Теннис Статьи

Ролан Гаррос — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграл Янник Синнер, итоги 1-го круга, кто выбыл из сеяных

Синнер выиграл 30-й матч подряд. Первый круг «Ролан Гаррос» не прошли 15 сеяных
Александр Насонов
Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд
Соболенко победила, Бублик уступил, а Приданкина не справилась с украинкой в дебюте на «Шлеме». Четыре игрока не закончили свои встречи.

Во вторник, 26 мая, на Открытом чемпионате Франции завершились матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах. На вечер по местному времени была вынесена встреча с участием четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера. Итальянец ещё не выигрывал «Ролан Гаррос» и потому готовился к турниру с намерением собрать карьерный «Шлем» — все остальные мэйджоры он уже брал.

Излишне говорить, что Синнер, первая ракетка мира, был очевидным фаворитом встречи. Его соперником оказался 171-й номер рейтинга ATP француз Клеман Табюр, получивший уайлд-кард в основную сетку. Сенсации не случилось. Синнер на протяжении всего матча уверенно держал подачу — так, что у Табюра не было ни одного брейк-пойнта. Француз даже до «ровно» на приёме смог добраться всего в трёх геймах. Итальянец смог уложиться в 2 часа 11 минут — 6:1, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Клеман Табюр
171
Франция
Клеман Табюр
К. Табюр

Синнер одержал уже 30-ю победу подряд. На «Ролан Гаррос» он не проигрывает в первом круге — семь побед в семи матчах. На грунте в этом сезоне у итальянца 18 побед в 18 встречах.

Ролан Гаррос — 2026. Мужчины. Турнирная сетка

В основной сетке на ТБШ дебютировала 20-летняя российская теннисистка Елена Приданкина, с шестой попытки прошедшая квалификацию на мэйджорах. Соперницей 218-й ракетки мира была украинка Александра Олейникова, 65-й номер рейтинга. В первом сете Приданкина смогла забрать один гейм, четвёртый, когда с седьмого брейк-пойнта взяла подачу соперницы. Свои геймы россиянка не отдавала без борьбы — украинка всякий раз дожимала её с нескольких брейк-пойнтов. А в седьмом гейме Олейникова сделала четвёртый брейк подряд — 6:1 за 52 минуты.

Вторую партию Приданкина начала с брейка, но потом едва не получила скрытую «баранку». В седьмом гейме Олейникова не подала на матч, упустив матчбол, однако сразу после этого вновь забрала чужую подачу и победила — 6:1, 6:2 за 1 час 36 минут. Приданкина так ни разу и не взяла гейм на своей подаче.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Елена Приданкина
218
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Александра Олейникова
65
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

Четырёхкратная чемпионка мэйджоров Арина Соболенко (1) успешно стартовала на «Ролан Гаррос». В каждой из партий с 50-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро Соболенко всё время вела в счёте и победила — 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут. Следующая соперница Арины — француженка Эльза Жакемо.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Джессика Бузас Манейро
50
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Александр Бублик (9) не смог защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Немец Ян-Леннард Штруфф, располагающийся на 80-й строчке в мировой классификации, был сильнее — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 за 3 часа 13 минут.

«В четвертом сете при счете 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щёлкнуло в плече. После этого мне стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, однако скорости не было. Не знаю, что с плечом, с пары снялся. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше», — рассказал Бублик в интервью «Чемпионату».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 17:25 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 8 4 5
7 		6 6 6 7
             
Ян-Леннард Штруфф
80
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Не обошлось и без других поражений сеяных теннисистов. Таллон Грикспор (29) уступил Маттео Арнальди. Итальянец победил со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (8:6), 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Таллон Грикспор
33
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 11 		3 6 6 3
6 9 		6 7 8 6
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Корентен Муте (30) провёл пятисетовик с чехом Витом Копривой, завершившийся в пользу последнего — 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 за 4 часа 24 минуты.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 15:15 МСК
Вит Коприва
66
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 3 6
3 		7 4 6 3
             
Корентен Муте
34
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Чемпион US Open 2014 года Марин Чилич не взял ни сета в матче с 17-летним французом Моизом Куаме, получившим уайлд-кард в основную сетку. Куаме вышел во второй круг — 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 за 2 часа 40 минут — и стал самым молодым теннисистом с 2009 года, выигравшим встречу на ТБШ.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Марин Чилич
46
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		2 1
7 7 		6 6
             
Моиз Куаме
318
Франция
Моиз Куаме
М. Куаме

В женской сетке тоже не все сеяные, игравшие в этот день, вышли во второй круг.

Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Линда Носкова (12) проиграла бывшей третьей, а ныне 49-й ракетке мира Марии Саккари — 7:5, 7:6 (7:3) в пользу гречанки.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 13:55 МСК
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		7 7
         
Мария Саккари
49
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Украинка Ангелина Калинина, которая на минувшей неделе дошла до финала турнира в Рабате, не смогла далеко пройти по сетке на этом «Ролан Гаррос». Она уступила француженке Диан Парри, несмотря на то что повесила «баранку» ей в первом сете. Парри совершила камбэк — 0:6, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:15 МСК
Ангелина Калинина
60
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
0 		6 6
         
Диан Парри
92
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Главной сенсацией дня стало поражение пятой ракетки мира Джессики Пегулы от 83-го номера рейтинга Кимберли Биррелл. Австралийка, до этого проигравшая пять матчей подряд, оформила волевую победу — 1:6, 6:3, 6:3 за 1 час 47 минут. Она впервые в карьере взяла матч в основной сетке «Ролан Гаррос» и в третий раз победила теннисистку из топ-10.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 21:35 МСК
Кимберли Биррелл
83
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Четыре игрока не смогли закончить свои поединки. Моюку Утидзиму подкосила жара. Она снялась по ходу третьего сета матча с Клэр Лю, уступая 6:3, 0:6, 1:4. Александр Мюллер во встрече со Стефаносом Циципасом получил повреждение ноги и в слезах покинул корт, уступая 2:6, 0:3. В аналогичной ситуации — 6:7 (7:9), 0:2 — снялся Кэмерон Норри (20), и дальше прошёл его соперник Адольфо Даниэль Вальехо. Аргентинец Себастьян Баэс выиграл первый сет матча с соотечественником Романом Андресом Бурручагой, но проиграл следующие две партии, а в четвёртом сете снялся из-за травмы правой ноги. Бурручага вышел в 1/32 финала — 2:6, 7:5, 6:2, 2:0 (отказ).

«Просто прибило». Теннисисты чуть не падают в обморок и снимаются из-за дикой жары на «РГ»
«Просто прибило». Теннисисты чуть не падают в обморок и снимаются из-за дикой жары на «РГ»

Ранее в этот день Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом же матче на турнире, а Анна Калинская и Алина Корнеева победили. Подробнее обо всех этих играх читайте в отдельных материалах.

Медведев седьмой раз проиграл в 1-м круге «РГ»! Даниил не справился с 97-й ракеткой мира
Калинская в Париже выбила сенсацию прошлого «РГ»! Дальше — русское дерби с Корнеевой

Таким образом, в мужской сетке во второй круг вышли 23 сеяных из 31 игравшего (Артюр Фис снялся до выхода на корт), а в женской — 25 из 32. Соответственно, у мужчин восемь сеяных (не считая Фиса) не прошли дальше, у женщин — семь, а всего — 15.

Результаты сеяных в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2ЗверевПобедаРыбакинаПобеда
3ДжоковичПобедаШвёнтекПобеда
4Оже-АльяссимПобедаГауффПобеда
5ШелтонПобедаПегулаПоражение
6МедведевПоражениеАнисимоваПобеда
7ФрицПоражениеСвитолинаПобеда
8де МинорПобедаАндрееваПобеда
9БубликПоражениеМбокоПобеда
10КоболлиПобедаМуховаПобеда
11РублёвПобедаБенчичПобеда
12ЛегечкаПоражениеНосковаПоражение
13ХачановПобедаПаолиниПобеда
14ДардериПобедаАлександроваПоражение
15РуудПобедаКостюкПобеда
16ВашероПобедаОсакаПобеда
17ФисСнятиеЙовичПобеда
18ТьенПобедаКырстяПобеда
19ТиафоПобедаКизПобеда
20НорриПоражениеСамсоноваПоражение
21Давидович-ФокинаПобедаТаусонПоражение
22РиндеркнешПобедаКалинскаяПобеда
23ЭтчеверриПоражениеМертенсПобеда
24ПолПобедаФернандесПоражение
25СерундолоПобедаШнайдерПобеда
26МеншикПобедаБаптистПобеда
27ХодарПобедаБоузковаПобеда
28ФонсекаПобедаПотаповаПобеда
29ГрикспорПоражениеОстапенкоПобеда
30МутеПоражениеЛиПобеда
31НакашимаПобедаБукшаПоражение
32УмберПобедаВанПобеда

Ко второму кругу на турнире осталось девять чемпионов турниров «Большого шлема»: два в мужской сетке и семь — в женской.

Чемпионы ТБШ в первом круге «РГ»-2026

ТитулыЧемпионРезультат
24ДжоковичПобеда
4СиннерПобеда
3ВавринкаПоражение
1МедведевПоражение
1ЧиличПоражение
Чемпионка
6ШвёнтекПобеда
4ОсакаПобеда
4СоболенкоПобеда
2КрейчиковаПоражение
2ГауффПобеда
2РыбакинаПобеда
1ОстапенкоПобеда
1СтивенсПоражение
1КенинПоражение
1РадукануПоражение
1КизПобеда

Что касается результатов россиян, то из 14 наших (четырёх мужчин и 10 женщин) в основной сетке во второй круг вышли всего шесть: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Алина Корнеева.

«Ролан Гаррос» закончится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

