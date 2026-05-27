Синнер выиграл 30-й матч подряд. Первый круг «Ролан Гаррос» не прошли 15 сеяных

Соболенко победила, Бублик уступил, а Приданкина не справилась с украинкой в дебюте на «Шлеме». Четыре игрока не закончили свои встречи.

Во вторник, 26 мая, на Открытом чемпионате Франции завершились матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах. На вечер по местному времени была вынесена встреча с участием четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера. Итальянец ещё не выигрывал «Ролан Гаррос» и потому готовился к турниру с намерением собрать карьерный «Шлем» — все остальные мэйджоры он уже брал.

Излишне говорить, что Синнер, первая ракетка мира, был очевидным фаворитом встречи. Его соперником оказался 171-й номер рейтинга ATP француз Клеман Табюр, получивший уайлд-кард в основную сетку. Сенсации не случилось. Синнер на протяжении всего матча уверенно держал подачу — так, что у Табюра не было ни одного брейк-пойнта. Француз даже до «ровно» на приёме смог добраться всего в трёх геймах. Итальянец смог уложиться в 2 часа 11 минут — 6:1, 6:3, 6:4.

Синнер одержал уже 30-ю победу подряд. На «Ролан Гаррос» он не проигрывает в первом круге — семь побед в семи матчах. На грунте в этом сезоне у итальянца 18 побед в 18 встречах.

В основной сетке на ТБШ дебютировала 20-летняя российская теннисистка Елена Приданкина, с шестой попытки прошедшая квалификацию на мэйджорах. Соперницей 218-й ракетки мира была украинка Александра Олейникова, 65-й номер рейтинга. В первом сете Приданкина смогла забрать один гейм, четвёртый, когда с седьмого брейк-пойнта взяла подачу соперницы. Свои геймы россиянка не отдавала без борьбы — украинка всякий раз дожимала её с нескольких брейк-пойнтов. А в седьмом гейме Олейникова сделала четвёртый брейк подряд — 6:1 за 52 минуты.

Вторую партию Приданкина начала с брейка, но потом едва не получила скрытую «баранку». В седьмом гейме Олейникова не подала на матч, упустив матчбол, однако сразу после этого вновь забрала чужую подачу и победила — 6:1, 6:2 за 1 час 36 минут. Приданкина так ни разу и не взяла гейм на своей подаче.

Четырёхкратная чемпионка мэйджоров Арина Соболенко (1) успешно стартовала на «Ролан Гаррос». В каждой из партий с 50-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро Соболенко всё время вела в счёте и победила — 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут. Следующая соперница Арины — француженка Эльза Жакемо.

Александр Бублик (9) не смог защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Немец Ян-Леннард Штруфф, располагающийся на 80-й строчке в мировой классификации, был сильнее — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 за 3 часа 13 минут.

«В четвертом сете при счете 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щёлкнуло в плече. После этого мне стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, однако скорости не было. Не знаю, что с плечом, с пары снялся. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше», — рассказал Бублик в интервью «Чемпионату».

Не обошлось и без других поражений сеяных теннисистов. Таллон Грикспор (29) уступил Маттео Арнальди. Итальянец победил со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (8:6), 6:3.

Корентен Муте (30) провёл пятисетовик с чехом Витом Копривой, завершившийся в пользу последнего — 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 за 4 часа 24 минуты.

Чемпион US Open 2014 года Марин Чилич не взял ни сета в матче с 17-летним французом Моизом Куаме, получившим уайлд-кард в основную сетку. Куаме вышел во второй круг — 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 за 2 часа 40 минут — и стал самым молодым теннисистом с 2009 года, выигравшим встречу на ТБШ.

В женской сетке тоже не все сеяные, игравшие в этот день, вышли во второй круг.

Линда Носкова (12) проиграла бывшей третьей, а ныне 49-й ракетке мира Марии Саккари — 7:5, 7:6 (7:3) в пользу гречанки.

Украинка Ангелина Калинина, которая на минувшей неделе дошла до финала турнира в Рабате, не смогла далеко пройти по сетке на этом «Ролан Гаррос». Она уступила француженке Диан Парри, несмотря на то что повесила «баранку» ей в первом сете. Парри совершила камбэк — 0:6, 6:2, 6:4.

Главной сенсацией дня стало поражение пятой ракетки мира Джессики Пегулы от 83-го номера рейтинга Кимберли Биррелл. Австралийка, до этого проигравшая пять матчей подряд, оформила волевую победу — 1:6, 6:3, 6:3 за 1 час 47 минут. Она впервые в карьере взяла матч в основной сетке «Ролан Гаррос» и в третий раз победила теннисистку из топ-10.

Четыре игрока не смогли закончить свои поединки. Моюку Утидзиму подкосила жара. Она снялась по ходу третьего сета матча с Клэр Лю, уступая 6:3, 0:6, 1:4. Александр Мюллер во встрече со Стефаносом Циципасом получил повреждение ноги и в слезах покинул корт, уступая 2:6, 0:3. В аналогичной ситуации — 6:7 (7:9), 0:2 — снялся Кэмерон Норри (20), и дальше прошёл его соперник Адольфо Даниэль Вальехо. Аргентинец Себастьян Баэс выиграл первый сет матча с соотечественником Романом Андресом Бурручагой, но проиграл следующие две партии, а в четвёртом сете снялся из-за травмы правой ноги. Бурручага вышел в 1/32 финала — 2:6, 7:5, 6:2, 2:0 (отказ).

Ранее в этот день Даниил Медведев сенсационно проиграл в первом же матче на турнире, а Анна Калинская и Алина Корнеева победили. Подробнее обо всех этих играх читайте в отдельных материалах.

Таким образом, в мужской сетке во второй круг вышли 23 сеяных из 31 игравшего (Артюр Фис снялся до выхода на корт), а в женской — 25 из 32. Соответственно, у мужчин восемь сеяных (не считая Фиса) не прошли дальше, у женщин — семь, а всего — 15.

Результаты сеяных в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Зверев Победа Рыбакина Победа 3 Джокович Победа Швёнтек Победа 4 Оже-Альяссим Победа Гауфф Победа 5 Шелтон Победа Пегула Поражение 6 Медведев Поражение Анисимова Победа 7 Фриц Поражение Свитолина Победа 8 де Минор Победа Андреева Победа 9 Бублик Поражение Мбоко Победа 10 Коболли Победа Мухова Победа 11 Рублёв Победа Бенчич Победа 12 Легечка Поражение Носкова Поражение 13 Хачанов Победа Паолини Победа 14 Дардери Победа Александрова Поражение 15 Рууд Победа Костюк Победа 16 Вашеро Победа Осака Победа 17 Фис Снятие Йович Победа 18 Тьен Победа Кырстя Победа 19 Тиафо Победа Киз Победа 20 Норри Поражение Самсонова Поражение 21 Давидович-Фокина Победа Таусон Поражение 22 Риндеркнеш Победа Калинская Победа 23 Этчеверри Поражение Мертенс Победа 24 Пол Победа Фернандес Поражение 25 Серундоло Победа Шнайдер Победа 26 Меншик Победа Баптист Победа 27 Ходар Победа Боузкова Победа 28 Фонсека Победа Потапова Победа 29 Грикспор Поражение Остапенко Победа 30 Муте Поражение Ли Победа 31 Накашима Победа Букша Поражение 32 Умбер Победа Ван Победа

Ко второму кругу на турнире осталось девять чемпионов турниров «Большого шлема»: два в мужской сетке и семь — в женской.

Чемпионы ТБШ в первом круге «РГ»-2026

Титулы Чемпион Результат 24 Джокович Победа 4 Синнер Победа 3 Вавринка Поражение 1 Медведев Поражение 1 Чилич Поражение Чемпионка 6 Швёнтек Победа 4 Осака Победа 4 Соболенко Победа 2 Крейчикова Поражение 2 Гауфф Победа 2 Рыбакина Победа 1 Остапенко Победа 1 Стивенс Поражение 1 Кенин Поражение 1 Радукану Поражение 1 Киз Победа

Что касается результатов россиян, то из 14 наших (четырёх мужчин и 10 женщин) в основной сетке во второй круг вышли всего шесть: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Алина Корнеева.

«Ролан Гаррос» закончится 7 июня.