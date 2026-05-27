«Сам от себя был сегодня в шоке». Рублёв — после очередной победы на «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв продолжает побеждать в Париже. В среду он разобрался с аргентинцем Камило Уго Карабельи в четырёх сетах. В финальной партии победу пришлось ковать на тай-брейке, из-за чего было нервно, но россиянин совладал с эмоциями. А потом вышел к журналистам, где ответил на наши вопросы. Но сначала уделил время иностранным коллегам.

— Что стало ключом к победе?

— Играть агрессивно и быть сосредоточенным, потому что, как только я замедлился, он начал играть намного лучше и начал использовать свои преимущества. Он хорошо двигался и бил справа с вращением. В этих условиях было трудно что-то сделать, поэтому важно было атаковать быстрее. Как только я стал более стабильным и уверенным, я сразу же начал бить в полную силу и всё начало идти по моему сценарию.

— Матч оказался непростым со всех точек зрения.

— Камило играет всё лучше и лучше. Он выиграл несколько хороших матчей, и он сражался в прошлом сезоне со многими хорошими игроками. Я знал, что, если я хочу победить, мне нужно будет диктовать условия. Когда я немного расслаблялся или был напряжённым и я не бил достаточно сильно, он сразу же использовал преимущество.

— Насколько тяжело менять теннис? Ты пришёл к этому только сейчас.

— Нелегко, но вносить изменения тяжело не только в теннисе, но и в жизни. Чтобы изменить свою привычку, нужно время, усилия и внимание. Конечно, иногда в теннисе требуются некоторые жертвы. Мне и раньше говорили вносить изменения, но тогда я был недостаточно готов на них идти.

— Если вернуться на год назад, ты смотрел тот финал между Алькарасом и Синнером? И как много тенниса ты смотришь?

— Я не смотрел его в прямом эфире, смотрел части сетов, обзор. Конечно, я не смотрел пять часов, но я смотрю теннис. Это не обязательно должен быть финал «Шлема». Я смотрю теннис. Не как сумасшедший или что-то в этом роде, но да, когда у меня есть возможность или минутка, я смотрю. Допустим, Уимблдон, я смотрел в прямом эфире, когда был сам на территории турнира. В Индиан-Уэллсе смотрел много матчей, потому что там мы жили в доме. Но я смотрю на это как профессионал, а не для развлечений.

— Ты говорил, что достиг лимита с прошлым стилем игры и сейчас в поиске нового. Насколько эти поиски завершены, если проецировать игру на этот турнир?

— Чувствую, что начинает что-то получаться. Действия, которые раньше не делал, начинают приносить результат: удары по линии или, наоборот, открутиться, защититься, выйти к сетке. Всё это потихоньку начинает работать. На каком уровне ― не знаю, но это движется в положительную сторону.

— Как сегодня было с эмоциями?

— В четвёртом сете был сам от себя в шоке. Столько носился, боролся, вымучил этот брейк, а потом за полторы минуты отдал свою и чужую под ноль… Но получилось не поддаться эмоциям и дожать сет. Заставлял себя играть, бороться. Понимал, что будут шансы и возможности.

Андрей Рублёв Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— С учётом погоды на турнире идёт игра на выживание?

— Не уверен. Когда есть день отдыха, то комфортно. Я успеваю восстановиться. Когда ты 2,5 часа отыграл, времени много, чтобы чувствовать себя нормально. Если бы играли каждый день, то было бы тяжелее.

— Как объяснить матчи, когда люди обмениваются сетами 6:1 на 1:6? Для нас это странно.

— Для меня это тоже странно. Сегодня я чуть расслабился после первого сета. А он стал добавлять, к чему я оказался не готов. 0:2 на старте второго сета, у меня сразу паника, так это и превратилось в 0:4. Потом понял, что выигрывать-то надо, ― начал носиться, прибавлять, так и началась борьба в последних двух сетах.