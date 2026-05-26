Ролан Гаррос 2026: расписание среды 27 мая, Мирра Андреева, Хачанов, Рублёв, Джокович, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2026: расписание среды 27 мая
За кем следить 27 мая на грунтовом турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 27 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Марко Трунгеллити (Аргентина), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 12:00 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Марко Трунгеллити
81
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити

Интрига: справится ли Хачанов с ветераном из Аргентины?

Карен Хачанов первым из россиян вступил в борьбу на «Ролан Гаррос» — 2026. Ему же предстоит первым побороться и за место в третьем круге. Вообще, 30-летний россиянин стабильно выступает на данном турнире. Во всех 10 участиях в Париже Карен неизменно преодолевал барьер стартового круга. Теперь, чтобы шагнуть в третий круг, Хачанову необходимо справиться с аргентинцем Марко Трунгеллити, который на шесть лет его старше. Теннисисты ранее на уровне ATP на корте не пересекались, а будущий победитель в матче за четвёртый круг сразится с кем-то из пары Федерико Чина — Йеспер де Йонг.

Карен первым из россиян делает шаг по сетке:
«Соперник убежал в туалет. Первый раз такое видел». Хачанов стартовал с победы
«Соперник убежал в туалет. Первый раз такое видел». Хачанов стартовал с победы

🎾 13:30*: Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 13:30 МСК
Камило Уго Карабельи
59
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: сохранит ли Рублёв «0» в графе «поражения» во втором круге «Ролан Гаррос»?

Андрей Рублёв с большими проблемами преодолел стартовый барьер на «Ролан Гаррос» — 2026. Для этого ему пришлось почти четыре часа сражаться с перспективным перуанцем Игнасио Бусе и парижской жарой. Теперь во втором круге подопечный Марата Сафина померится силами с аргентинцем Камило Уго Карабельи. Теннисисты ранее уже однажды пересекались на корте — в Умаге-2024 сильнее оказался Рублёв. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Миомир Кецманович. Отметим, что ранее Андрей никогда не проигрывал во втором круге «Ролан Гаррос». За семь прошлых участий он пять раз преодолевал стартовый барьер и в этом случае обязательно следовал далее в третий круг.

«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы
«Ты чё, сдох, что ли?» Сафин вытащил Рублёва из ада и помог начать «Ролан Гаррос» с победы

🎾 14:00*: Юлия Стародубцева (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:00 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: сделает ли Рыбакина ещё шаг навстречу Соболенко?

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина всерьёз нацелена отобрать по итогам нынешнего «Ролан Гаррос» первое место в рейтинге WTA у Арины Соболенко. Но чтобы сделать ещё шаг навстречу белоруске, теннисистке из Казахстана для начала необходимо справиться с украинкой Юлией Стародубцевой, которая в первом круге остановила Анну Блинкову. Ранее Елена и Юлия друг с другом не играли, а будущая победительница далее померится силами с кем-то из пары Хейли Баптист — Ван Сиюй.

«Чтобы быть №1, нужны стабильность и здоровье». Рыбакина — после победы на старте «РГ»
🎾 16:00*: Валентен Руае (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:00 МСК
Валантен Руае
74
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: доберётся ли Джокович до своего обидчика Прижмича?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович принял успешный старт на 82-м для себя ТБШ, побив очередной теннисный рекорд всех времён. Теперь, чтобы оказаться в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026, легендарному сербу необходимо справиться с французом Валентеном Руае. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Жоао Фонсека — Дино Прижмич. Кстати, именно последний выбил Новака в первом же матче на последнем грунтовом «Мастерсе» в Риме.

«Это меня шокировало!» Джокович увёл тренера у другого серба и попал в скандал на «РГ»
🎾 17:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Марина Бассольс-Рибера (Испания, Q), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера

Интрига: справится ли Мирра с квалифаером из Испании?

Мирра Андреева успешно стартовала на нынешнем «Ролан Гаррос», справившись в двух сетах с француженкой Фионой Ферро. Теперь, чтобы оформить путёвку в третий круг, 19-летней россиянке необходимо одолеть квалифаера из Испании — Марину Бассольс-Риберу. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Мари Боузкова.

Побеждала Эрику, а теперь побьётся на «РГ» с Миррой. Чем опасна соперница Андреевой?
