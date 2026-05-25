«Ты чо, сдох что ли»? Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы

Организаторы «Ролан Гаррос» совершенно не пожалели Андрея Рублёва. Несмотря на статус и высокую вероятность интриги в игре с Бусе, его матч не просто вынесли на внешний корт, а ещё и поставили в самое пекло. С самого же начала корт превратился в сковородку, на которой медленно начали поджариваться российский и перуанский теннисисты. На солнце невозможно было даже сидеть: примерно за пять минут я стал потным, липким и ощущал себя мерзко. Как игралось Рублёву и Бусе, я даже не представляю.

Но на кортах снаружи для журналиста есть один, но существенный плюс: так как они очень маленькие, можно оказаться максимально близко к боксу любого из игроков. Так я и поступил, сев в полуметре от бокса Андрея Рублёва. Было очень интересно вживую услышать, как Марат Сафин будет проводить подопечного через этот сложный матч.

Мои ожидания от харизмы Сафина начали оправдываться сразу. Перед началом стартового гейма на подаче Андрея прозвучала команда: «Внимательно сразу». А после успешного взятия своей, последовал наказ: «Начинай его подлавливать. Как играл, так и играешь. Приставными возвращайся, не ленись». Всё это возымело эффект, и Рублёв сделал брейк во втором гейме матча.

Дальше через серию следующих подсказок Рублёв довольно спокойно довёл первый сет до победы.

— Первая подача внимательно, первый мяч. Рука и подброс

— Не топи никуда

— Косую ему одну подай

— Неудобно — играй кросс, не торопись переводить,

А вот во втором сете у Рублёва начались сложности. Хотя всё началось позитивно ― тоже с раннего брейка. После чего Бусе схитрил и вызвал физио, который померил ему давление. Из-за этого перерыва Андрей расслабился, что признал и сам после матча, описав это словом «лоханулся». Хотя Марат предупреждал: «Что ты завёлся? Держи внимание».

В итоге ― 2:1 на старте второго сета быстро превратились в 2:4. Марат сразу отреагировал: «Начинай ногами шевелить, в мяч иди». Через какое-то время Рублёв пожаловался, что не видит линии, Сафин ответил просто: «А ты с запасом играй! Сейчас брейканёшь обратно».

Что в итоге и случилось, Рублёв отыграл брейк, но сразу же следом отдал свою подачу, на что получил от тренера: «Ты чо, сдох что ли? Покажи ему, что ты свежий». Это возымело эффект, и Андрей отыграл подачу на второй сет. Так теннисисты и докатились до тай-брейка, где Рублёв вёл 6:4, но не реализовал два сетбола, а потом на сетбол вышел Бусе, который реализовал каким-то нереальным ударом, после плохой игры Андрея у сетки. Сафин понял всё заранее, обронив «*** твою», сразу после удара Рублёва.

После этого показалось, что наш теннисист поплыл. Андрей отдал свою в первом же гейме третьей партии. Сафин не мог отреагировать иначе: «Чувак, надо двигаться, а то ты сейчас будто *** умрешь». И русский мат снова помог ― Рублёв тут же сделал обратный брейк, а дальше дожал и третий сет под следующие комментарии коуча:

— Играй сам, он от тебя зависит, только от тебя;

— Покажи ему, что ты вернулся;

— Ну он попал, и ты попадешь.

В четвёртом сете снова начались качели. Рублёв чудом не сделал брейк первым, расстроился, отдал свою и был вынужден отыгрываться до самого конца партии, параллельно выслушивая: «Давай, надо немножко жопой поработать». Андрей проигрывал в четвёртом сете 2:5 и выиграл 7:5. Матчбол был реализован после подсказки: «Не сочиняй. Спокойно». Именно так и выстроил комбинацию Рублёв, одержав важную и классную победу. После матча удалось спросить теннисиста об этих подсказках.

Марат Сафин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Ты вообще слышишь, что говорит Марат по ходу матча?

— Сегодня ― не всегда, только когда поближе подходил. Но мне очень нравятся его подсказки. Это же сработало, значит всё правильно. Стараюсь реагировать.

Про матч тоже с Андреем поговорили:

— Ощущение, что матч проходил на сковородке.

— Впервые играл в такую жару на грунте. На US Open играл полтора года назад, когда правила изменили, но там матч не так долго длился. А здесь почти четыре часа, я очень редко такие матчи в принципе играю. Было очень тяжело. Ближе к четвертому сету температура снизилась, уровень вырос и у меня, и у Бусе, который начал играть агрессивнее. В первых сетах это было только про то, кто готов бороться. Не так было важно, как ты играешь: только бегать, отправлять мяч на ту сторону, заставлять себя, задыхаться. Это не про уровень игры. В четвёртом сете получилось пересобраться. Понимал, если я себя плохо чувствую, то он и подавно. Знал, что будет шанс брейкануть его обратно.

— В такую жару вообще думается?

— В такую жару стараешься ни о чём не думать, чтобы ничего не напрягало. Нет сил даже подбодрить себя. Я лоханулся, когда Бусе вызвал врача ― расслабился. В итоге с 2:1 в секунду начал проигрывать 2:4 во втором сете.

— Предпочёл бы выиграть проще?

— Когда выигрываешь, чувствуешь себя всегда охрененно. Даже после такого тяжёлого матча. Если бы проиграл, были бы другие эмоции. А здесь — справился с вызовом, преодолел челлендж.