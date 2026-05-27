Российское дерби на «Ролан Гаррос»! Калинская сыграет с чемпионкой двух юниорских ТБШ

В Париже набирает обороты второй в сезоне ТБШ — «Ролан Гаррос». После первого круга в женской основной сетке осталось всего четыре россиянки: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Алина Корнеева. И во втором раунде состоится российское дерби между Корнеевой и Калинской. Рассказываем, чем эта встреча может быть интересна.

С момента своего дебюта на Australian Open 2024 года Алина Корнеева много раз пыталась пройти квалификацию на «Шлемах», но ни разу не добиралась даже до второго круга отбора. И только в этом году на «Ролан Гаррос» ей наконец удалось выиграть все три матча квалификации и выступить на грунтовом ТБШ в основной сетке.

В грунтовой части сезона у Корнеевой уже шесть побед, но все они пришлись либо на квалификационные раунды соревнований, либо на «челленджеры». На «тысячник» в Риме спортсменка успешно квалифицировалась, однако в первом же круге основной сетки потерпела поражение.

Алина Корнеева с трофеем юниорского «Ролан Гаррос» – 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

18-летняя Алина — бывшая первая ракетка мира среди юниоров, обладательница 10 титулов на уровне ITF (8 из них в одиночном разряде), а также победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Australian Open – 2023 и «Ролан Гаррос» – 2023.

На старте уже взрослого «Ролан Гаррос» Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (38-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3. Благодаря этой победе в лайв-рейтинге россиянка переместилась со 117-й уже на рекордную для себя 94-ю строчку.

«У меня были два года падений, взлётов, и вот наконец-то я выиграла матч в основной сетке «Ролан Гаррос». Я даже не тренировалась с соперницами из топ-40. Не могу сказать, что победа стала сюрпризом, но когда голова, здоровье и физика складываются, я понимаю, что у меня у самой уже есть возможность выиграть. Так что это не сюрприз, а итог слаженной работы всей команды. Да, это конечно, очень разные ощущения в сравнении с тем, когда играешь против 200-300-х номеров рейтинга на турнирах ITF-75. Здесь мне, конечно, намного приятнее и интереснее. У меня вообще никаких щелчков, всё по-другому, очень плавно, постепенно. Медленная работа: и в зале, и на корте, и с психологом, и с докторами. Приятно наконец-то ощущать себя и выигрывать матчи на ТБШ», — сказала россиянка в интервью изданию «Спортс» после матча.

Помимо Коччаретто в первом круге основной сетки, Алина в квалификации одолела сначала японку Нао Хибино (6:3, 7:6), а затем аргентинок Хасмин Ортенси (4:6, 6:4, 6:2) и Хулию Риеру (6:3, 6:2). Теперь во втором раунде турнира Корнеевой предстоит сыграть с соотечественницей Анной Калинской.

Для Калинской, которая в 2024 году доходила до четвертьфинала Australian Open, «Ролан Гаррос» складывается тяжелее всех остальных турниров «Большого шлема». За всю карьеру она лишь раз преодолела здесь первый круг — в 2024 году. А в прошлом сезоне парижский турнир завершился для россиянки уже на старте.

Перед нынешним «Ролан Гаррос» россиянка сыграла на трёх грунтовых турнирах. Её игра была довольно нестабильной: четвертьфинал в Чарльстоне, поражение в первом же матче в Мадриде и выход в 1/8 финала в Риме. В стартовом раунде на ТБШ в столице Франции Анна уверенно обыграла француженку Лоис Буассон со счётом 6:2, 6:2. На грунтовом ТБШ в 2025-м Буассон остановила Мирру Андрееву на пути в полуфинал. В этот раз Лоис не смогла даже близко защитить прошлогодний результат.

Так прокомментировала свою победу сама теннисистка: «Смотрела пару последних матчей Буассон, ориентировалась на её текущую форму. Ожидала гораздо больше укороченных, но была к этому готова, играла глубоко, чем не дала ей возможность для них. К давлению трибун тоже была готова, она играет дома, это нормально. Если бы «Большой шлем» был в Москве, я была бы в такой же ситуации», — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Анна и Алина ещё ни разу не пересекались на уровне WTA. Во втором круге «Ролан Гаррос» они проведут первый очный матч. Кто окажется победителем в российском дерби на грунтовом ТБШ? Узнаем, когда теннисистки выйдут на корт в четверг, 28 мая.

