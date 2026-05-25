Рублёв на старте «РГ» выбил чемпиона прошлой недели! Андрей выжил на парижской жаре

Сегодня, 25 мая, на парижских кортах продолжились матчи первого круга «Ролан Гаррос» – 2026. Первым запуском неудачно выступила Людмила Самсонова, которая сейчас объективно проходит через не лучшие времена в своей карьере, но всё равно считалась фаворитом в сегодняшнем поединке со швейцаркой Хиль Белен Тайхман (170-й номер рейтинга).
Однако посеянная в Париже под 20-м номером россиянка не смогла выйти во второй круг, уступив со счётом 4:6, 4:6. Людмила проиграла третий матч подряд. В целом в 2026-м россиянка выиграла лишь семь встреч из 20. После поражения от швейцарки Самсонова потеряет 230 очков за прошлогодний четвёртый круг и опустится минимум на пять позиций в мировом рейтинге.
Куда лучше сложился старт грунтового мэйджора для Андрея Рублёва. Первым соперником российского теннисиста во Франции был перуанский спортсмен Игнасио Бусе, ранее никогда не игравший в основной сетке «Ролан Гаррос». В прошлом году перуанец пытался пройти квалификацию, но вылетел уже в первом круге отбора.
На сей раз 22-летний Бусе приехал в Париж после самого крупного успеха во взрослой карьере. На прошлой неделе Игнасио впервые стал чемпионом турнира ATP, оформив титул на «пятисотнике» в Гамбурге. В финале молодой перуанец одержал победу в марафонском трёхчасовом сражении с американцем Томми Полом – 7:6, 4:6, 6:3.
В обновлённом рейтинге перуанец займёт 31-ю строчку, однако сейчас он идёт на 57-й позиции, и в основную сетку Гамбурга он попал как квалифаер. Примечательно, что Бусе победил в первом же проведённом финале на уровне тура. Вообще, с момента появления серии турниров ATP-500 только три игрока выигрывали «пятисотник», пройдя до этого через квалификацию. Помимо Бусе, это сделали Николоз Басилашвили на этом же турнире и Даниил Медведев в Токио в 2018-м.
Игнасио Бусе
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Мгновенно перестроиться на дебютное выступление на «РГ» у Бусе в полной мере не получилось. По крайней мере, начало встречи он откровенно провалил. В первом же гейме на приёме 28-летний россиянин оформил быстрый брейк, благодаря чему Андрей сразу захватил преимущество в стартовой партии – 3:0. Удачный вход в матч позволил Андрею набраться уверенности. 11-й сеяный турнира владел инициативой в большинстве розыгрышей и коллекционировал активно выигранные мячи.
В комфортном режиме Рублёв дошёл до счёта 5:3 и в девятом гейме эффектным ударом по диагонали навылет поставил точку в партии. При этом именно в этом гейме у Бусе была хорошая возможность заработать первый брейк-пойнт. При счёте 30:30 Игнасио вёл игру в розыгрыше и создал себе хорошую возможность для удачного завершения, но Рублёв отзащищался и шикарной свечой обвёл вышедшего к сетке перуанца, заработав сетбол, который следом и реализовал – 6:3.
Андрей Рублёв
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
На старте второго сета Андрей был близок к повторению трюка с брейком в первом гейме на приёме. Россиянин заработал брейк-пойнт и на несколько секунд даже выиграл важное очко, однако спустившаяся с вышки гречанка Ева Асдераки-Мур зафиксировала, что мяч после удара Рублёва совсем чуть-чуть, но ушёл в аут. Перуанец с трудом удержал подачу, а через несколько минут уже сам мог брейкануть россиянина, однако теперь уже Андрей выбрался с 30:40 – 1:1.
Обмен упущенными шансами забрать чужую подачу едва не продолжился в следующем гейме. В нём в распоряжении россиянина был тройной брейк-пойнт, который перуанец сумел ликвидировать, но с четвёртой попытки Андрей всё-таки оформил брейк – 2:1. В этот момент Бусе использовал медицинский тайм-аут, пригласив на корт врачей, а Рублёв отправился разминаться, чтобы не потерять тонус.
Однако неожиданная пауза в матче всё-таки сказалась на состоянии россиянина. Допустив четыре невынужденные ошибки, Андрей вчистую провалил гейм и получил быстрый брейк в ответ – 2:2. Практически на ровном месте Рублёв в свойственной ему манере вдруг резко угодил в игровой кризис. Россиянин начал принимать хаотичные решения, сильно спешить и очень много ошибаться. Бусе заметно воспрял и воспользовался таким состоянием соперника, сумев вырваться вперёд с брейком – 4:2.
Второй сет продолжал складываться в крайне нервной манере. В седьмом гейме Рублёв забрал чужую подачу, однако тут же упустил свою. Очередной обмен брейками позволил перуанцу восстановить преимущество в два гейма (5:3) и выйти подавать на сет. Но по такому течению партии было бы крайне странно, если бы Бусе справился с этой задачей. Он и не справился. Андрей отыграл подачу на сет, после чего восстановил равновесие в сете – 5:5.
Спустя 71 минуту после начала партии теннисисты добрались до тай-брейка, любой исход которого легко мог качнуть матч в одну из сторон. Бусе в случае победы сравнивал счёт по партиям, тогда как Рублёв оказывался в одном сете от выхода во второй круг. 13-й гейм стал отражением всей второй партии, в ходе которой теннисисты гораздо лучше действовали на приёме, нежели на своей подаче.
Ещё до смены сторон Андрей и Игнасио успели дважды обменяться мини-брейками – 3:3. В девятом розыгрыше Рублёв проявил терпение и грамотно отоборонялся, а затем перехватил инициативу и провёл контратаку с бэкхенда по линии – 5:4. Андрей третий раз вышел вперёд с мини-брейком и даже заработал двойной сетбол, но следующие четыре розыгрыша остались за Бусе. Уже на своём сетболе перуанец достал сложнейший мяч на задней линии и обвёл вышедшего к сетке Рублёва – 7:6 (8:6). Невероятно упорный сет в итоге продолжался ровно полтора часа.
Игнасио Бусе
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Во втором сете спортсмены в общей сложности шесть раз брали чужие подачи, причём каждый раз брейки делались подряд. Стоило одному из спортсменов вырваться вперёд с брейком, как его оппонент в следующем гейме восстанавливал положение. И на старте третьего сета эта тенденция продолжилась: Бусе с ходу брейканул Рублёва, но Андрей моментально вернул статус-кво – 1:1.
Может быть, общее качество игры в этом матче и оставляло желать много лучшего, но понятно, насколько негативный отпечаток на состояние теннисистов накладывала 30-градусная парижская жара. При каждом удобном случае Рублёв использовал пакетики со льдом, а одна из болгёрл в ходе встречи даже схватила солнечный удар и была вынуждена покинуть своё рабочее место.
Тем временем россиянину наконец удалось не только сделать брейк, но и подтвердить завоёванное преимущество. В середине сета Рублёв предпринял ключевое в партии ускорение и выиграл три гейма подряд, оторвавшись по счёту – 5:2. Бусе продолжал отчаянно бороться и в девятом гейме лидировал на приёме, однако Рублёв тремя подряд выигранными розыгрышами сумел закрыть сет – 6:3.
В начале четвёртой партии матч первого круга получил новый сценарный поворот. В третьем гейме Андрей заработал двойной брейк-пойнт, реализация которого могла открыть путь к завершению встречи. В этот момент казалось, что перуанец уже настолько утомлён, что силы вот-вот окончательно покинут молодого теннисиста, который провёл так много матчей на прошлой неделе. Но Рублёв не стал держать мяч в игре. Россиянин решил рискнуть и своими грубейшими ошибками собственноручно оставил соперника в игре. Бусе удержал свою подачу с 15:40 и на полученном позитивном импульсе выдал серию выигранных геймов – 4:1.
Но и в этот раз Игнасио не сумел подать на сет. В девятом гейме при счёте 5:3 в его пользу Бусе лидировал 30:15, однако Рублёв сумел совладать с нервным напряжением. Россиянин провёл три розыгрыша кряду на максимальной концентрации и отыграл подачу. И выбравшегося с 3:5 россиянина было уже не остановить. При счёте 5:5 Андрей сделал ещё один брейк и затем оформил победное завершение встречи – 6:3, 6:7, 6:3, 7:5.
Выстояв в крайне упорном поединке, который продолжался 3 часа 38 минут, российский теннисист прервал победную серию 22-летнего перуанца и вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где теперь сразится с ещё одним представителем Латинской Америки – аргентинцем Камило Уго Карабельи.