«Чтобы быть №1, нужны стабильность и здоровье». Рыбакина — после победы на старте «РГ»

Елена Рыбакина стартовала на «Ролан Гаррос» — 2026 с победы над словенской теннисисткой Вероникой Эрьявец (6:2, 6:2). Представительница Казахстана довольна, как провела первый матч на турнире, хотя на пресс-конференции и отметила, что ей ещё нужно улучшить свою игру к следующему кругу. Также она отметила невообразимую жару – в Париже сегодня больше 30°C.

— Тяжёлые условия, очень жарко. Рада, что смогла победить в двух сетах и не отдала ни одной своей подачи.

— Счёт выглядит как в одну калитку, но матч на самом деле был непростым, особенно его начало, когда у соперницы было три брейк-пойнта. По вашим ощущениям, матч был более напряжённый, чем кажется по счёту?

— Ну, я действительно начала не очень хорошо, было пару невынужденных ошибок. Нужно время, чтобы привыкнуть к таким условиям. Мяч летал, нелегко было его контролировать, но потом я почувствовала себя комфортно.

Если честно, я просто старалась действовать агрессивно и продолжать бить по мячу. Так что да, начало всегда непростое, однако потом привыкаешь и становится лучше.

— У неё хороший арсенал сложных ударов, укороченных. Поначалу вам тяжело было с этим разобраться? Розыгрыши складывались не как обычно, от линии до линии, по крайней мере на старте. Она хорошо варьировала удары.

— Ну, я её не знала. Посмотрела пару видео, но, когда это ваша первая встреча, нелегко понять, что именно соперник будет делать, каких ударов от неё надо ожидать. Однако для первого матча я сыграла солидно. Есть ещё что улучшить в следующем игре, но это был хороший матч для меня.

— Какие аспекты вам надо улучшить в первую очередь к следующему матчу?

— Начинать матчи можно получше. Подача и процент первой подачи был не таким высоким, как хотелось бы. Но, опять же, было жарко, приходилось подстраиваться. В таких условиях непросто найти нужный угол. Также всегда можно лучше работать ногами. Лучше принимать некоторые решения. Но всё равно, я хорошо начала.

— В такую жару вы как-то перестраиваете тренировочный процесс, ну, например, раньше встаёте и раньше ложитесь спать? Что-то меняете в подготовке к матчам?

— Стараюсь соблюдать питьевой режим, много пью или ем арбуз или что-то такое. Потому что готовиться надо заранее. Именно это я и буду делать сегодня вечером и завтра.

«Чтобы быть номер один, нужны стабильность и здоровье»

— Какой аспект игры тяжелее всего поддерживать на очень высоком уровне, чтобы постараться стать первой ракеткой и задержаться в лидерах?

— Чтобы быть номер один, надо быть очень стабильной. Это самое главное. Всегда оставаться здоровой в условиях жёсткого календаря. Потому что пропускать турниры не получится, а если чувствуешь себя неважно, то можешь рано проиграть. Так что на мой взгляд, самое главное – стабильность и здоровье.

— Насколько важен счёт матчей в первых кругах турнира «Большого шлема»? Вы выиграли довольно легко, в одну калитку. Принимали во внимание, что перед вами Ига тоже одержала лёгкую победу, или вам всё равно и вы фокусируетесь только на себе?

— Фокусируюсь на себе, но, естественно, если можно выиграть и поменьше оставаться на этой жаре, то лучше побыстрее со всем управиться. Это не значит, что ты должна торопиться. Но всё равно хорошо выиграть в двух сетах.

— Общий вопрос о грунтовых кортах. Какое качество вам нужно, чтобы быть успешной грунтовичкой на этом уровне? Работа ног, ментальность, физическое упорство, что именно вам нужно?

— Физическое упорство и работа ног, потому что на грунте все удары похожи и на первый план выходит работа ног, под какими углами ты способен бить.