«Возможно, выставлю блокноты в своём будущем музее». Мирра — после камбэка на «РГ»

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Для этого пришлось помучиться с испанской теннисисткой Мариной Бассольс-Риберой. Испанка по делу забрала первый сет и заработала два брейк-пойнта на старте второй партии. Но Андреевой удалось собраться и полностью склонить игру на свою сторону, что и привело к уверенной победе. А после матча Мирра уже в 23 часа по парижскому времени пообщалась с журналистами, среди которых был и корреспондент «Чемпионата». Но сначала она уделила время иностранным коллегам.

— Расскажи о матче.

— Да, не очень хорошее начало в первом сете, принимала плохие решения на корте и давала сопернице играть в её игру. Просто рада, что во втором и третьем сете всё пошло хорошо.

— Ты ощущаешь разницу здесь между кортами?

— Мне кажется, я уже сыграла здесь на всех кортах. Разницы особой нет. Правда, когда тренировалась перед турниром, чувствовала, что корт Симоны Матье, на котором мы сегодня играли, чуть отличается. Не очень хотелось проводить на нём турнирные матчи, но в итоге рада, что там сыграла и смогла победить.

— Как думаешь, версия Мирры Андреевой годичной давности проиграла бы этот матч со счёта 0:1 по сетам и 15-40 на своей подаче в первом гейме второй партии?

— Возможно. Сейчас в плане психологии и в плане отношения к счёту всё намного лучше. Я чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию тоже. Я очень плохо отвечаю на вопросы из разряда «было бы», но здесь скажу, что да. Наверное, год назад проиграла бы такой матч.

— В третьем круге играть с Боузковой. В чём её сильные стороны?

— Всегда борется до последнего мяча, всё возвращает. Она очень тягучая, игровая. Её нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно. С Кончитой [Мартинес] ещё поговорим.

Мирра Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Как ты узнаёшь новости по турниру? Кто рассказывает, что тот или иной игрок вылетел?

— Я подписана на несколько телеграм-каналов, чтобы узнавать всякие новости. Там ещё мини-сплетни выкладывают, а я такое люблю (смеётся).

— Рыбакина вылетела, а ты должна была с ней сыграть в четвертьфинале?

— А, я не знала. Так далеко не заглядывала. Но я иногда смотрю сетку и высчитываю, кто на кого выйдет. Здесь — я не знала, до четвертьфинала ещё далеко.

— В интервью на корте ты сказала, что покажешь, что пишешь в своих блокнотах, если выиграешь «Шлем». Сколько их у тебя? Как быстро они заканчиваются и есть ли уже планы, что с ними делать после карьеры?

— Пока я использовала только два блокнота. Начала я это делать в Мадриде в 2025-м, писала там про каждый матч по страничке. Тот блокнот уже был наполовину использованным, когда я начала, поэтому он закончился в конце прошлого сезона. На новый сезон я себе купила новый, пока тоже использовала наполовину. Что делать дальше ― пока не думала. Знаю, что у Серены Уильямс есть музей, где хранятся её платья, записки. Если получится как-то добраться до этого же уровня и будет у меня свой музей, то выставлю их там. Выкидывать я их не планирую.