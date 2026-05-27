Ролан Гаррос – 2026, Елена Рыбакина проиграла Юлии Стародубцевой во втором круге, Арина Соболенко останется первой ракеткой мира

«Вот почему Соболенко первая». Рыбакина разочаровала теннисный мир провалом на «РГ»
Михаил Георгиев
Елена Рыбакина
Елена сенсационно проиграла украинке во втором круге. Она упустила хороший шанс отнять у Арины лидерство в рейтинге WTA.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно уступила украинке Юлии Стародубцевой (6:3, 1:6, 6:7) во втором круге «Ролан Гаррос». Рыбакина не вышла в третий раунд этого турнира впервые с 2020-го и распрощалась с мечтами сместить Арину Соболенко с лидирующей позиции в рейтинге WTA по итогам французского мэйджора.

55-я ракетка мира Стародубцева второй год подряд сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос». Она добыла наиболее рейтинговую победу в своей карьере, впервые одолев соперницу из топ-10.

Основная причина сенсационного поражения Рыбакиной кроется в огромном количестве брака с её стороны. Вторая ракетка мира совершила 71 невынужденную ошибку за матч, восемь из них пришлись на тай-брейк решающей партии из 14 розыгрышей. Удивляет, что Елена с такими некачественными действиями вообще сумела отыграть два брейка в третьем сете, по ходу которого уступала 0:3. Возможно, в решающий момент ей не хватило подсказок тренера Стефано Вукова, который покинул свою ложу по ходу заключительной партии и не вернулся на концовку.

При этом стоит признать, что Стародубцева показала довольно качественный теннис и заслуженно выиграла.

«Елена — топ-игрок, поэтому я очень счастлива, что сегодня мне удалось выиграть. Это был очень тяжёлый матч. Опять же, потому что Елена — топовая теннисистка, она проводит невероятный сезон. Даже после того, как я выиграла во втором сете 6:1 и вела в третьем 3:0, я понимала, что легко не будет, что она может вернуться в игру. Так в итоге и получилось. Но я очень горжусь собой, что смогла победить в этом матче. Также я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку — я слышала, как они скандировали моё имя на протяжении всего матча!» — сказала Стародубцева в интервью на корте.

Юлия Стародубцева

За участие во втором круге Рыбакина получит 70 рейтинговых очков. Год назад Елена дошла в Париже до четвёртого раунда, поэтому она не защитила результат и фактически потеряет 170 баллов. В лайв-рейтинге у неё 8143 очков без перспектив прироста. Ни о каком смещении Арины Соболенко (8730) с первого места уже речь не идёт как минимум до конца травяного сезона на Уимблдоне. Белоруска в случае завоевания титула «РГ» будет иметь 10 660 очков и солидно оторвётся. Скорее всего, Арина сможет опередить Елену в чемпионской гонке сезона-2026. Рыбакина с 4388 очками пока сохраняет хрупкое лидерство, которое прервёт очень вероятный выход Соболенко (сейчас 4150 очков) во вторую неделю в Париже.

Рыбакина вообще может потерять даже звание второй ракетки мира, если Ига Швёнтек наконец-то преодолеет затяжной кризис и завоюет на «Ролан Гаррос» свой пятый титул. Это позволит ей получить 8493 очка по итогам турнира и сместить Елену на третье место в рейтинге WTA.

Елена Рыбакина

Конечно, мало кто считал Рыбакину главной претенденткой на титул в Париже. Всё-таки грунт является самым неудобным покрытием для Елены. Но выход казахстанской теннисистки хотя бы во вторую неделю казался ожидаемым и почти гарантированным событием. Рыбакина в итоге выступила крайне неудачно на «Ролан Гаррос», что удивило теннисное сообщество.

«Ух ты! Вторая ракетка мира, чемпионка Australian Open и лидер чемпионской гонки WTA этого сезона Елена Рыбакина выбыла во втором раунде «Ролан Гаррос». Это самая большая сенсация турнира на данный момент!» — не сдерживал эмоций португальский теннисный журналист Жозе Моргаду.

«Рыбакина была фаворитом матча с коэффициентом 1,06. Это уже второе поражение теннисисток из топ-10 в течение пары дней подряд», — написал американский обозреватель Ник Костелло, отсылая к примерно такому же сенсационному поражению своей соотечественницы пятой ракетки мира Джессики Пегулы от австралийки Кимберли Биррелл днём ранее.

«Рыбакина показала себя с плохой стороны в условиях жары, но Стародубцева в этом году уже неожиданно выходила в финал грунтового «пятисотника» в Чарльстоне и преподнесла ещё больший сюрприз в Париже», — подчеркнул журналист New York Times Кристофер Клэри.

«Я в полном замешательстве! Без сомнения, это самая большая сенсация турнира на данный момент», — был лаконичным испанский журналист Хосе Морон.

«Рыбакина выбыла. Поздравляю Стародубцеву, она сегодня была великолепна. Её высокие, мощные вращающиеся мячи действительно доставили Елене немало проблем на грунте», — отметила шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте Ренне Стаббс.

«Вот почему важно отметить стабильность Арины Соболенко за последний год. Не просто так она является первой ракеткой мира, имея отрыв от остальных. У Елены хороший сезон, но ей не хватает стабильности, чтобы догнать Соболенко в рейтинге», — подчеркнул перуанский спортивный обозреватель Гильермо Фалькон.

