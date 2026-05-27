«Думала, смогу повысить уровень, но столько ошибок…» Рыбакина — после вылета с «РГ»

Вторая ракетка мира призналась, что в матче со Стародубцевой у неё не было энергии и не удавалось поймать баланс.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сенсационно проиграла Юлии Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10] и покидает турнир. На пресс-конференции представительница Казахстана рассказала, что сегодня не получалось, повлияли ли жаркие погодные условия на её игру и почему её тренер Стефано Вуков не остался в боксе до конца матча.

Материалы по теме Юлия Стародубцева прокомментировала победу над Рыбакиной во втором круге «Ролан Гаррос»

«Стефано был на матче, но ушёл, потому что плохо себя чувствовал»

— Сегодня вы проиграли, но в целом очень сильно провели грунтовый сезон – выиграли Штутгарт, далеко зашли в Риме, проиграв только будущей чемпионке. Что вынесли из этого грунтового сезона?

— Конечно, выиграть в Штутгарте было приятно, но мы все знаем, что это турнир на закрытых кортах, и там очень специфичные условия.

Очень жаль сейчас. Думаю, я хорошо тренировалась перед «Ролан Гаррос», хорошо себя чувствовала на тренировках, думала, что смогу повысить свой уровень, но сегодня я сыграла очень плохо. Слишком много невынужденных ошибок, да и чувствовала себя не лучшим образом. Старалась что-то предпринять, но очевидно, что это не сработало.

— О чём жалеете в этом матче, можете выделить какие-то конкретные геймы или розыгрыши? И ещё, что вам советовали из бокса? Стефано сегодня был там или ушёл посредине матча? Непонятно, что случилось.

— Да, он был на матче, но ушёл, потому что последние пару дней чувствовал себя очень плохо. Он сказал мне, что постарается остаться до конца, но, возможно, придётся уйти. Он неважно себя чувствовал, так что это не стало для меня сюрпризом. Мы это обсудили.

Тренеры из бокса старались придать мне энергии, чтобы я лучше работала ногами, потому что мяч сильно летел. Даже простые мячи, которые по ощущениям летели не так быстро, очень высоко отскакивали. Надо было очень быстро играть руками.

Сегодня этого в моём исполнении не хватало. Даже когда я особо не атаковала, то старалась оставить мяч в игре. И очень часто ошибалась.

«Энергии не было, не получалось поймать баланс, и я слишком часто ошибалась»

— Насколько жара повлияла на вас в этом матче? Может, то, что отскоки были очень высокими, или просто из-за того, что пришлось столько часов провести на жаре?

— Не скажу, что физически ужасно себя чувствовала. Бывали матчи и похуже. Но энергии точно не было, и у меня не получалось найти нужный баланс на мяче. Было очень скользко, в некоторых моментах я просто старалась двигать ногами, но всё было не в ритме. Тяжело сказать. Мне кажется, на тренировках всё было не так плохо.

Конечно, на такой жаре мяч летит, его очень тяжело контролировать. Особенно мне, ведь я всегда действую агрессивно, стараюсь играть быстро. Но если недостаточно закручиваешь мяч или если не так быстро работаешь руками, то мяч летит куда попало.

В таких условиях нужно быть очень терпеливой, стараться как можно лучше закрутить мяч, а также выходить к сетке. Ну а я слишком часто ошибалась, так что о выходе к сетке и прочем и речи не шло.

— На жаре вам играется тяжелее всего? Именно жара вам сегодня больше всего мешала?

— Думаю, я уже ответила на этот вопрос. Дело не совсем в жаре, а в том, как летел мяч и как погодные условия влияют на мяч. Он же очень лёгкий, трудно его контролировать.

— Ну а в целом вы с жарой нормально справляетесь, это для вас не проблема?

— Все как-то стараются справляться с жарой, получается всегда по-разному. Зависит от того, в какой стране играешь, и прочего. Думаю, физически не жара стала фактором. Я просто не могла поймать баланс, не получалось нанести нужный удар, и было слишком много ошибок.