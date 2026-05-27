Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2026: Мирра Андреева, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Новак Джокович, сетка, расписание, где смотреть

Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
В среду на грунтовом «Шлеме» начнётся второй круг. На корты выйдут и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В среду стартует второй круг. Будет проведено 32 матча — по 16 у мужчин и у женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих сыграют и три россиянина – Андрей Рублёв (11-й номер посева), Карен Хачанов (13) и Мирра Андреева (8). Также проведут свои поединки и другие представители топ-10 — Александр Зверев (2), Новак Джокович (3), Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Элина Свитолина (7) и Каролина Мухова (10). Следите за подробностями в нашем лайве.

«Ролан Гаррос» — 2026. Мужчины. Турнирная сетка
«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 12:00 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Марко Трунгеллити
81
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 13:30 МСК
Камило Уго Карабельи
59
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:00 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:00 МСК
Валантен Руае
74
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

Продолжается «Ролан Гаррос». В среду пройдёт четвёртый игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android