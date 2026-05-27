Андрей в шаге от того, чтобы защитить все очки за прошлогодний результат.

Рублёв в пятый раз подряд вышел в 3-й круг «РГ». Он 7 лет не проигрывает во 2-м раунде ТБШ

В среду, 27 мая, на «Ролан Гаррос» начались матчи второго круга. Одним из теннисистов, преодолевших барьер первого раунда, был россиянин Андрей Рублёв. Интересно, что Рублёв никогда не проигрывал именно на стадии 1/32 финала на Открытом чемпионате Франции. Дважды Андрей покидал турнир после первого же матча, а ещё пять раз выходил как минимум в третий круг.

Соперником Рублёва, посеянного под 11-м номером, был аргентинский теннисист Камило Уго Карабельи, 59-я ракетка мира. Россиянин в первом раунде прошёл Игнасио Бусе (6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5), а его соперник не потерял ни партии (7:6 (12:10), 6:3, 6:3) в матче с Эмилио Навой. В личных встречах преимущество было на стороне Андрея. Два года назад он обыграл Уго Карабельи на грунтовом турнире в Умаге — 6:4, 7:5.

В отчётном матче российский теннисист тоже победил. Рублёв хорошо вошёл в игру: подача, форхенд, бэкхенд — всё работало как надо, и Андрей уже во втором гейме добился брейка, взяв перед этим свою подачу. Подтвердить брейк он не смог, но эта неудача осталась локальной. В четвёртом гейме россиянин ещё раз забрал подачу соперника, после чего уверенно подтвердил брейк — 4:1.

Уго Карабельи в основном ошибался, и Рублёву, гораздо лучше действовавшему на задней линии, оставалось только пользоваться этим. Последовал ещё один брейк, уже третий подряд, а в седьмом гейме Андрей закрыл стартовый сет — 6:1 за 27 минут. Статистика у него оказалась приличная: 76% попадания первым мячом, 10 активно выигранных очков (четыре эйса), пять невынужденных ошибок.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед второй партией Уго Карабельи сумел перезагрузиться, и это сказалось на ходе игры. Теперь уже аргентинец быстро захватил инициативу в сете, только, в отличие от Рублёва в предыдущей партии, свой ранний брейк он подтвердил — 3:0. А когда Андрей из-за своих неточностей проиграл и четвёртый гейм, стало понятно, что эту партию спасти уже вряд ли удастся. Единственное, чего он добился, — неиспользованный брейк-пойнт в пятом гейме. А в седьмом гейме Уго Карабельи подал на партию, реализовав второй сетбол, — 6:1 за 31 минуту. Процент попадания первым мячом составил у него невероятные 96%.

У Рублёва, за чьей игрой внимательно наблюдал его тренер Марат Сафин, далеко не всегда получалось то, что хотелось; он ругался и с трудом удержал подачу в первом гейме третьего сета. Но потом дела наладились. Свои геймы он стал забирать — уже хорошо. А в четвёртом гейме россиянин сорвал аплодисменты публики, взяв очко укороченным ударом — редкий элемент в его игре. Уго Карабельи такого не ожидал и в итоге не смог удержать подачу.

Андрей подтвердил брейк, отыграв четыре брейк-пойнта, — 4:1. После этого он принялся упускать сетболы: в шестом гейме — скрытый, в восьмом — два реальных. В любом случае у Рублёва, имевшего запас в один брейк, оставалась возможность подать на партию, что он и сделал в девятом гейме, реализовав третий сетбол, — 6:3 за 53 минуты.

Марат Сафин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале четвёртого сета шла равная борьба. Теннисисты с немалым трудом держали каждый свою подачу, продираясь через «ровно» и брейк-пойнты. Особенно напряжённым выдался шестой гейм, в котором Рублёв, сорвав один из ударов, яростно заорал. Но Уго Карабельи тоже ошибался, и россиянин, отыграв уже третий брейк-пойнт в этой партии, после серии «ровно» смог сравнять счёт — 3:3.

В седьмом гейме Андрей наконец-то добился брейка, а после перехода отдал свою подачу, допустив две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. После этого игроки уже быстро и без приключений добрались до тай-брейка. В нём Рублёв уступал 0:2 с мини-брейком, но в дальнейшем был чуть точнее и реализовал второй матчбол — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) за 3 часа 9 минут.

Так Рублёв в шестой раз в карьере и в пятый раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Год назад он выбыл здесь в четвёртом раунде. Таким образом, Андрею осталось выиграть один матч, чтобы защитить все прошлогодние очки. Россиянин вновь одержал победу во втором круге на турнире «Большого шлема».

Последний случай, когда он проигрывал именно на этой стадии на мэйджоре, датирован 2019 годом. Тогда Рублёв не смог выйти в третий круг Уимблдона. После этого Андрей либо уступал в первом круге (трижды), либо выходил как минимум в 1/16 финала. Кроме того, в текущем десятилетии, если считать с начала 2020 года, у Рублёва на ТБШ уже 44 победы и всего два поражения в матчах с теннисистами, не входящими в топ-50, в том числе 11 побед в 11 матчах на «Ролан Гаррос».

В третьем круге Рублёв сразится с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Ранее Карен Хачанов одержал сложную победу в матче с другим аргентинцем, Марко Трунгеллити.

А ближе к вечеру по местному времени выступит Мирра Андреева.

