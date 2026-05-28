Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос – 2026, теннисисты страдают из-за жары и календаря, инциденты с Меншиком, Баптист, Паолини и другими

«Тело просто отключилось». Топ-игрок на «РГ» упал на корт и не мог встать более пяти минут
Михаил Георгиев
Мариано Навоне и Якуб Меншик
Комментарии
Жуткие случаи были не только с Меншиком. Баптист увезли в инвалидной коляске, а Паолини плакала от страданий.

Стартовые игровые дни «Ролан Гаррос» проходят в условиях аномальной жары. Погода в Париже для конца мая крайне нетипичная, что доставляет многим теннисистам дискомфорт на корте.

Высокая температура не единственная проблема. Очень часто игроки страдают непосредственно от классических теннисных травм, что вызывает вопросы к календарю сезона. Стартовые матчи второго круга были особенно богаты на драматичные события.

Материалы по теме
«Просто прибило». Теннисисты чуть не падают в обморок и снимаются из-за дикой жары на «РГ»
«Просто прибило». Теннисисты чуть не падают в обморок и снимаются из-за дикой жары на «РГ»

13-я сеяная итальянка Жасмин Паолини уступила аргентинке Солане Сьерре – 6:3, 4:6, 3:6. Паолини расплакалась во время решающего сета. Она вызвала врача из-за травмы ноги при счёте 0:3. Жасмин на характере довела матч до конца и даже раздавала автографы болельщикам по пути с корта, но снова расплакалась на послематчевой пресс-конференции. Дело не только в горечи от поражения, но и в физическом состоянии теннисистки, которое далеко от идеального.

Жасмин Паолини

Жасмин Паолини

Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

Совсем жуткий момент можно было наблюдать в конце пятисетового матча между чехом Якубом Меншиком и аргентинцем Мариано Навоне (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6). Меншик вёл 6:2 на решающем супер-тай-брейке, но страдал от судорог, Навоне отыгрался и сделал счёт 7:7. Затем Якуб заработал двойной матчбол — 9:7, не реализовал оба шанса, и на табло стало 9:9.

Казалось, аргентинец дожмёт чеха, однако Навоне в решающий момент занервничал и наошибался. Меншик фактически на одной ноге выиграл чемпионский тай-брейк со счётом 13:11 и закрыл матч за 4 часа 41 минуту. После этого он рухнул на корт и долго не смог встать. Навоне пришлось подходить к лежащему сопернику для рукопожатия. Якуб пребывал на грунтовой поверхности более пяти минут, прежде чем ему оказали медицинскую помощь.

Ролан Гаррос Подробнее

В конечном счёте Меншик всё-таки смог подняться и самостоятельно покинуть корт. После ледяной ванны Якуб даже нашёл в себе силы пообщаться с представителями СМИ.

«Моё тело просто отключилось. Играть в такую ​​погоду, особенно на фоне солнца, — это безумие. Провести на корте больше четырех с половиной часов — просто немыслимо. Даже с перерывами времени восстановиться не так уж много. В целом есть одна минута, но на скамейке между переходами вы сидите всего 30 секунд. Времени на то, чтобы остыть, совсем мало. В раздевалке я принял ледяную ванну, а после этого пошёл в спортзал, чтобы восстановиться, так что чувствую себя довольно хорошо, осталось только набраться сил, выпить много жидкости. Надеюсь, всё будет в порядке», — сказал Меншик на пресс-конференции.

Якуб Меншик

Якуб Меншик

Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

У чеха раньше не раз были проблемы со здоровьем, он неоднократно снимался с матчей, в том числе на Australian Open – 2026, когда не смог выйти на встречу четвёртого круга с Новаком Джоковичем. Дальше Якуб должен сразиться с австралийцем Алексом де Минором, но не факт, что матч состоится. К слову, для де Минора это может быть второй подряд проход дальше без борьбы. В среду, 27 мая, Алекс не сыграл с бельгийцем Александром Блоксом, снявшимся из-за травмы лодыжки, полученной на тренировке.

26-я сеяная американка Хейли Баптист пережила, пожалуй, самый страшный момент игрового дня. Баптист получила серьёзную травму колена при счёте 4:5 в первом сете матча с китаянкой Ван Сиюй. Хейли неудачно приземлилась на левую ногу и тут же упала на корт. Её отец Касим первым выбежал на площадку, чтобы помочь дочери.

Американка снялась с матча, её увезли с корта в инвалидной коляске. Хейли впервые в карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA именно за счёт успеха на грунте этой весной. Среди прочих она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Баптист явно рассчитывала далеко зайти и на «Ролан Гаррос», особенно после сенсационного вылета её потенциальной соперницы по третьему кругу Елены Рыбакиной. К сожалению, невероятный сезон американки на грунтовых кортах закончился крайне печально.

Хейли Баптист увезли в инвалидной коляске с матча на «Ролан Гаррос»

Хейли Баптист увезли в инвалидной коляске с матча на «Ролан Гаррос»

Фото: Кадр из трансляции

Австралиец Танаси Коккинакис не доиграл встречу с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, снявшись при счёте 5:7, 6:4, 0:1. Перед третьим сетом австралиец брал медицинский перерыв – физио работал с его правым плечом. Этот матч стал для Коккинакиса лишь шестым за два года.

В феврале 2025-го Коккинакис перенёс операцию на грудной мышце. В начале этого года он рассказал, что ему пересадили ахиллово сухожилие мёртвого человека. Травмы никуда не уходят, дальнейшие перспективы 30-летнего теннисиста, мягко говоря, неутешительные.

«Я сказал команде, что буду играть до следующего Australian Open. Если дела пойдут не очень и рука не будет чувствовать себя хорошо – вероятно, это конец карьеры», — сказал Коккинакис на «Ролан Гаррос».

Танаси Коккинакис

Танаси Коккинакис

Фото: Robert Szaniszlo/Getty Images

19-я ракетка мира Валантен Вашеро снялся со второго круга из-за травмы левой стопы. Во вторник монегаск на старте турнира обыграл француза Тома Фореля – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6, но на следующий матч с чилийцем Алехандро Табило выйти не смог.

За право выступить во второй неделе Табило сыграет с боливийцем Даниэлем Вальехо или 17-летним французом Моизом Куаме. Вашеро прославился сенсационным титулом на «Мастерсе» в Шанхае в прошлом году, что позволило ему подняться из третьей сотни рейтинга ATP в топ-30, а после недавнего выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло ворваться в двадцатку. Сказки на «Ролан Гаррос» не получилось, хотя сетка для Валантена выглядела удобной, и его выход в полуфинал на Янника Синнера казался более чем реалистичным сценарием, если бы не травма.

Материалы по теме
«Этот календарь ухудшает здоровье женщин». Кудерметова не торопится возвращаться на корт
«Этот календарь ухудшает здоровье женщин». Кудерметова не торопится возвращаться на корт

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Вероника Кудерметова вообще не выходила на корт в этом сезоне из-за проблем со здоровьем. В недавнем интервью Кудерметова отметила, что игровой календарь истощает теннисисток, поэтому сейчас она получает удовольствие от отдыха и рассчитывает вернуться с новыми силами.

«Плотный календарь с обязательными турнирами, хоть и в ограниченном количестве, ухудшает здоровье женщин, не говоря уже о подготовке к беременности и родам. Но это уже другая тема, и многие, например, футболистки, уже поднимали этот вопрос и продолжают его обсуждать. Эта пауза в карьере дала мне возможность посмотреть на жизнь шире. Я понимаю, что теннис — лишь её небольшая часть. Горжусь тем, чего уже достигла. А что будет дальше — покажет время. Когда вернусь, буду смотреть на всё иначе», — сказала Вероника.

Слова Кудерметовой в первую очередь относятся к женскому теннису, однако также актуальны и для мужского. Жара на нынешнем «Ролан Гаррос» – лишь часть проблемы. Она могла усугубить состояние Вашеро, Блокса, Коккинакиса, Меншика (список явно пополнится в ближайшее время), но основная причина их изнеможения – слишком плотный календарь, который теннисистам выдержать всё сложнее. Чиновники не хотят его смягчать и, наоборот, планируют только ужесточать, что точно не идёт на пользу спортсменам.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android