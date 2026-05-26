Медведев седьмой раз проиграл в 1-м круге «РГ»! Даниил не справился с 97-й ракеткой мира

Во вторник, 26 мая, завершался первый круг на «Ролан Гаррос» — 2026. За попадание в следующий круг боролись и российские спортсмены, включая лидера отечественного тенниса Даниила Медведева. В качестве соперника чемпиону US Open — 2021 достался австралиец Адам Уолтон. Но обо всём по порядку.

Перед началом французского мэйджора Медведев неплохо провёл грунтовый отрезок сезона: россиянин зачехлил ракетку на старте соревнования ранга ATP-1000 в Монте-Карло, после чего реабилитировался и сначала принял участие в четвёртом круге турнира аналогичной категории в Мадриде, а затем добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. В итоге Даниил набрал 530 рейтинговых очков на этом покрытии.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пространно высказался о шансах Медведева в столице Франции накануне старта «Ролан Гаррос». «На земле Медведев играет хуже, чем на харде. Поэтому его результаты всецело зависят от того, насколько нагрузочно он сыграет до четвертьфинала. Сейчас много равноценных игроков. Кто свежее к четвертьфиналу, тот побеждает. А это зависит от нагрузки до этой стадии. Очень много равных игроков», — отметил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А вот олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников дал более смелый прогноз, заявив, что россиянину не удастся попасть в 1/8 финала. «Даня Медведев не дойдёт до второй недели. Я так прогнозирую, исходя из того, какая сетка. Думаю, проблем ему доставит Попырин, если будет играть с ним во втором круге. И Серундоло, который обыграл его в Майами. Если же Медведев выйдет в четвёртый круг, тогда он может дойти до полуфинала. Но, я думаю, для него квестом будет выиграть первые три матча. Я считаю, что матчи 1/8 и 1/4 финала для него будут более лёгкими. Первые три матча будут очень сложными», — подчеркнул Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Даниил получил шестой номер посева, что является самым высоким показателем среди всех российских теннисистов — как мужчин, так и женщин. На грунтовом мэйджоре у Медведева самая плохая статистика побед-поражений в первом круге: спортсмен всего трижды преодолел стартовый барьер и аж шесть раз уступил соперникам на этой стадии.

За второй круг французского ТБШ россиянин боролся с австралийцем Адамом Уолтоном. 27-летний теннисист в октябре 2025 года находился на 74-й строчке в мировой классификации, после чего упал в рейтинге и занял всего лишь 97-ю позицию. В ATP-туре спортсмену пока не удалось раздобыть трофеи, однако на «челленджерах» он четырежды поднимал кубок над головой.

До поединка Уолтона и Медведева на «Ролан Гаррос» — 2026 у теннисистов по личным встречам было равенство — 1-1. Адам одерживал верх над соперником во втором круге Цинциннати-2025 (6:7, 6:4, 6:2), а Даниил взял реванш на этой же стадии, но на турнире в Алма-Ате-2025 (7:5, 7:6). Отметим, что оба поединка прошли на хардовом покрытии, на грунте спортсменам до этого не доводилось бороться.

Медведев тяжело входил в матч с Уолтоном: в первом же гейме ему пришлось отыграть два брейк-пойнта, однако Даниил в итоге выстоял и взял своё — 1:0. Видно было, что теннисисты страдают от жуткой парижской жары. Но, как сказала жена Медведева: «Всем жарко, всем тяжело, надо хорошо себя вести». Увы, в пятом гейме россиянин подачу не удержал и позволил сопернику повести — 3:2. Тут же наш спортсмен мог вернуть потерю, однако свой шанс не реализовал — 4:2. А затем Адам сделал и второй брейк — 5:2. Перевернуть ход сета Медведев так и и не смог — 2:6.

В этой партии у Даниила был крайне низкий процент попадания первой подачи — 46%, чего нельзя сказать об Адаме — 75%. Медведев также насорил двойными ошибками (2), а вот Уолтон ни одной не допустил. Зато россиянин стал лидером по количеству эйсов — два против одного.

Во втором сете теннисисты поначалу спокойно брали свои подачи. А вот в четвёртом гейме, который продолжался около восьми минут, Медведев поймал соперника на ошибках и заработал шансы вырваться вперёд. Уолтон боролся изо всех сил: четыре раза было «ровно», четыре брейк-пойнта отыграл Адам, но с пятым не справился, благодаря чему россиянин повёл — 3:1. В следующий раз опять получилась упорная борьба на подаче австралийца: Даниил смог проявить характер и добиться ещё одного брейка — 5:1. Оставалось только подать на сет, однако сделать это было не так просто. Сначала Медведеву пришлось отыгрывать тройной брейк-пойнт, и только потом он добрался до сетбола, который сразу и реализовал — 6:1.

Процент попадания первой подачи у спортсменов получился одинаковым во второй партии — 57%. Медведев при этом отметился двумя эйсами, а вот Уолтон не смог исполнить подачи навылет. Даниил не смог избежать двойных ошибок (1), а вот Адаму удалось (0).

Во время перерыва к Уолтону подошёл врач, а Медведев сходил в подтрибунное помещение освежиться. Похоже, у Адама было что-то не так с пальцем левой руки. В самом начале третьего сета у Даниила неожиданно просел уровень тенниса: он стал проигрывать очко за очком. Конечно, Даниил боролся и старался, но постоянно торопился, суетился и небрежно контролировал мяч. При счёте 0:5 Даниил закричал в сторону своего бокса: «Мне уйти или что?». В итоге в этой партии россиянин взял только один гейм — 1:6.

Любопытно, что оба теннисиста не выполнили ни одного эйса в третьем сете, а ещё спортсмены не допустили двойных ошибок. Лидером по проценту попадания первой подачи стал Уолтон: 83% у Адама и 44% — у Даниила.

В самом начале четвёртого сета игроки провели затяжной гейм на подаче австралийца: больше восьми минут Медведев пытался добиться брейка, и с четвёртой попытки ему это удалось — 2:0. С третьего брейк-пойнта Даниил забрал ещё одну подачу соперника — 4:0, а затем и свою — 5:0. Уолтону удалось размочить счёт — 1:5, но на этом его борьба закончилась, и россиянин спокойно подал на сет — 6:1.

Процент попадания первой подачи у Даниила составил 76%, а у Адама — 70%. Теннисисты допустили одинаковое количество двойных ошибок в этой партии (2). А вот по эйсам впереди оказался россиянин — три против одного.

Спортсмены взяли по одному гейму — 1:1, а затем Медведев под ноль сделал брейк — 2:1. Так счёт дошёл до 4:2 в пользу россиянина, после чего Уолтон отлично исполнил свою подачу — 3:4. И следом восстановил равновесие в партии — 4:4. Адам смог выбиться в лидеры, отыграв три брейк-пойнта Даниила — 5:4. Тут уже россиянин ничего не смог поделать с соперником и упустил очередной гейм, а вместе с ним — и матч — 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 за 3 часа 23 минуты.

Таким образом, Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». На этом ТБШ Даниил седьмой раз в карьере и второй год подряд потерпел поражение на стадии первого круга. Адама Уолтона далее ждёт американец Захари Свайда.

