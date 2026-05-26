«Я уже придумал себе, почему проиграл». Медведев объяснил провал на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев 10 дней назад почти обыграл Янника Синнера в полуфинале Рима, а во вторник, 26 мая, вылетел с «Ролан Гаррос» в первом же круге от австралийца Адама Уолтона. В сумме уже в седьмой раз в своей карьере Медведев покидает французский «Шлем» в первом же матче. После игры российский теннисист нашёл силы ответить на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Насколько высоко в рейтинге гадких поражений окажется сегодняшнее?

— Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас сезон идёт лучше. Поражения бывают, матч был не очень. Для себя я знаю причину, почему плохо играю на «Ролан Гаррос», но не хочу озвучивать, потому что будет оправдание. Не вижу в этом никакого смысла, потому что, может быть, это неправда. Может, я был недостаточно силён ментально и физически, поэтому проиграл. Однако на это есть причины, которые не зависят от меня, но с ними можно работать. А у меня не получилось, поэтому я проиграл. Не думаю, что это ужасное поражение. Конечно, если брать его рейтинг, мой, а также его игру на грунте и мою игру в Риме, то да. Однако я на это так не смотрю. Отдохну и попробую сыграть лучше на траве.

— По ходу матча казалось, что твой главный тренер — не Томас Юханссон, а жена Дарья. Её мнение бывает важнее или это больше про успокоение?

— Про успокоение, Даша не говорит мне, как бить. Когда я так делаю, это значит, что я злюсь на себя, а у меня не всё получалось, поэтому я много злился на себя. Когда я злюсь, я пытаюсь так снять стресс, а Даша — моя главная поддержка, поэтому разговариваю с ней.

Даниил Медведев Фото: Dan Istitene/Getty Images

— Седьмое поражение на «Ролан Гаррос» в 10 турнирах…

— Неплохо (смеётся).

— Ты говоришь, что есть вещи, которые от тебя не зависят, но что это? Ведь это разные условия и соперники.

— Поэтому я и не хочу это говорить, потому что, скорее всего, это неправда. Я вот сейчас вышел и придумал себе эту причину. Иногда это неплохо. Да, иногда надо копаться в себе, искать причины и стараться быть лучше. А иногда лучше слить это на внешние обстоятельства, а то можно совсем в яму уйти, и я это знаю. Начиная с коронавируса, на «Ролан Гаррос» изменились условия. Хотя и до я всё время в первом круге проигрывал, но мне больше нравились условия. Нет такого, что я играл в финалах, а потом стал ныть. А сейчас ― да, мне надо бороться с условиями, которые мне не подходят. Я пытаюсь, однако у меня не получается.

— Как объяснишь последний гейм?

— На 4:3 я считаю, что сыграл неплохой гейм, но он меня брейканул. На 4:4 мне не повезло, он попал в линии, три брейк-пойнта, на которых я мог сыграть лучше. Тяжело, жара, тяжёлый матч. А получилось, что три ошибки и двойная. Так делать не надо, если хочешь выигрывать матчи.

— С учётом оправдания, которое ты себе придумал, насколько это поражение выбивает из тебя уверенность перед Уимблдоном, где не будет Карлоса, а Синнера на траве ты уже обыгрывал?

— Будет время. Как обычно, после первого круга «Ролан Гаррос» сыграю Хертогенбосх, Галле и Уимблдон. Я не люблю менять покрытия, сначала будет тяжело. «Ролан Гаррос» будет ещё продолжаться, а ты уже тренируешься, поэтому сначала всегда настроение так себе. Теннис у меня есть, я в этом уверен. Если бы я после Монако всё проиграл, я бы сказал, что не знаю, что делать. Но я могу. На траве шансов сыграть лучше — больше.