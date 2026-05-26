«Просто прибило». Теннисисты чуть не падают в обморок и снимаются из-за дикой жары на «РГ»

В Париже аномальная для конца мая погода. Это даёт шанс преуспеть тем, кто не особо блистает на грунте.

На «Ролан Гаррос» прошло два игровых дня. Сенсаций было не так уж много – фавориты продолжают борьбу за титул, и даже среди сеяных потери единичные.

Самым рейтинговым вылетом пока является поражение восьмой ракетки мира Тейлора Фрица от соотечественника-американца Нишеша Басаваредди, но и это большой сенсацией не назовёшь. Фриц никогда не славился успехами на грунте – в прошлом году он тоже покинул Париж в первом круге, пребывая в куда лучшей форме.

Главной проблемой теннисистов в первые дни «Ролан Гаррос» стала аномальная жара. В течение игрового дня средняя температура держится на отметке в 33°C – значительно выше нормы для конца мая в столице Франции.

Раньше проблемой турнира «Большого шлема» в Париже были частые дожди, когда на всех второстепенных кортах приходилось прерывать матчи. Сейчас всё ровно наоборот – осадков не предвидится, а температура больше 32°C, по прогнозам синоптиков, будет держаться до воскресенья, после чего наконец-то ожидается небольшое похолодание.

На «Ролан Гаррос» действует политика в отношении жары. Турнир использует метод измерения по влажному термометру, учитывающий температуру, влажность, солнце и ветер. Если показатель достигает 30,1°C, то между сетами могут быть сделаны 10-минутные перерывы для охлаждения. Именно этот вариант действий сейчас часто применяется. При 32,2°C игра может быть приостановлена, чего судьи решают пока избегать, несмотря на наличие формальных поводов. Температура 38°C является поводом для отмены встречи. К счастью, столь высокий показатель пока не фиксируется.

Габриэль Диалло снялся из-за жары в первом круге «Ролан Гаррос» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Несколько игроков уже пострадали от аномальной жары. Канадский теннисист Габриэль Диалло снялся по ходу второго сета с астралийцем Джеймсом Даквортом, сославшись на плохое самочувствие из-за солнечного удара. Румынка Елена-Габриэла Русе по этой же причине не доиграла матч с полькой Магдаленой Френх.

Многие теннисисты откровенно страдали на корте. Андрею Рублёву и Игнасио Бусе потребовалась медицинская помощь из-за жары. Даже болгёрл на этом матче стало плохо. Тренер россиянина Марат Сафин в свойственном себе стиле подбадривал подопечного: «Чувак, надо двигаться, а то ты сейчас будто умрёшь».

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» и один из лучших грунтовиков Каспер Рууд чуть было не потерял огромное преимущество в игре первого круга с россиянином Романом Сафиуллиным (6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2). При счёте 5:2 в третьем сете Каспер не реализовал два матчбола на приёме, потом при 5:3, 40:0 не смог подать на матч. Норвежец откровенно «поплыл» и стал допускать множество ошибок. Сафиуллин начал камбэк, но по ходу четвёртой партии плохо стало уже самому россиянину, а в заключительном сете Рууд всё-таки пришёл в себя после теплового удара и заиграл на прежнем уровне, что позволило ему выиграть.

«Проблемы начали подкрадываться в середине третьего сета. Когда я повёл 3:1, у меня начало потягивать икроножные мышцы, и я подумал: «Чёрт, началось». Когда подступают судороги, ты стараешься беречь силы, сокращать розыгрыши – потому что они могут усугубиться и с икры перейти на бедро и так далее. Мне удалось дойти до матчболов, но я уже не был уверен в ногах. Конечно, когда ведёшь 5:3 и 40:0, кажется, что всё кончено. Я подал первым мячом пять раз подряд, но он провел пять хороших розыгрышей. В итоге на его брейк-пойнте я сорвал форхенд. Наверное, для меня это был самый тяжёлый брейк за долгое время. А состояние всё ухудшалось и ухудшалось, и при счёте 5:5, 6:5 меня просто прибило. Мне было очень тяжело. Однако я сказал себе, что лучше проиграю 0:6, 0:6, чем снимусь.

К тому же ему тоже было тяжело. И потом он вызвал физио. К тому моменту я проиграл пять-шесть или даже восемь геймов подряд, почти не двигался. А когда не двигаешься 20-30 минут, можно запастись силами. Я старался опустить температуру. К счастью, в пятом сете получилось завести себя. Ещё я думал о Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе в этом году в Австралии – особенно о Яннике и его проблемах с жарой. Ему было тяжело, но потом закрыли крышу, температура упала, и он смог вернуться. Примерно то же самое было у Карлоса в полуфинале с Александром Зверевым. Он выглядел мёртвым, проиграл третий и четвертый сеты, но как-то ожил в пятом. Так что их пример мне помог», – сказал Рууд на пресс-конференции.

Каспер Рууд страдает от жары в первом круге «Ролан Гаррос» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Лучшей стратегией в условиях жары является комбинация «подача плюс один», чтобы сократить розыгрыши и сэкономить энергию. Также уместно чаще применять укороченные удары. Классический грунтовый теннис перестаёт быть актуальным.

«Это совсём другое. Возможно, на Олимпиаде в Париже тоже было так жарко, но мячи были другие, поэтому сейчас турнир совершенно иной», — сказала четырёхкратная чемпионка Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек после разгрома австралийки Эмерсон Джонс (6:1, 6:2) в первом круге.

«Я не помню, когда в последний раз на «Ролан Гаррос» было настолько жарко. Может быть, в конкретные дни, но так будет всю неделю. Можно внезапно встать со скамейки и почувствовать, что концентрация внимания снизилась. Это битва с погодой, которую нужно выиграть. Кто лучше адаптируется к сегодняшним условиям, тот и победит», — заявила представительница Австралии Дарья Касаткина.

Есть теннисисты, которым нравится жара в Париже. Австралиец Алекс де Минор и американец Алекс Михельсен видят в этом больше шансов преуспеть на грунте, где они никогда особо не блистали.

«На грунте мне всегда больше нравились жаркие и динамичные условия, чем прохладные. Я чувствую, что на таком покрытии могу показать более уверенную игру. Сейчас проще действовать немного агрессивнее. Мяч отскакивает. Мне не обязательно использовать столько вращения или силы удара, я могу позволить условиям сделать свою работу. Да, это довольно сложная игра с точки зрения физики, но жара меня не пугает», ​​— сказал де Минор после победы над британцем Тоби Сэмюэлем (6:4, 6:4, 6:2).

Алекс де Минор – один из немногих, кому нравится жара на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Это определённо хорошо для американцев. В целом у нас сильные подача и форхенд, мощная игра на задней линии. Мы любим играть в атакующем стиле. Когда жарко, мяч летит по воздуху очень быстро. Я был так рад, когда увидел прогноз погоды», — заявил Михельсен.

Де Минор и Михельсен всё-таки находятся в меньшинстве. Многие игроки во время перерывов надевают на шею пакеты со льдом, чтобы охладиться. Рабочие во время полива кортов между сетами направляют шланги и на зрителей, которым тоже приходится непросто.

Можно не сомневаться, что высокая температура будет иметь накопительный эффект. Если кто-то с трудом перенёс её в первом круге, то риск не справиться с погодной аномалией на следующих стадиях заметно возрастёт. Не самая приятная ситуация, но отменять матчи «Ролан Гаррос» из-за жары при этом никто не станет, так что теннисистам остаётся лишь терпеть и ждать небольшого похолодания на выходных.