«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех

16-я ракетка мира Наоми Осака вышла на матч первого круга «Ролан Гаррос» с немкой Лаурой Зигемунд (6:3, 7:6) в двух необычных образах.

Осака приучила любителей тенниса к появлению на турнирах «Большого шлема» и светских мероприятиях в модных образах. На пресс-конференции перед стартом турнира японка предупредила фанатов, что их ждёт сюрприз и на «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, я могу выразить себя через одежду. Это значит, что я буду использовать цвета, узоры или ткани настолько ярко, насколько захочу. Я что-то сделаю на «Ролан Гаррос». В этом и заключается вся прелесть. Мне кажется, мы немного потеряли это в теннисе. Всегда рассказываю людям, с которыми выросла, о грандиозных образах Серены и Винус Уильямс. Буквально могу посмотреть на фотографию и, вероятно, сказать, какого года этот наряд. Знаю, что есть дети или люди, похожие на меня, которые, надеюсь, чувствуют то же самое по отношению к моим нарядам. Я немного драматична, когда дело касается моего чувства стиля», — сказала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Наоми Осака вышла на корт «Ролан Гаррос» в вызывающем чёрном платье Фото: Robert Prange/Getty Images

Наоми сдержала обещание. На ней был полностью чёрный наряд, что стало смелым заявлением, если учитывать жаркую погоду в Париже, где температура превышает 33°C. Он включал блестящие детали и состоял из двух частей: жакета и длинного чёрного платья. Конечно, сам матч в бальном платье Осака не проводила, однако на корте всё равно выступила в вызывающем блестящем золотом костюме от Nike.

Образ Наоми в основном вызвал восхищение в спортивном и модном сообществах, но были некоторые исключения.

«Королева моды, как и всегда», — отметил аккаунт PoP & ArT.

«Все хотят этот наряд», — написал официальный аккаунт «Ролан Гаррос».

Наоми Осака в золотом костюме на корте «Ролан Гаррос» Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Наоми Осака вышла на корт для своего первого матча на Открытом чемпионате Франции в полностью чёрном платье, без единого белого элемента. Прямо как на своих вечеринках», — иронизировал американский спортивный журналист Джон Рут, отсылая к недавней закрытой вечеринке Наоми с участием только тёмнокожих теннисистов Гаэля Монфиса, Кори Гауфф, Тэйлор Таунсенд, Криса Юбэнкса и Эйжи Мухаммад.

«Наоми всегда является законодательницей моды», — написал The Tennis Letter.

«Осака снова блистает на публике», — подчеркнул французский теннисный журналист Бастиан Фашан.

«Наоми Осака выходит на корт в пышном бальном платье. Выглядит нелепо», — американский телеведущий Тим Тиррелл — один из тех, кто не восхитился образом Наоми.