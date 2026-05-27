«Смэш на матчболе лучше забыть. Ужасная ошибка». Хачанов — после выхода в 3-й круг «РГ»

Карен Хачанов пробился в третий круг «Ролан Гаррос», победив 36-летнего Марко Трунгеллити в четырёх сетах. Причём Хачанов мог выиграть гораздо легче. В четвёртой партии он вёл 4:0, но позволил аргентинцу приблизиться. Дальше при подаче на матч совершил невероятную ошибку на матчболе, промазав смэш. В итоге дело дошло до тай-брейка, где Хачанов всё-таки дожал соперника.

После этого Карен очень долго отдыхал, принимал ледяные ванны, а затем вышел к журналистам, где ответил на наши вопросы.

— Как четвёртый сет из 4:1, 40-15 превратился в такой триллер?

— В моменте матча думаешь, что уже перехватил инициативу, надо довести до победы, но стараешься не уводить мысли вперёд. Потому что как только уводишь их вперёд, как будто бы подсознательно начинаешь думать о будущем. Динамика матча всегда быстро меняется, в какие-то моменты понимаешь, что надо дожимать. Надо было всё закончить сразу, идти отдыхать и мыться. Но это «Большой шлем», дал возможность, а соперник воспрял.

— Смазанный смэш на матчболе многие запомнят.

— Да, это нервы, что сказать. Они у всех бывают. Ужасно, что я его не попал, но важнее, как ты реагируешь после. Я мог продолжать об этом думать: «Как так я это засрал»? В таком случае можно было проиграть четвёртый сет, и хрен его знает, что было бы в пятом. А так ― я сумел пройти через эту ситуацию и выиграть.

— Над смэшем можно посмеяться…

— Лучше забыть.

— Готов к тому, что он будет во всех подборках?

— От этого же не убежишь. Это была самая критичная ошибка на матчболе в моей карьере. Причём мог закончить всё два розыгрыша назад. Колоссальная ошибка ― всё.

— Матч был похож на выживание?

— Уровень игры всегда меняется, можно и так сказать. В моей карьере было много подобных матчей. Где-то удалось выиграть, где-то нет. Сегодня вытащил на морально-волевых.

— Трунгеллити в 36 лет вошёл в топ-100. Уважаешь такое?

— Я всех уважаю, но здесь просто браво. Он всю карьеру провёл около сотки, всю карьеру играл на таком уровне. Это лишь говорит о том, что ребята, стоящие во второй сотне, имеют уровень, чтобы играть круто. Он стал старше, а показывает лучший результат на данный момент ― круто. Трунгеллити был сегодня готов, хорошо бегал. Во втором сете я начал уставать, в третьем уже он был без энергии. Но в четвёртом снова до всех мячей добегал.

— Как ты объясняешь феномен Медведева, который семь раз из 10 попыток проиграл на «Ролан Гаррос» в первом круге? Ты хорошо его знаешь.

— Сложно сказать. Думает Даня об этом или нет, больше вопрос к нему. Конечно, с учётом его статуса, карьеры и достижений ― это необычно, нестандартно и вызывает удивление. У меня с US Open такая же история, хотя очень люблю этот турнир. У меня там были тяжелейшие матчи. Полуфинал сыграл, да, а в остальные разы чаще вылетал во втором или третьем круге. Думаю ли я об этом? Стараюсь не думать.