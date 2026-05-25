Шнайдер — во втором круге «Ролан Гаррос»: Диана повторила личный рекорд на турнире

В понедельник, 25 мая, на «Ролан Гаррос» продолжились матчи первого круга в одиночных разрядах. В вечерней программе выступили три российских теннисистки. За выход во второй раунд сражались Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Анастасия Захарова. Александрова и Шнайдер, будучи сеяными, при жеребьёвке получили соперниц, стоящих ниже них в рейтинге, а вот Захаровой досталась Каролина Мухова, имеющая 10-й номер.

Александрова, посеянная 14-й, вышла на корт с колумбийкой Камилой Осорио, 86-й ракеткой мира. На грунте Екатерина выступает не так успешно, как на других покрытиях; вот и сегодня россиянка проиграла низкорейтинговой сопернице. В первом сете Осорио добилась победы с двумя брейками — 6:2 за 31 минуту. Александрова четырежды выходила на брейк-пойнт, но не использовала ни одного из них.

Во второй партии первые шесть геймов закончились брейками. В восьмом гейме Александрова упустила два скрытых сетбола, а после 4:4 отдала два гейма подряд — 6:2, 6:4 в пользу Осорио за 1 час 26 минут. Россиянке в этой встрече насчитали 35 невынужденных ошибок, в том числе шесть двойных.

Диана Шнайдер (25) противостояла мексиканке Ренате Сарасуа, занимающей 74-е место в рейтинге WTA. В первом сете обеим теннисисткам недоставало стабильности на своей подаче, и до 4:4 они дошли с шестью брейками — по три у каждой. После этого более высокий класс Шнайдер сказался. Россиянка взяла гейм на подаче, а потом выдала брейк под ноль — 6:4 за 49 минут.

Вторую партию Диана выиграла за явным преимуществом. Она быстро повела 3:0 с брейком, в шестом гейме ещё раз взяла чужую подачу, а в седьмом гейме отыграла два брейк-пойнта и использовала первый же матчбол — 6:4, 6:1 за 1 час 25 минут. Шнайдер уже повторила личный рекорд на «Ролан Гаррос» — выход во второй круг.

Теперь Диана сразится с победительницей матча Ханьюй Го (Китай, Q) — Маккартни Кесслер (США).

А Анастасия Захарова, замыкающая топ-80, сражалась с чешкой Каролиной Муховой (10), три года назад игравшей в финале «Ролан Гаррос». В первой половине стартового сета на корте доминировала Захарова, а затем инициативу перехватила Мухова. Россиянка вела 5:2 с двумя брейками, после чего чешка включилась и дважды не позволила сопернице подать на партию. После 5:5 Каролина взяла ещё два гейма — 7:5 за 47 минут.

Во втором сете у Захаровой был лишь один брейк-пойнт — его она не использовала. Мухова после 2:2 забрала четыре гейма подряд, закончив матч брейком под ноль, — 7:5, 6:2 за 1 час 27 минут.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина (2) без проблем расправилась со словенской теннисисткой Вероникой Эрьявец, 84-й ракеткой мира. Рыбакина отдала всего четыре гейма — 6:2, 6:2 за 1 час 16 минут — и вышла на украинку Юлию Стародубцеву, которая в предыдущий день выбила Анну Блинкову.

Не все сеяные, принимавшие участие в сегодняшних матчах, смогли пройти во второй круг.

Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес (24) не справилась с американкой Алисией Паркс, занимающей 79-ю строчку в мировой классификации. Паркс не подарила ни сета — 6:4, 6:4 за 1 час 33 минуты.

Кристина Букша (31) уступила малоизвестной Сюзан Бандеччи (Q). Швейцарская теннисистка, которая не входит в топ-200 рейтинга, победила в трёх сетах — 6:4, 2:6, 6:4 за 2 часа 9 минут.

Хорватская теннисистка Петра Марчинко, которая на минувшей неделе завоевала титул в Рабате, неудачно выступила на этом «Ролан Гаррос». Она покинула турнир после первого же матча. Немка Ева Лис повесила ей «баранку» — 6:3, 6:0 за 1 час 7 минут.

Нельзя обойти вниманием поражение олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвэнь, завоевавшей золото Игр как раз на кортах «Ролан Гаррос». Бывшая четвёртая ракетка мира не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Полька Майя Хвалинска (Q) повесила ей «баранку» — 6:4, 6:0 за 1 час 26 минут. Во втором сете Чжэн брала медицинский перерыв из-за проблем с ногой. Теперь китаянка, пребывавшая на подступах к топ-50, рухнет более чем на 60 мест — в район начала второй сотни.

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, четырежды выигрывавшая «Ролан Гаррос», тоже пользовалась помощью физиотерапевта, но причина не такая серьёзная — всего лишь мозоли. Полька, посеянная третьей, разгромила австралийку Эмерсон Джонс (WC) — 6:1, 6:2.

В мужской сетке тоже не обошлось без неожиданностей.

Иржи Легечка (12) неожиданно не смог взять ни сета у 89-й ракетки мира Пабло Карреньо-Бусты. 34-летний испанец впервые за два года победил теннисиста, входящего в топ-20, — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 за 2 часа.

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка, заканчивающий карьеру после этого сезона, не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». 41-летний швейцарец уступил лаки-лузеру Йесперу де Йонгу — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу голландца за 3 часа 4 минуты. Во второй партии де Йонг брал медицинский перерыв — ничего серьёзного.

Вавринка же после матча, прощаясь с публикой, даже прослезился.

Ну а главным хитом дня стал поединок российского теннисиста Романа Сафиуллина, занимающего 141-е место в рейтинге ATP, и бывшей второй, а ныне 16-й ракетки мира Каспера Рууда, трёхкратного финалиста мэйджоров.

Норвежец легко выиграл первый сет — 6:2. Во второй партии Сафиуллин навязал борьбу Рууду. Норвежец вёл с брейком, но в 10-м гейме не смог закрыть сет, под ноль отдав подачу. В 12-м гейме россиянин упустил сетбол на приёме, а на тай-брейке потерпел неудачу. Каспер там использовал третий сетбол и оказался в одной партии от победы — 7:6 (7:5).

В третьем сете Рууд тоже вёл с брейком, мчался к победе, однако у Сафиуллина было другое мнение. Роман не дал Касперу реализовать ни одного из пяти матчболов! Норвежец сперва упустил двойной матчбол на приёме, а потом — тройной на подаче. После 5:5 россиянин забрал ещё два гейма и сократил отставание — 7:5.

Сегодняшние матчи проходили в сильную жару, и теннисисты не выдерживали. Первым дрогнул Рууд, взявший медицинский перерыв в начале четвёртой партии. А в конце сета врача вызывал уже Сафиуллин — из-за неприятных ощущений в области левого бедра. Соперник Романа в этой партии взял всего пять очков — не «золотой сет», конечно, но «баранка» получилась полновесной. И матч перешёл в решающую партию.

Увы, в пятом сете больше сил оказалось у Рууда. Сафиуллин дважды отдавал свою подачу, а на приёме не подбирался к брейк-пойнтам. Норвежец вышел во второй круг — 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2 за 3 часа 52 минуты.

«Я устал. В конце третьего и четвёртого сетов мне было ужасно плохо, я плохо видел мяч и у меня поднялась температура. Я не хочу сниматься с турнира и уезжать домой, уж лучше проиграть 0:6», — сказал Рууд после матча.

Ранее в этот день свой матч первого круга выиграл Андрей Рублёв, а вот Людмила Самсонова потерпела поражение.

Во вторник, 26 мая, пройдут заключительные матчи первого круга «Ролан Гаррос».