«Вот почему Соболенко первая». Рыбакина разочаровала теннисный мир провалом на «РГ»

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно уступила украинке Юлии Стародубцевой (6:3, 1:6, 6:7) во втором круге «Ролан Гаррос». Рыбакина не вышла в третий раунд этого турнира впервые с 2020-го и распрощалась с мечтами сместить Арину Соболенко с лидирующей позиции в рейтинге WTA по итогам французского мэйджора.

55-я ракетка мира Стародубцева второй год подряд сыграет в третьем круге «Ролан Гаррос». Она добыла наиболее рейтинговую победу в своей карьере, впервые одолев соперницу из топ-10.

Основная причина сенсационного поражения Рыбакиной кроется в огромном количестве брака с её стороны. Вторая ракетка мира совершила 71 невынужденную ошибку за матч, восемь из них пришлись на тай-брейк решающей партии из 14 розыгрышей. Удивляет, что Елена с такими некачественными действиями вообще сумела отыграть два брейка в третьем сете, по ходу которого уступала 0:3. Возможно, в решающий момент ей не хватило подсказок тренера Стефано Вукова, который покинул свою ложу по ходу заключительной партии и не вернулся на концовку.

При этом стоит признать, что Стародубцева показала довольно качественный теннис и заслуженно выиграла.

«Елена — топ-игрок, поэтому я очень счастлива, что сегодня мне удалось выиграть. Это был очень тяжёлый матч. Опять же, потому что Елена — топовая теннисистка, она проводит невероятный сезон. Даже после того, как я выиграла во втором сете 6:1 и вела в третьем 3:0, я понимала, что легко не будет, что она может вернуться в игру. Так в итоге и получилось. Но я очень горжусь собой, что смогла победить в этом матче. Также я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку — я слышала, как они скандировали моё имя на протяжении всего матча!» — сказала Стародубцева в интервью на корте.

Юлия Стародубцева Фото: James Fearn/Getty Images

За участие во втором круге Рыбакина получит 70 рейтинговых очков. Год назад Елена дошла в Париже до четвёртого раунда, поэтому она не защитила результат и фактически потеряет 170 баллов. В лайв-рейтинге у неё 8143 очков без перспектив прироста. Ни о каком смещении Арины Соболенко (8730) с первого места уже речь не идёт как минимум до конца травяного сезона на Уимблдоне. Белоруска в случае завоевания титула «РГ» будет иметь 10 660 очков и солидно оторвётся. Скорее всего, Арина сможет опередить Елену в чемпионской гонке сезона-2026. Рыбакина с 4388 очками пока сохраняет хрупкое лидерство, которое прервёт очень вероятный выход Соболенко (сейчас 4150 очков) во вторую неделю в Париже.

Рыбакина вообще может потерять даже звание второй ракетки мира, если Ига Швёнтек наконец-то преодолеет затяжной кризис и завоюет на «Ролан Гаррос» свой пятый титул. Это позволит ей получить 8493 очка по итогам турнира и сместить Елену на третье место в рейтинге WTA.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Конечно, мало кто считал Рыбакину главной претенденткой на титул в Париже. Всё-таки грунт является самым неудобным покрытием для Елены. Но выход казахстанской теннисистки хотя бы во вторую неделю казался ожидаемым и почти гарантированным событием. Рыбакина в итоге выступила крайне неудачно на «Ролан Гаррос», что удивило теннисное сообщество.

«Ух ты! Вторая ракетка мира, чемпионка Australian Open и лидер чемпионской гонки WTA этого сезона Елена Рыбакина выбыла во втором раунде «Ролан Гаррос». Это самая большая сенсация турнира на данный момент!» — не сдерживал эмоций португальский теннисный журналист Жозе Моргаду.

«Рыбакина была фаворитом матча с коэффициентом 1,06. Это уже второе поражение теннисисток из топ-10 в течение пары дней подряд», — написал американский обозреватель Ник Костелло, отсылая к примерно такому же сенсационному поражению своей соотечественницы пятой ракетки мира Джессики Пегулы от австралийки Кимберли Биррелл днём ранее.

«Рыбакина показала себя с плохой стороны в условиях жары, но Стародубцева в этом году уже неожиданно выходила в финал грунтового «пятисотника» в Чарльстоне и преподнесла ещё больший сюрприз в Париже», — подчеркнул журналист New York Times Кристофер Клэри.

«Я в полном замешательстве! Без сомнения, это самая большая сенсация турнира на данный момент», — был лаконичным испанский журналист Хосе Морон.

«Рыбакина выбыла. Поздравляю Стародубцеву, она сегодня была великолепна. Её высокие, мощные вращающиеся мячи действительно доставили Елене немало проблем на грунте», — отметила шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте Ренне Стаббс.

«Вот почему важно отметить стабильность Арины Соболенко за последний год. Не просто так она является первой ракеткой мира, имея отрыв от остальных. У Елены хороший сезон, но ей не хватает стабильности, чтобы догнать Соболенко в рейтинге», — подчеркнул перуанский спортивный обозреватель Гильермо Фалькон.