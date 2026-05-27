Хачанов потерял сет, но вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос»! Карен одержал 75-ю победу на ТБШ

В среду, 27 мая, на «Ролан Гаррос» — 2026 начались поединки второго круга. В этот день на корте сражались и российские теннисисты, в числе которых был Карен Хачанов. Для выхода в следующую стадию серебряному призёру Олимпийских игр — 2020 необходимо было победить аргентинца Марко Трунгеллити. Но обо всём по порядку.

На старте грунтового мэйджора россиянин сошёлся с обладателем уайлд-кард Артюром Жа. По ходу матча французскому теннисисту пришлось нелегко: он несколько раз жаловался арбитру на самочувствие, а в первом сете даже брал экстренный туалетный перерыв из-за проблем с пищеварением. В итоге Хачанов с «баранкой» закрыл хозяина кортов и вышел во второй круг — 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 за 2 часа 39 минут.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Карен прокомментировал победу над Жа, а ещё высказался о проблемах соперника в стартовой партии. «Начал очень хорошо, но потом он меня сбил своим перерывом. Первый раз такое видел. Убежал в туалет он, не знаю. Я мог выиграть первый сет 6:1, в итоге выиграл 6:3, ещё и преимущество мог отдать. В этом и заключается теннис. Удалось и во втором сете с 3:5 уйти. Доволен игрой, доборолся до конца, хорошо провёл тай-брейк второго сета, который был ключевым. Психологически это был самый важный сет, потому что по жаре с 0:2 отыгрываться тяжело», — подчеркнул теннисист.

Россиянин также оценил свою форму после выигранного стартового сражения на грунтовом ТБШ. «Чувствую, что набираю уверенность. Это следствие матчей, результата, но результат не всегда отражает суть. Если проиграл 6:7 в третьем сете или выиграл, это не значит, что сыграл плохо или офигенно. Но динамика после первых трёх месяцев стала лучше. Я не загадываю. Чем больше ожиданий, тем больше разочарования. Это всё фигня. Надо доказывать самому себе, понимать, как идти к результату», — отметил спортсмен.

За третий круг «Ролан Гаррос» — 2026 Карен бился с 36-летним Марко Трунгеллити. Аргентинец совсем недавно добился лучшего места в карьере — 76-го, однако сейчас он немного упал в мировой классификации и занимает 81-ю строчку. Удивительно, но за такую долгую карьеру Марко не выиграл ни одного трофея на уровне тура! Более того, спортсмен только в апреле текущего года добрался до дебютного в карьере финала — на турнире категории ATP-250 в Марракеше. При этом на «челленджерах» Трунгеллити завоевал семь титулов.

До поединка аргентинца и россиянина на французском мэйджоре теннисисты ни разу не сражались друг с другом на уровне тура. Однако они пересекались на корте в финале квалификации Барселоны-2016, то есть с их предыдущей встречи прошло аж 10 лет! Хачанов тогда за 2 часа 21 минуту одержал волевую победу над Трунгеллити — 6:3, 4:6, 7:6.

С первого же гейма Карену удалось навязать борьбу Марко — 1:0, а затем успешно исполнить свою подачу — 2:0. После этого теннисистам не удавалось добраться даже до брейк-пойнтов — 4:2 в пользу россиянина. А вот в седьмом гейме Трунгеллити пришлось постараться, чтобы удержать своё: у Хачанова было четыре шанса увеличить преимущество, однако аргентинец отразил все атаки — 3:4. Следом Марко удалось добиться первого для себя брейка — 5:5. Так спортсмены дошли до тай-брейка, где точнее оказался Карен — 7:6 (7:5).

Лидером по эйсам в этом сете стал Хачанов — 2, а вот Трунгеллити не сделал ни одной подачи навылет. Марко также насорил двойными ошибками — 3, чем не отметился Карен. Процент попадания первой подачи у россиянина составил 68%, а у аргентинца — 48%.

Во второй партии Марко удалось сделать брейк под ноль в пятом гейме — 3:2, после чего он взял свою подачу — 4:2. При счёте 5:3 в пользу аргентинца он получил два сетбола, однако не смог их реализовать. Тут Хачанову удалось восстановить равновесие в партии — 5:5. Но на этом борьба россиянина закончилась, и Трунгеллити добился обратного брейка — 6:5, а следом поставил точку в этом отрезке матча — 7:5.

Процент попадания первой подачи у обоих спортсменов снизился, однако лидерство всё ещё осталось за Кареном — 54% против 45%. Спортсмены сделали одинаковое количество эйсов — 2, однако Трунгеллити допустил две двойные ошибки, тогда как Хачанов не позволил себе подобного.

В третьем сете борьбы со стороны Марко совсем не было: Карен сделал первый брейк — 2:0, затем следующий — 4:0 — и добрался до 5:0. После этого Трунгеллити смог размочить счёт в партии — 5:1. Хачанову оставалось только подать на сет, что он без проблем и сделал — 6:1.

По проценту попадания первой подачи впереди оказался Марко — 63%, а Карен стал догоняющим — 56%. Хачанову удалось добиться большего количества эйсов — 3, чем сопернику — 1. Россиянин вновь не сделал двойных ошибок, тогда как Трунгеллити опять допустил две.

Начало четвёртой партии получилось под копирку третьей: Хачанов в первом же гейме навязал мощную борьбу сопернику — 1:0, а затем взял ещё одну подачу Трунгеллити — 3:0. Только в пятом гейме Марко удалось взять своё — 1:4. После этого россиянин немного сдал и упустил ещё два гейма подряд — 4:3. Наш теннисист отлично исполнил свою подачу — 5:3, а следом у него появился шанс завершить сражение. Однако аргентинец не позволил ему сделать этого и отвёл угрозу — 4:5. Хачанов должен был подать на поединок и даже заработал матчбол, но Трунгеллити вцепился в гейм и сравнял счёт — 5:5, после чего вырвался вперёд — 6:5. В итоге Карен на тай-брейке поставил победную точку в матче — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) за 3 часа 49 минут.

Таким образом, Карен уже восьмой раз в карьере и второй подряд вышел в третий круг на французском ТБШ. Хачанов также выиграл 26-й поединок на «Ролан Гаррос» и обошёл по этому показателю Карлоса Алькараса, всего же на мэйджорах россиянин одержал 75 побед. Дальше нашему теннисисту предстоит встреча с Йеспером де Йонгом.

