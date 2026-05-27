Теннис Статьи

Ролан Гаррос – 2026, Мирра Андреева обыграла Бассольс-Риберу во втором круге, счёт, календарь, турнирная сетка, расклады

Мирра сотворила яркий камбэк на «РГ»! Она шестой раз подряд в третьем круге «Шлема»
Сергей Емельянов
Мирра Андреева
Новак Джокович превзошёл рекорд Роджера Федерера, а Елена Рыбакина потерпела сенсационную неудачу.

Сегодня, 27 мая, на парижских кортах стартовала программа второго круга на втором в сезоне турнире «Большого шлема». Днём свои поединки на «Ролан Гаррос» провели Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Интересно, что оба россиянина выясняли отношения с двумя аргентинцами. По итогам встреч последние представители российского тенниса, остающиеся в сетке в мужском одиночном разряде, пробились в третий круг.

Первым запуском вторую победу на французском мэйджоре одержал Хачанов, в четырёх сетах справившийся с сопротивлением Марко Трунгеллити – 7:6, 5:7, 6:1, 7:6. Спустя час к Карену в следующем раунде присоединился и Рублёв, также в четырёх партиях переигравший Камило Уго Карабельи – 6:1, 1:6, 6:3, 7:6. Оба россиянина закрыли матчи в свою пользу, поставив победную точку на тай-брейках.

Хачанов потерял сет, но вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос»! Карен одержал 75-ю победу на ТБШ
Вечером на том же корте, где днём одержал победу Рублёв, появилась главная надежда России в женском одиночном разряде Мирра Андреева, которая традиционно успешно играет на парижском грунте. В этом году 19-летняя россиянка четвёртый раз выступает в основной сетке «Ролан Гаррос». Три года назад Мирра здесь дебютировала на ТБШ, сразу же дойдя до третьего круга. Годом спустя в Париже Андреева установила личный рекорд на мэйджорах, впервые выйдя в полуфинал «Шлема» в одиночном разряде. В прошлом году Мирра остановилась во Франции на стадии четвертьфинала.

Таким образом, ни разу во взрослой карьере россиянка не вылетала с «РГ» раньше третьего круга. Чтобы продлить эту приятную традицию, сегодня Мирре нужно было одерживать победу над представительницей Испании Мариной Бассольс-Риберой, занимающей в мировом рейтинге 175-е место. К своим 26 годам испанка ранее лишь однажды играла в основной сетке «Шлема». Это произошло в 2024 году, когда на старте US Open Марина проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

На нынешнем «Ролан Гаррос» Бассольс-Рибера впервые в карьере одержала четыре подряд победы на «Шлеме», прорвавшись во второй круг основной сетки из квалификации. Во втором круге отбора испанка разгромила чешку Каролину Плишкову (6:3, 6:2), после чего в финале квалификации нанесла поражение белоруске Александре Саснович (7:6, 7:5). В первом круге основной сетки Марина обыграла колумбийку Эмилиану Аранго (6:3, 6:4), установив личный рекорд на «Шлемах». Это была её первая победа за пределами квалификации на всех ТБШ.

Марина Бассольс-Рибера

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первой половине стартового сета обе девушки уверенно брали свои подачи, но затем россиянка сильно сбавила в этом компоненте. В шестом гейме испанка добавила и первой в матче сделала брейк, поведя 4:2. Как это часто происходит в женском теннисе, один брейк запустил настоящий калейдоскоп из потерянных подач. В седьмом гейме Мирра совершила обратный брейк, но тут же снова упустила подачу, после чего Марина воспользовалась возможностью выиграть партию – 6:3.

В стартовом сете Мирра попадала первым мячом лишь в 54% случаев, тогда как испанка продемонстрировала 71% в этом компоненте. Неудивительно, что на приёме Бассольс-Рибера смогла выиграть ровно половину мячей (14 из 28), благодаря чему она и сделала на один ключевой брейк больше.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 21:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 1
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера

По всем предматчевым раскладам молодая россиянка считалась очевидным фаворитом встречи. Наверняка этот предательский и очень опасный статус сидел где-то и в подсознании Мирры. Неудачное начало встречи заставило россиянку злиться и нервничать. Она начала допускать очень грубые ошибки, которые едва не привели к брейку испанки на самом старте второго сета. В первом гейме партии Мирре пришлось уходить с 15-40, чтобы не поставить себя в ещё более сложное положение.

Нельзя сказать, что один спасённый гейм разом полностью стабилизировал эмоциональное состояние Андреевой. В начале сета Мирра продолжала грешить странными ошибками, особенно в тех ситуациях, когда выходила к сетке на завершение атаки. Спустя 50 минут после начала матча россиянка совершила уже 25 невынужденных ошибок, но глобально она всё равно подняла уровень игры в сравнении с первым сетом, тогда как испанка в эти минуты очень сильно просела. Несколько раз Марина откровенно спасовала в ключевых моментах геймов, что вылилось в лидерство Мирры – 3:0.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хорошее преимущество по счёту наконец помогло успокоить россиянку. Она стала получше (хоть и по-прежнему далеко не идеально) действовать у сетки: именно в таком стиле ей был заработан брейк-поинт в четвёртом гейме, реализация которого открыла Мирре прямой путь к быстрому завершению сета. Легко удержав свою подачу, россиянка выиграла пятый гейм кряду и оказалась в шаге от оформления «баранки» для испанской теннисистки. Выиграть сет «под ноль» не получилось, зато получилось закрыть сет в следующем гейме – 6:1.

Мирра вышла в 3-й круг «РГ»! Джокович и Рублёв тоже победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Любопытно, что за весь второй сет Бассольс-Рибера записала в свой актив лишь один активно выигранный мяч. Решающий сет Мирра начала со стремительного брейка, сразу же показав, что не собирается становиться участником сенсации, подобно той, о которой ещё будет сказано в этом материале. Испанка не собиралась сдаваться без боя: во втором гейме она дважды вырывалась вперёд на приёме (0-15 и 15-30), было здесь и «ровно», но заключительные два розыгрыша остались за россиянкой – 2:0.

Теперь уже Мирра всё по-настоящему полностью контролировала. Посеянная в Париже под восьмым номером россиянка продолжила набирать гейм за геймом, всё сильнее приближаясь к своей победе – 4:0. Как и во втором сете, максимумом испанской теннисистки оказалось избежать поражения в партии «под ноль». В пятом гейме Бассольс-Рибера взяла свою подачу, но на исходе встречи это уже никак не отразилось. Затратив чуть меньше двух часов на игру, Мирра оформила камбэк в матче второго круга – 3:6, 6:1, 6:1.

Российская теннисистка четвёртый раз подряд и в карьере вышла в третий круг на французском мэйджоре. В Париже Мирра по-прежнему не проигрывает раньше этой стадии турнира. Если же говорить в целом о выступлении россиянки на ТБШ, то она обрела неплохую стабильность. Последний раз Андреева не проходила дальше второго круга ещё на US Open – 2024. С тех пор она шестой раз пробивается в 1/16 финала «Шлема». В следующем матче во Франции Мирра сыграет с чешкой Мари Боузковой.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Настоящим украшением среды стала вторая половина противостояния сербской легенды Новака Джоковича и местного теннисиста Валантена Руае. После двух сетов казалось, что 39-летний серб доведёт матч до спокойной победы, тем более в ходе третьей партии Новак дважды подряд выходил вперёд с брейком, но в итоге Джоковичу пришлось приложить максимальные усилия, чтобы дожать француза – 6:3, 6:2, 6:7, 6:3. Серб 20-й год кряду пробился в третий круг французского мэйджора – он делает это на «Ролан Гаррос» с 2006 года.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:50 МСК
Валантен Руае
74
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 7 9 3
6 		6 6 7 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Заодно Джокович повторил рекорд Роджера Федерера по выходам в третий круг на одном «Шлеме» – у обоих по 21. Если по этому показателю Новак пока сравнялся с Роджером, то другой рекорд швейцарца серб уже полностью переписал на себя. Матч с Руае стал для легендарного серба 120-м в одиночном разряде «Ролан Гаррос». Это новый рекорд Открытой эры по числу матчей на одном турнире «Большого шлема». Ранее рекорд принадлежал Федереру – 119 матчей на «Уимблдоне».

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Главная же сенсация игрового дня произошла в женском одиночном разряде, где посеянная под вторым номером Елена Рыбакина проиграла украинке Юлии Стародубцевой – 6:3, 1:6, 6:7. Представительница Казахстана не вышла в третий круг этого турнира впервые с 2020-го. В прошлом году она дошла до 1/8 финала. Таким образом, Елена уже точно не сумеет обогнать Арину Соболенко в рейтинге WTA и белорусская теннисистка останется первой ракеткой мира по окончании турнира.

«Вот почему Соболенко первая». Рыбакина разочаровала теннисный мир провалом на «РГ»
