Перед стартом «Ролан Гаррос» он объявил, что Виктор Троицки стал его тренером. Проблема в том, что Троицки ранее работал с другим сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, для которого уход Виктора стал неприятным сюрпризом.

«Честно говоря, это решение меня озадачило, если не сказать шокировало! В прошлое воскресенье я выиграл «челленджер» в Валенсии, а в понедельник мне сказали, что Троицки прекращает наше сотрудничество. Хотя в среду мы вместе должны были ехать в Париж. Он уже во вторник днём тренировался на корте Филиппа Шатрье с Новаком. Мне больше нечего сказать. Я очень разочарован, но такое случается», — сказал Кецманович после победного матча с Фабианом Марожаном (7:6, 6:3, 6:4) в первом круге «РГ».

Джокович проводил свою игру позже. На пресс-конференции журналисты затронули тему тренера. Новак уверяет, что поговорил с Кецмановичем, хотя его соотечественник явно остался недоволен.

«Мы общались с Кецмановичем. Я не видел его лично. Хочу поздравить его с победой в первом круге «Ролан Гаррос», а также с титулом на предыдущем турнире в Валенсии. Я связался с ним по телефону. Мы поговорили. Я рассказал ему свою точку зрения насчёт того, что произошло и как обстоят дела. Как он это воспринял и что у него сейчас с Виктором? Не буду вдаваться в подробности. Это всё, что могу сказать. Я пригласил Троицки, потому что мы давно знакомы. Я играл против него, мы выступали вместе в парном разряде, участвовали в Кубке Дэвиса и выигрывали его. Он был капитаном и тренером сборной Сербии, когда мы взяли здесь золотую медаль. Мы много лет путешествовали вместе. Он определённо один из самых близких мне людей», — сказал Джокович.

Новак действует в своих интересах. Он действительно давно знает Троицки, который способен помочь ему наилучшим образом выступить в Париже. Конечно, по отношению к Кецмановичу всё вышло не слишком корректно, однако наверняка сербы уладят разногласия между собой.