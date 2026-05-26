«Синнеру уже можно вручать титул». Ранний вылет Медведева с «РГ» ошеломил теннисный мир

Первая ракетка России Даниил Медведев в пяти партиях проиграл австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос». В заключительном сете Медведев вёл с брейком, однако в конечном счёте растерял преимущество.

В прошлом году Медведев не менее сенсационно уступил британцу Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7) на старте «РГ». Даниил избежит потери рейтинговых очков, но из-за этого вылет шестого сеяного на турнире россиянина от 97-й ракетки мира Уолтона не становится менее обидным.

Давно известно, что грунт является самым нелюбимым покрытием для Даниила Медведева. Он брал «Мастерс» в Риме в 2023-м и в этом году дошёл в столице Италии до полуфинала, изрядно потрепав нервы первой ракетке мира Янника Синнеру (2:6, 7:5, 4:6). Однако на «Ролан Гаррос» у Медведева игра преимущественно не клеится. Он уже в седьмой раз за карьеру вылетел здесь в первом же круге и только трижды выигрывал стартовый матч. Четырежды в Париже Даниил проводил пятисетовые встречи – и во всех случаях уступал. Всего за карьеру его баланс в таких играх стал 10-14.

Медведев, начиная с первого сета, вступал в диалоги с женой Дарьей, которая сидела в его боксе.

«Всем жарко, всем тяжело, надо себя хорошо вести», – сказала Дарья мужу при счёте 2:4.

«Буду попадать, буду хорошо вести. Почему ауты?» – ответил Медведев с применением ругательства.

После этого Уолтон сделал ещё один брейк и забрал сет. Дальше Медведев преобразился в лучшую сторону и не оставил сопернику шансов во второй партии (6:1), но отдал третью с зеркальным счётом и затем забрал четвёртую с таким же преимуществом.

«Я очень прошу, можно он перестанет подавать в линии?» — обращался к жене Медведев.

«Он до этого не подал ни одной первой, ни одной!» — отвечала ему Дарья.

Уолтон действительно играл очень качественно на грунте, который для австралийца тоже не является коронным покрытием. Казалось, что в пятом сете Адам наконец-то «поплыл». Уолтон позволил Медведеву сделать ранний брейк и при счёте 1:3 с трудом удержал подачу, отыграв два брейк-пойнта. Даниил лидировал 4:2 и всё равно владел преимуществом, но последние четыре гейма матча остались за австралийцем, который был более терпеливым в решающие моменты. Уолтон впервые обыграл соперника из топ-10. Теперь его результат с десяткой стал 1-4. Для него это, безусловно, главный успех в карьере.

Теннисный мир по-разному воспринял ранний вылет Медведева с «Ролан Гаррос». Для иностранных обозревателей это в основном стало шоком, ведь они с учётом недавнего Рима видели россиянина главной угрозой для выхода первой ракетки мира Янника Синнера в финал.

«Грустно, но что поделать? Я не удивлён таким результатом. Я не могу это объяснить. Вы просто превознесли талант Даниила до таких небес… Он не имеет права проигрывать, что ли? Вы глубоко заблуждаетесь. Я понимаю, всем болельщикам обидно. Мне тоже обидно, но таковы реалии, что уровень не такой, как мы все хотим видеть, чтобы на турнирах «Большого шлема» на регулярной основе конкурировать за титулы. Это время давно прошло», — сказал двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Синнеру уже можно вручать титул. Медведев выбыл в первом круге от игрока, получившего уайлд-кард на «Ролан Гаррос». Александр Зверев — это Александр Зверев. Мы всё видели в Мадриде. Каспер Рууд вчера чуть не выбыл из турнира. Настоящая битва за титул развернётся только в женской сетке», — написал испанский журналист Серхио Аренильяс.

«После вылета Медведева я не вижу никого в половине сетки Синнера, кто мог бы помешать ему выйти в финал. С моей точки зрения, самым большим соперником Янника будет его собственное тело. Только обморок под палящим солнцем или что-то подобное может предотвратить то, что кажется неизбежным – Синнер должен выйти в финал и взять титул в Париже в этом году», — придерживается аналогичного мнения ещё один испанец Хосе Морон.

«Давайте будем честны: парижане действуют Медведеву на нервы. С хорошей публикой он ведёт себя соответственно. Он не какой-то простак, а семь поражений в первом круге «Ролан Гаррос» для такого стабильного игрока с точки зрения рейтинга и результатов попахивают преднамеренностью», — высказал необычное мнение итальянский журналист Риккардо Пратези.

«Медведев – лучший теннисист мира в недавнем прошлом, но «Ролан Гаррос» просто не его турнир. Это его седьмой вылет в первом круге при 10 участиях», — отметил нидерландский спортивный обозреватель Харрисон Силтс.

«Медведеву совсем не нравится жаркая солнечная погода на грунте. Техника Даниила, основанная на плоских ударах и очень низком подъёме мяча над сеткой, полностью нивелирует его сильные стороны при ударах с задней линии. Удары с отскока не проникают в корт. Они очень хорошо ложатся сопернику в его точке удара, и Даниил в итоге выглядит слабым или пассивным по сравнению с ним, особенно если подача недостаточно сильна, чтобы приносить ему лёгкие очки. Вполне понятно, почему он предпочитает более влажные и прохладные условия в Риме, особенно ночные матчи», — проанализировал игру Медведева TennisONEApp.