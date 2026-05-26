Калинская в Париже выбила сенсацию прошлого «РГ»! Дальше — русское дерби с Корнеевой

Сегодня, 26 мая, на парижских кортах завершается программа первого круга в одиночном разряде на втором в сезоне турнире «Большого шлема». Первым запуском завершил своё выступление на «Ролан Гаррос» Даниил Медведев, потерпевший поражение в странной встрече с представителем Австралии Адамом Уолтоном – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Пятисетовый матч продолжался почти три с половиной часа, но только решающая партия прошла в интересной борьбе. В ней Даниил лидировал с брейком 4:2, но упустил преимущество, проиграл четыре гейма подряд и в очередной раз провалился на буквально заколдованном для себя мэйджоре.

Вечером на французские корты вышли российские девушки. Посеянная под 22-м номером Анна Калинская встретилась с главной сенсацией прошлогоднего «Ролан Гаррос» местной теннисисткой Лоис Буассон. Девушки впервые играли друг с другом. В рейтинге Калинская занимает 24-ю строчку, а Буассон — 43-ю.

В 2025 году стоявшая на тот момент за пределами топ-300 мирового рейтинга француженка получила уайлд-кард в основную сетку домашнего мэйджора и произвела настоящий фурор, сенсационно добравшись до полуфинала. В четвёртом круге Лоис выбила из борьбы третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, а в четвертьфинале переиграла нашу Мирру Андрееву.

Только в полуфинале продвижение Буассон по турниру было остановлено американкой Кори Гауфф, которая в итоге и забрала титул в Париже. Разумеется, тот прорыв в четвёрку лучших во Франции помог Буассон буквально взлететь в рейтинге, и какое-то время ей была не нужна уайлд-кард для попадания в основную сетку мэйджора.

С другой стороны, давление на Буассон в сегодняшнем матче зашкаливало, ведь именно в Париже Лоис предстояло защищать огромное количество очков за прошлогодний результат. Поражение от Калинской разом откидывало француженку за пределы первой сотни. И стартовый гейм Лоис провалила, за несколько минут четырьмя ошибками отдав свою подачу. При этом только одна из ошибок могла угодить в раздел вынужденных. В следующем гейме Буассон могла делать ответный брейк, но Калинская ушла с 0:30 и оформила отрыв в сете – 2:0.

Лоис испытывала грандиозные проблемы с подачей, порой даже будучи не в состоянии банально подбросить мяч. Нервное напряжение сковывало хозяйку кортов, и в начале игры она была совершенно не похожа на ту теннисистку, которая побеждала Пегулу и Мирру в прошлом году. В первом сете 27-летняя россиянка ещё несколько раза взяла геймы на чужой подаче, уверенно выиграв сет 6:2.

В начале второго сета россиянка и француженка устроили парад брейков, в котором преуспела Калинская – 3:1. Анна дважды забрала чужую подачу, лишь раз отдав свою. Лоис вообще продолжала играть абсолютно провальным образом на своей подаче, из первых шести геймов во всём матче лишь раз избежав брейка. К середине второй партии в активе Буассон значилось уже свыше 30 невынужденных ошибок.

В такой ситуации Анне было важно не допустить ненужного расслабления и сконцентрированно довести матч до победы, что она и делала до счёта 5:2. Восьмой гейм, в котором россиянка подавала на матч, с огромным отрывом получился наиболее продолжительным во всей встрече. Он продлился больше 14 минут: у Лоис было три брейк-пойнта, у Анны – пять матчболов, и с пятой возможности она закрыла матч – 6:2, 6:2.

Буассон не смогла даже близко защитить прошлогодний результат, вследствие чего просядет в рейтинге на огромное количество позиций. Стоит заметить, что перед сегодняшним поединком баланс побед и поражений у россиянки в основной сетке «Ролан Гаррос» был крайне невзрачным – 1:4. Ранее Калинская лишь однажды в 2024 году выходила во второй круг грунтового мэйджора. Таким образом, победа над Буассон уже позволила россиянке повторить личный рекорд во французской столице.

Во втором круге Калинская вышла на свою совсем молодую соотечественницу Алину Корнееву. Чемпионка юниорских ТБШ в 2024-м дебютировала на взрослом Australian Open, а сейчас пришла очередь первого матча на «Ролан Гаррос». Соперницей 18-летней россиянки стала куда более опытная итальянка Элизабетта Коччаретто, которая на семь лет её старше. Корнеева отобралась в основную сетку второго в карьере взрослого ТБШ, сумев преодолеть квалификационный отбор.

Хороший игровой тонус и уже пройденная адаптация к тяжелейшим погодным условиям в Париже помогли юной россиянке отлично войти в игру. Корнеева сразу же сделала брейк на подаче итальянки, а следом подтвердила преимущество – 2:0. В следующем гейме Алина отыграла пять геймболов, но в этот раз добраться до брейковой возможности не смогла.

Впрочем, главной задачей для россиянки на оставшуюся часть партии было держать свою подачу. С этой миссией юная теннисистка справилась в четвёртом и шестом геймах, после чего показала отличную игру на приёме. Собственными атакующими усилиями Корнеева дважды зарабатывала брейк-пойнты, и на втором из них Коччаретто сорвала драйв-воллей, отправив мяч в середину сетки – 5:2.

Оторвавшись на два брейка, Корнеева потеряла концентрацию и следующий гейм отыграла неудачно, допустив двойную ошибку и ещё несколько срывов, что вылилось в первый ответный брейк – 5:3. Зато на приёме Алина действовала выше всяких похвал. Россиянка заработала двойной сетбол, на котором итальянка дрогнула и отдала партию двойной ошибкой – 6:3 в пользу Алины.

В перерыве между сетами 25-летняя итальянка взяла медицинский тайм-аут, пожаловавшись на своё самочувствие. Подобные паузы зачастую негативно влияют на куда более опытных спортсменок, но 18-летняя россиянка не потеряла самообладания. В четвёртом гейме роскошным приёмом навылет по линии Алина оформила брейк, который открыл ей дорогу к завершению матча в свою пользу – 3:1.

В запасе у Коччаретто было ещё три возможности совершить ответный брейк и продолжить борьбу на турнире, но Корнеева сегодня была поистине великолепна. В седьмом гейме Алина блистательной первой подачей отыграла один брейк-пойнт, а затем удачно вышла к сетке на втором – 5:2. Через несколько минут Корнеева подала на матч, одержав первую в карьере победу в основной сетке взрослого «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3.

Кстати, иронично, что Буассон после поражения от Калинской вылетела из топ-100 рейтинга, а Корнеева туда вошла благодаря сегодняшней победе. В лайв-рейтинге россиянка располагается уже на 94-й строчке. Впереди в Париже российское дерби во втором круге с участием Алины и Анны.