Побеждала Эрику, а теперь побьётся на «РГ» с Миррой. Чем опасна соперница Андреевой?

Лидер российского тенниса Мирра Андреева победно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2026. В своём первом сражении 19-летняя спортсменка обыграла соперницу всего лишь за 1 час 12 минут и вышла во второй круг грунтового ТБШ. С кем же Андреева встретится в следующей стадии? Рассказываем всё, что известно об испанке Марине Бассольс-Рибере.

В прошлогоднем розыгрыше французского мэйджора Мирра получила шестой номер посева и должна была защищать рейтинговые очки за полуфинал. По ходу соревнования наша спортсменка победила испанку Кристину Букшу, американку Эшлин Крюгер, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и экс-россиянку Дарью Касаткину. Однако путь Андреевой по сетке «Ролан Гаррос» — 2025 завершился обидным поражением от обладательницы уайлд-кард Лоис Буассон из Франции.

Накануне старта грунтового ТБШ 19-летняя теннисистка рассказала журналистам, чувствует ли себя с каждым годом увереннее на этом соревновании. «Я считаю, что ещё не очень давно здесь нахожусь, но да, это мой четвёртый год в Париже. В 2022-м я играла на юниорском турнире. Значит, можно даже считать пятым. Так что да, я приезжаю сюда уже довольно давно и всегда очень рада быть здесь. Это второй турнир «Большого шлема» в сезоне, особая атмосфера. Поэтому я чувствую, что уже знакома с некоторыми вещами. Я уже знаю людей, которые здесь работают. Также знаю многих игроков. Но я всё ещё чувствую, что не очень давно здесь нахожусь», — сказала спортсменка.

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высоко оценила перспективы Андреевой в столице Франции, отметив, что оппонентки даже будут побаиваться её. «Мирра действительно провела хороший, насыщенный грунтовый сезон. Никакой помехой для неё это не станет – наоборот, это большой плюс. Андреева набрала уверенность на этом покрытии, и многие будут её побаиваться. Усталость вряд ли там большая накопилась», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка стала восьмой сеяной и оказалась в нижней половине сетки. В первом круге Мирра сошлась с местной теннисисткой Фионой Ферро, занимающей в мировой классификации 181-ю строчку. В итоге Андреева с одинаковым счётом по сетам закрыла хозяйку кортов и завоевала путёвку в следующий круг — 6:3, 6:3 за 1 час 12 минут.

На пресс-конференции наша теннисистка поделилась, как чувствовала себя во время матча с Ферро. А ещё, несмотря на лёгкую победу, россиянка комплиментарно высказалась в адрес соперницы. «Особенно не нервничала. Просто обычные нервы, адреналин перед первым кругом на «Большом шлеме». Волновалась, потому что я хорошо знаю Фиону, мы с ней много тренировались пару лет назад. Она — тяжёлый игрок для первого матча», — заявила спортсменка.

Кроме того, Мирра ответила на вопрос журналистов, как взросление влияет на её игру. «Мне не нравится процесс взросления, хочется подольше оставаться ребёночком. К сожалению, так не получится, поэтому я согласна, что мне на корте это помогает. Замечаю, что я начала спокойно относиться ко всему, что происходит: выигрываю, проигрываю, какой сет, с кем играю. Да, на тренировках бывают скачки, но я с ними справляюсь намного быстрее. Я понимаю, когда они приходят. В этом точно есть плюс взросления», — подчеркнула серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

Благодаря победе над Ферро Андреева отметилась интересным достижением: россиянка поднялась на третье место в списке теннисисток с наибольшим количеством выигранных поединков на «Ролан Гаррос» в возрасте до 20 лет в XXI веке (12). Столько же раз одержала верх над соперницами сербка Ана Иванович, следом в таблице идёт бельгийка Ким Клейстерс (14), а лидирует по этому показателю американка Кори Гауфф (15).

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова ярко отреагировала на уверенный выход 19-летней спортсменки во второй круг «Ролан Гаррос». «Мирра сегодня молодчина, поздравляю её, отличная игра и красивая форма. Давно не видели Мирру в платье. Удалось избежать нервозности и стресса, уверенно одержала победу 6:3, 6:3 в стартовом матче. И во время интервью даже заговорила по-французски. Думаю, что часть публики уже переманила на свою сторону для будущих матчей», — написала Светлана в соцсетях.

За третий круг французского ТБШ Мирра поборется с Мариной Бассольс-Риберой, с которой никогда не играла до этого. 26-летняя испанка сейчас находится на 175-м месте в рейтинге, хотя в феврале 2024 года она была на подступах к топ-100 и располагалась на 105-й строчке. На уровне тура спортсменка не завоевала трофеев, однако в её активе есть два титула категории WTA-125 — в Любляне-2023 и Андорре-2023. Примечательно, что в финале андоррского соревнования Марина обыграла Андрееву! Но не Мирру, а её старшую сестру — Эрику.

До «Ролан Гаррос» — 2026 лучшим результатом Бассольс-Риберы на мэйджорах был первый круг US Open — 2025. В эту стадию испанка пробилась после того, как победила в финале квалификации. На Уимблдоне и Australian Open Марина ещё ни разу не попадала в основную сетку: в Мельбурне она проиграла в третьем круге отбора (2026), а на лондонском ТБШ теннисистка потерпела поражение в решающем матче квалификации (2023).

В этом году испанка впервые вошла в число участниц «Ролан Гаррос», выиграв три сражения в отборе: сначала Марина разгромила местную теннисистку Аманден Монно (6:2, 6:1), затем неожиданно выбила из сетки экс первую ракетку мира Каролину Плишкову (6:3, 6:2), после чего справилась с 14-й сеяной Александрой Саснович (7:6, 7:5). А в первом круге французского ТБШ Бассольс-Рибера уверенно обыграла Эмилиану Аранго (6:3, 6:4).

Благодаря победе над колумбийкой испанка прервала трёхматчевую серию поражений на уровне тура, тянувшуюся с Ясс-2024. При этом лучший результат Марины на соревнованиях категории WTA — второй круг вышеупомянутого турнира. Отметим, что до попадания в 1/8 финала румынских состязаний Бассольс-Рибера проиграла аж 13 поединков подряд: эта полоса неудач началась у теннисистки в Палермо-2021 и продлилась ровно три года.

Если учитывать все вводные, вряд ли встреча с Мариной доставит Мирре серьёзные неприятности: разница в классе между Андреевой и Бассольс-Риберой слишком очевидна. Грядущий поединок теннисисток больше похож на формальность на пути первой ракетки России к третьему кругу «Ролан Гаррос».

