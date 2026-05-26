Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос 2026: Даниил Медведев, как сыграл в первом круге, что сказал про соперника, жену, причина поражения, сетка, результат

«Я уже придумал себе, почему проиграл». Медведев объяснил провал на «Ролан Гаррос»
Андрей Панков
Даниил Медведев
Комментарии
Первая ракетка России не унывает после поражения в первом круге грунтового мэйджора.

Даниил Медведев 10 дней назад почти обыграл Янника Синнера в полуфинале Рима, а во вторник, 26 мая, вылетел с «Ролан Гаррос» в первом же круге от австралийца Адама Уолтона. В сумме уже в седьмой раз в своей карьере Медведев покидает французский «Шлем» в первом же матче. После игры российский теннисист нашёл силы ответить на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Адам Уолтон
97
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 1 6
2 		6 1 6 4
             
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Насколько высоко в рейтинге гадких поражений окажется сегодняшнее?
— Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас сезон идёт лучше. Поражения бывают, матч был не очень. Для себя я знаю причину, почему плохо играю на «Ролан Гаррос», но не хочу озвучивать, потому что будет оправдание. Не вижу в этом никакого смысла, потому что, может быть, это неправда. Может, я был недостаточно силён ментально и физически, поэтому проиграл. Однако на это есть причины, которые не зависят от меня, но с ними можно работать. А у меня не получилось, поэтому я проиграл. Не думаю, что это ужасное поражение. Конечно, если брать его рейтинг, мой, а также его игру на грунте и мою игру в Риме, то да. Однако я на это так не смотрю. Отдохну и попробую сыграть лучше на траве.

— По ходу матча казалось, что твой главный тренер — не Томас Юханссон, а жена Дарья. Её мнение бывает важнее или это больше про успокоение?
— Про успокоение, Даша не говорит мне, как бить. Когда я так делаю, это значит, что я злюсь на себя, а у меня не всё получалось, поэтому я много злился на себя. Когда я злюсь, я пытаюсь так снять стресс, а Даша — моя главная поддержка, поэтому разговариваю с ней.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Dan Istitene/Getty Images

— Седьмое поражение на «Ролан Гаррос» в 10 турнирах…
— Неплохо (смеётся).

— Ты говоришь, что есть вещи, которые от тебя не зависят, но что это? Ведь это разные условия и соперники.
— Поэтому я и не хочу это говорить, потому что, скорее всего, это неправда. Я вот сейчас вышел и придумал себе эту причину. Иногда это неплохо. Да, иногда надо копаться в себе, искать причины и стараться быть лучше. А иногда лучше слить это на внешние обстоятельства, а то можно совсем в яму уйти, и я это знаю. Начиная с коронавируса, на «Ролан Гаррос» изменились условия. Хотя и до я всё время в первом круге проигрывал, но мне больше нравились условия. Нет такого, что я играл в финалах, а потом стал ныть. А сейчас ― да, мне надо бороться с условиями, которые мне не подходят. Я пытаюсь, однако у меня не получается.

«Ролан Гаррос» - 2026. Мужчины. Турнирная сетка

— Как объяснишь последний гейм?
— На 4:3 я считаю, что сыграл неплохой гейм, но он меня брейканул. На 4:4 мне не повезло, он попал в линии, три брейк-пойнта, на которых я мог сыграть лучше. Тяжело, жара, тяжёлый матч. А получилось, что три ошибки и двойная. Так делать не надо, если хочешь выигрывать матчи.

— С учётом оправдания, которое ты себе придумал, насколько это поражение выбивает из тебя уверенность перед Уимблдоном, где не будет Карлоса, а Синнера на траве ты уже обыгрывал?
— Будет время. Как обычно, после первого круга «Ролан Гаррос» сыграю Хертогенбосх, Галле и Уимблдон. Я не люблю менять покрытия, сначала будет тяжело. «Ролан Гаррос» будет ещё продолжаться, а ты уже тренируешься, поэтому сначала всегда настроение так себе. Теннис у меня есть, я в этом уверен. Если бы я после Монако всё проиграл, я бы сказал, что не знаю, что делать. Но я могу. На траве шансов сыграть лучше — больше.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android