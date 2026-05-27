Синнер выиграл 30-й матч подряд. Первый круг «Ролан Гаррос» не прошли 15 сеяных

Во вторник, 26 мая, на Открытом чемпионате Франции завершились матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах. На вечер по местному времени была вынесена встреча с участием четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера. Итальянец ещё не выигрывал «Ролан Гаррос» и потому готовился к турниру с намерением собрать карьерный «Шлем» — все остальные мэйджоры он уже брал.
Излишне говорить, что Синнер, первая ракетка мира, был очевидным фаворитом встречи. Его соперником оказался 171-й номер рейтинга ATP француз Клеман Табюр, получивший уайлд-кард в основную сетку. Сенсации не случилось. Синнер на протяжении всего матча уверенно держал подачу — так, что у Табюра не было ни одного брейк-пойнта. Француз даже до «ровно» на приёме смог добраться всего в трёх геймах. Итальянец смог уложиться в 2 часа 11 минут — 6:1, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
Синнер одержал уже 30-ю победу подряд. На «Ролан Гаррос» он не проигрывает в первом круге — семь побед в семи матчах. На грунте в этом сезоне у итальянца 18 побед в 18 встречах.
В основной сетке на ТБШ дебютировала 20-летняя российская теннисистка Елена Приданкина, с шестой попытки прошедшая квалификацию на мэйджорах. Соперницей 218-й ракетки мира была украинка Александра Олейникова, 65-й номер рейтинга. В первом сете Приданкина смогла забрать один гейм, четвёртый, когда с седьмого брейк-пойнта взяла подачу соперницы. Свои геймы россиянка не отдавала без борьбы — украинка всякий раз дожимала её с нескольких брейк-пойнтов. А в седьмом гейме Олейникова сделала четвёртый брейк подряд — 6:1 за 52 минуты.
Вторую партию Приданкина начала с брейка, но потом едва не получила скрытую «баранку». В седьмом гейме Олейникова не подала на матч, упустив матчбол, однако сразу после этого вновь забрала чужую подачу и победила — 6:1, 6:2 за 1 час 36 минут. Приданкина так ни разу и не взяла гейм на своей подаче.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Четырёхкратная чемпионка мэйджоров Арина Соболенко (1) успешно стартовала на «Ролан Гаррос». В каждой из партий с 50-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро Соболенко всё время вела в счёте и победила — 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут. Следующая соперница Арины — француженка Эльза Жакемо.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Бублик (9) не смог защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Немец Ян-Леннард Штруфф, располагающийся на 80-й строчке в мировой классификации, был сильнее — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 за 3 часа 13 минут.
«В четвертом сете при счете 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щёлкнуло в плече. После этого мне стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, однако скорости не было. Не знаю, что с плечом, с пары снялся. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше», — рассказал Бублик в интервью «Чемпионату».
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|4
|5
|
|6 6
|6
|7
Не обошлось и без других поражений сеяных теннисистов. Таллон Грикспор (29) уступил Маттео Арнальди. Итальянец победил со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (8:6), 6:3.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 6
|3
|
|6
|7 8
|6
Корентен Муте (30) провёл пятисетовик с чехом Витом Копривой, завершившийся в пользу последнего — 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 за 4 часа 24 минуты.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6
|3
|6
|
|7
|4
|6
|3
Чемпион US Open 2014 года Марин Чилич не взял ни сета в матче с 17-летним французом Моизом Куаме, получившим уайлд-кард в основную сетку. Куаме вышел во второй круг — 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 за 2 часа 40 минут — и стал самым молодым теннисистом с 2009 года, выигравшим встречу на ТБШ.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|1
|
|6
|6
В женской сетке тоже не все сеяные, игравшие в этот день, вышли во второй круг.
Линда Носкова (12) проиграла бывшей третьей, а ныне 49-й ракетке мира Марии Саккари — 7:5, 7:6 (7:3) в пользу гречанки.
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Украинка Ангелина Калинина, которая на минувшей неделе дошла до финала турнира в Рабате, не смогла далеко пройти по сетке на этом «Ролан Гаррос». Она уступила француженке Диан Парри, несмотря на то что повесила «баранку» ей в первом сете. Парри совершила камбэк — 0:6, 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Главной сенсацией дня стало поражение пятой ракетки мира Джессики Пегулы от 83-го номера рейтинга Кимберли Биррелл. Австралийка, до этого проигравшая пять матчей подряд, оформила волевую победу — 1:6, 6:3, 6:3 за 1 час 47 минут. Она впервые в карьере взяла матч в основной сетке «Ролан Гаррос» и в третий раз победила теннисистку из топ-10.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
Четыре игрока не смогли закончить свои поединки. Моюку Утидзиму подкосила жара. Она снялась по ходу третьего сета матча с Клэр Лю, уступая 6:3, 0:6, 1:4. Александр Мюллер во встрече со Стефаносом Циципасом получил повреждение ноги и в слезах покинул корт, уступая 2:6, 0:3. В аналогичной ситуации — 6:7 (7:9), 0:2 — снялся Кэмерон Норри (20), и дальше прошёл его соперник Адольфо Даниэль Вальехо. Аргентинец Себастьян Баэс выиграл первый сет матча с соотечественником Романом Андресом Бурручагой, но проиграл следующие две партии, а в четвёртом сете снялся из-за травмы правой ноги. Бурручага вышел в 1/32 финала — 2:6, 7:5, 6:2, 2:0 (отказ).
Ранее в этот день Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом же матче на турнире, а Анна Калинская и Алина Корнеева победили. Подробнее обо всех этих играх читайте в отдельных материалах.
Таким образом, в мужской сетке во второй круг вышли 23 сеяных из 31 игравшего (Артюр Фис снялся до выхода на корт), а в женской — 25 из 32. Соответственно, у мужчин восемь сеяных (не считая Фиса) не прошли дальше, у женщин — семь, а всего — 15.
Результаты сеяных в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Зверев
|Победа
|Рыбакина
|Победа
|3
|Джокович
|Победа
|Швёнтек
|Победа
|4
|Оже-Альяссим
|Победа
|Гауфф
|Победа
|5
|Шелтон
|Победа
|Пегула
|Поражение
|6
|Медведев
|Поражение
|Анисимова
|Победа
|7
|Фриц
|Поражение
|Свитолина
|Победа
|8
|де Минор
|Победа
|Андреева
|Победа
|9
|Бублик
|Поражение
|Мбоко
|Победа
|10
|Коболли
|Победа
|Мухова
|Победа
|11
|Рублёв
|Победа
|Бенчич
|Победа
|12
|Легечка
|Поражение
|Носкова
|Поражение
|13
|Хачанов
|Победа
|Паолини
|Победа
|14
|Дардери
|Победа
|Александрова
|Поражение
|15
|Рууд
|Победа
|Костюк
|Победа
|16
|Вашеро
|Победа
|Осака
|Победа
|17
|Фис
|Снятие
|Йович
|Победа
|18
|Тьен
|Победа
|Кырстя
|Победа
|19
|Тиафо
|Победа
|Киз
|Победа
|20
|Норри
|Поражение
|Самсонова
|Поражение
|21
|Давидович-Фокина
|Победа
|Таусон
|Поражение
|22
|Риндеркнеш
|Победа
|Калинская
|Победа
|23
|Этчеверри
|Поражение
|Мертенс
|Победа
|24
|Пол
|Победа
|Фернандес
|Поражение
|25
|Серундоло
|Победа
|Шнайдер
|Победа
|26
|Меншик
|Победа
|Баптист
|Победа
|27
|Ходар
|Победа
|Боузкова
|Победа
|28
|Фонсека
|Победа
|Потапова
|Победа
|29
|Грикспор
|Поражение
|Остапенко
|Победа
|30
|Муте
|Поражение
|Ли
|Победа
|31
|Накашима
|Победа
|Букша
|Поражение
|32
|Умбер
|Победа
|Ван
|Победа
Ко второму кругу на турнире осталось девять чемпионов турниров «Большого шлема»: два в мужской сетке и семь — в женской.
Чемпионы ТБШ в первом круге «РГ»-2026
|Титулы
|Чемпион
|Результат
|24
|Джокович
|Победа
|4
|Синнер
|Победа
|3
|Вавринка
|Поражение
|1
|Медведев
|Поражение
|1
|Чилич
|Поражение
|Чемпионка
|6
|Швёнтек
|Победа
|4
|Осака
|Победа
|4
|Соболенко
|Победа
|2
|Крейчикова
|Поражение
|2
|Гауфф
|Победа
|2
|Рыбакина
|Победа
|1
|Остапенко
|Победа
|1
|Стивенс
|Поражение
|1
|Кенин
|Поражение
|1
|Радукану
|Поражение
|1
|Киз
|Победа
Что касается результатов россиян, то из 14 наших (четырёх мужчин и 10 женщин) в основной сетке во второй круг вышли всего шесть: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Алина Корнеева.
«Ролан Гаррос» закончится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».
- 27 мая 2026
-
00:48
-
00:37
-
00:16
- 26 мая 2026
-
23:54
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
22:57
-
22:54
-
22:42
-
21:54
-
21:49
-
21:23
-
21:07
-
20:43
-
20:31
-
19:56
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:30
-
18:02
-
17:52
-
17:14
-
17:06
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:11
-
16:05