Ролан Гаррос 2026: расписание вторника 26 мая, Медведев, Калинская, Корнеева, Приданкина, live-трансляции, сетки, где смотреть

4 топ-матча вторника в теннисе: Калинская, Медведев и Корнеева на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Анна Калинская/Даниил Медведев/Арина Корнеева
За кем следить 26 мая на грунтовом турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 26 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Адам Уолтон (Австралия, WC) — Даниил Медведев (Россия, 6), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преодолеет ли Медведев стартовый барьер на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев начинает свой 10-й поход по сетке «Ролан Гаррос». Причём в предыдущих девяти случаях россиянин шесть раз проигрывал уже на старте. Но сейчас Даниил провёл довольно успешную серию выступлений на грунтовых «Мастерсах», так что вправе рассчитывать на удачный старт. Его первым соперником в Париже будет хорошо знакомый ему австралиец Адам Уолтон. Теннисисты ранее уже пересекались дважды на корте, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Адам первенствовал в Цинциннати-2025, а вот в Алма-Ате-2025 уже отличился Даниил. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алексей Попырин — Захари Свайда.

Какие варианты ждут Даниила в этом году:
Четвёртый круг с Тьеном и 1/2 финала с Синнером? Путь Медведева по сетке «Ролан Гаррос»

🎾 15:30*: Анна Калинская (Россия, 22) — Лоис Буассон (Франция), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Калинская свой рекорд на «Ролан Гаррос»?

Анна Калинская за свою довольно продолжительную карьеру лишь четыре раза выступала на «Ролан Гаррос» и за это время лишь раз сумела пробиться во второй круг (2024). Теперь, чтобы повторить свой рекорд, россиянке необходимо справиться на старте с непростой француженкой Лоис Буассон, которая в прошлом году сенсационно добралась тут до полуфинала. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Алина Корнеева — Элизабетта Коччаретто.

Анна блеснула в Риме:
«Во время первого поединка даже не понимала, что отыграла 9 матчболов». Калинская — в Риме

🎾 16:00*: Алина Корнеева (Россия, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Корнеева дебютирует на «Ролан Гаррос»?

Чемпионка юниорских ТБШ Алина Корнеева в 2024-м дебютировала на взрослом Australian Open, а сейчас пришла очередь первого матча на «Ролан Гаррос». Соперницей 18-летней россиянки будет итальянка Элизабетта Коччаретто, которая на семь лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Анна Калинская — Лоис Буассон.

Алина успешно преодолела квалификацию в Париже:
Корнеева и Приданкина впервые выступят в основе «РГ»! Россиянки пробились через отбор

🎾 17:00*: Елена Приданкина (Россия, Q) — Александра Олейникова (Украина), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Приданкина выиграть первый матч на ТБШ?

20-летняя Елена Приданкина впервые в карьере смогла пробиться в основу ТБШ через квалификацию. Теперь на старте «Ролан Гаррос» россиянка сразится с украинкой Александрой Олейниковой, которая на пять лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее померится силами с кем-то из пары Кимберли Биррелл — Джессика Пегула.

Отец Елены ранее работал с Даниилом:
«Скоро получу ракетки от Медведева». Россиянка из теннисной семьи рвётся в первую сотню
