5 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов на «Ролан Гаррос»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Марко Трунгеллити (Аргентина), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с ветераном из Аргентины?

Карен Хачанов первым из россиян вступил в борьбу на «Ролан Гаррос» — 2026. Ему же предстоит первым побороться и за место в третьем круге. Вообще, 30-летний россиянин стабильно выступает на данном турнире. Во всех 10 участиях в Париже Карен неизменно преодолевал барьер стартового круга. Теперь, чтобы шагнуть в третий круг, Хачанову необходимо справиться с аргентинцем Марко Трунгеллити, который на шесть лет его старше. Теннисисты ранее на уровне ATP на корте не пересекались, а будущий победитель в матче за четвёртый круг сразится с кем-то из пары Федерико Чина — Йеспер де Йонг.

🎾 13:30*: Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», второй круг

Интрига: сохранит ли Рублёв «0» в графе «поражения» во втором круге «Ролан Гаррос»?

Андрей Рублёв с большими проблемами преодолел стартовый барьер на «Ролан Гаррос» — 2026. Для этого ему пришлось почти четыре часа сражаться с перспективным перуанцем Игнасио Бусе и парижской жарой. Теперь во втором круге подопечный Марата Сафина померится силами с аргентинцем Камило Уго Карабельи. Теннисисты ранее уже однажды пересекались на корте — в Умаге-2024 сильнее оказался Рублёв. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Миомир Кецманович. Отметим, что ранее Андрей никогда не проигрывал во втором круге «Ролан Гаррос». За семь прошлых участий он пять раз преодолевал стартовый барьер и в этом случае обязательно следовал далее в третий круг.

🎾 14:00*: Юлия Стародубцева (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), «Ролан Гаррос», второй круг

Интрига: сделает ли Рыбакина ещё шаг навстречу Соболенко?

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина всерьёз нацелена отобрать по итогам нынешнего «Ролан Гаррос» первое место в рейтинге WTA у Арины Соболенко. Но чтобы сделать ещё шаг навстречу белоруске, теннисистке из Казахстана для начала необходимо справиться с украинкой Юлией Стародубцевой, которая в первом круге остановила Анну Блинкову. Ранее Елена и Юлия друг с другом не играли, а будущая победительница далее померится силами с кем-то из пары Хейли Баптист — Ван Сиюй.

🎾 16:00*: Валентен Руае (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», второй круг

Интрига: доберётся ли Джокович до своего обидчика Прижмича?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович принял успешный старт на 82-м для себя ТБШ, побив очередной теннисный рекорд всех времён. Теперь, чтобы оказаться в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026, легендарному сербу необходимо справиться с французом Валентеном Руае. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Жоао Фонсека — Дино Прижмич. Кстати, именно последний выбил Новака в первом же матче на последнем грунтовом «Мастерсе» в Риме.

🎾 17:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Марина Бассольс-Рибера (Испания, Q), «Ролан Гаррос», второй круг

Интрига: справится ли Мирра с квалифаером из Испании?

Мирра Андреева успешно стартовала на нынешнем «Ролан Гаррос», справившись в двух сетах с француженкой Фионой Ферро. Теперь, чтобы оформить путёвку в третий круг, 19-летней россиянке необходимо одолеть квалифаера из Испании — Марину Бассольс-Риберу. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Мари Боузкова.