Жуткие случаи были не только с Меншиком. Баптист увезли в инвалидной коляске, а Паолини плакала от страданий.

«Тело просто отключилось». Топ-игрок на «РГ» упал на корт и не мог встать более пяти минут

Стартовые игровые дни «Ролан Гаррос» проходят в условиях аномальной жары. Погода в Париже для конца мая крайне нетипичная, что доставляет многим теннисистам дискомфорт на корте.

Высокая температура не единственная проблема. Очень часто игроки страдают непосредственно от классических теннисных травм, что вызывает вопросы к календарю сезона. Стартовые матчи второго круга были особенно богаты на драматичные события.

13-я сеяная итальянка Жасмин Паолини уступила аргентинке Солане Сьерре – 6:3, 4:6, 3:6. Паолини расплакалась во время решающего сета. Она вызвала врача из-за травмы ноги при счёте 0:3. Жасмин на характере довела матч до конца и даже раздавала автографы болельщикам по пути с корта, но снова расплакалась на послематчевой пресс-конференции. Дело не только в горечи от поражения, но и в физическом состоянии теннисистки, которое далеко от идеального.

Жасмин Паолини Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

Совсем жуткий момент можно было наблюдать в конце пятисетового матча между чехом Якубом Меншиком и аргентинцем Мариано Навоне (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6). Меншик вёл 6:2 на решающем супер-тай-брейке, но страдал от судорог, Навоне отыгрался и сделал счёт 7:7. Затем Якуб заработал двойной матчбол — 9:7, не реализовал оба шанса, и на табло стало 9:9.

Казалось, аргентинец дожмёт чеха, однако Навоне в решающий момент занервничал и наошибался. Меншик фактически на одной ноге выиграл чемпионский тай-брейк со счётом 13:11 и закрыл матч за 4 часа 41 минуту. После этого он рухнул на корт и долго не смог встать. Навоне пришлось подходить к лежащему сопернику для рукопожатия. Якуб пребывал на грунтовой поверхности более пяти минут, прежде чем ему оказали медицинскую помощь.

В конечном счёте Меншик всё-таки смог подняться и самостоятельно покинуть корт. После ледяной ванны Якуб даже нашёл в себе силы пообщаться с представителями СМИ.

«Моё тело просто отключилось. Играть в такую ​​погоду, особенно на фоне солнца, — это безумие. Провести на корте больше четырех с половиной часов — просто немыслимо. Даже с перерывами времени восстановиться не так уж много. В целом есть одна минута, но на скамейке между переходами вы сидите всего 30 секунд. Времени на то, чтобы остыть, совсем мало. В раздевалке я принял ледяную ванну, а после этого пошёл в спортзал, чтобы восстановиться, так что чувствую себя довольно хорошо, осталось только набраться сил, выпить много жидкости. Надеюсь, всё будет в порядке», — сказал Меншик на пресс-конференции.

Якуб Меншик Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

У чеха раньше не раз были проблемы со здоровьем, он неоднократно снимался с матчей, в том числе на Australian Open – 2026, когда не смог выйти на встречу четвёртого круга с Новаком Джоковичем. Дальше Якуб должен сразиться с австралийцем Алексом де Минором, но не факт, что матч состоится. К слову, для де Минора это может быть второй подряд проход дальше без борьбы. В среду, 27 мая, Алекс не сыграл с бельгийцем Александром Блоксом, снявшимся из-за травмы лодыжки, полученной на тренировке.

26-я сеяная американка Хейли Баптист пережила, пожалуй, самый страшный момент игрового дня. Баптист получила серьёзную травму колена при счёте 4:5 в первом сете матча с китаянкой Ван Сиюй. Хейли неудачно приземлилась на левую ногу и тут же упала на корт. Её отец Касим первым выбежал на площадку, чтобы помочь дочери.

Американка снялась с матча, её увезли с корта в инвалидной коляске. Хейли впервые в карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA именно за счёт успеха на грунте этой весной. Среди прочих она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Баптист явно рассчитывала далеко зайти и на «Ролан Гаррос», особенно после сенсационного вылета её потенциальной соперницы по третьему кругу Елены Рыбакиной. К сожалению, невероятный сезон американки на грунтовых кортах закончился крайне печально.

Хейли Баптист увезли в инвалидной коляске с матча на «Ролан Гаррос» Фото: Кадр из трансляции

Австралиец Танаси Коккинакис не доиграл встречу с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, снявшись при счёте 5:7, 6:4, 0:1. Перед третьим сетом австралиец брал медицинский перерыв – физио работал с его правым плечом. Этот матч стал для Коккинакиса лишь шестым за два года.

В феврале 2025-го Коккинакис перенёс операцию на грудной мышце. В начале этого года он рассказал, что ему пересадили ахиллово сухожилие мёртвого человека. Травмы никуда не уходят, дальнейшие перспективы 30-летнего теннисиста, мягко говоря, неутешительные.

«Я сказал команде, что буду играть до следующего Australian Open. Если дела пойдут не очень и рука не будет чувствовать себя хорошо – вероятно, это конец карьеры», — сказал Коккинакис на «Ролан Гаррос».

Танаси Коккинакис Фото: Robert Szaniszlo/Getty Images

19-я ракетка мира Валантен Вашеро снялся со второго круга из-за травмы левой стопы. Во вторник монегаск на старте турнира обыграл француза Тома Фореля – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6, но на следующий матч с чилийцем Алехандро Табило выйти не смог.

За право выступить во второй неделе Табило сыграет с боливийцем Даниэлем Вальехо или 17-летним французом Моизом Куаме. Вашеро прославился сенсационным титулом на «Мастерсе» в Шанхае в прошлом году, что позволило ему подняться из третьей сотни рейтинга ATP в топ-30, а после недавнего выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло ворваться в двадцатку. Сказки на «Ролан Гаррос» не получилось, хотя сетка для Валантена выглядела удобной, и его выход в полуфинал на Янника Синнера казался более чем реалистичным сценарием, если бы не травма.

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Вероника Кудерметова вообще не выходила на корт в этом сезоне из-за проблем со здоровьем. В недавнем интервью Кудерметова отметила, что игровой календарь истощает теннисисток, поэтому сейчас она получает удовольствие от отдыха и рассчитывает вернуться с новыми силами.

«Плотный календарь с обязательными турнирами, хоть и в ограниченном количестве, ухудшает здоровье женщин, не говоря уже о подготовке к беременности и родам. Но это уже другая тема, и многие, например, футболистки, уже поднимали этот вопрос и продолжают его обсуждать. Эта пауза в карьере дала мне возможность посмотреть на жизнь шире. Я понимаю, что теннис — лишь её небольшая часть. Горжусь тем, чего уже достигла. А что будет дальше — покажет время. Когда вернусь, буду смотреть на всё иначе», — сказала Вероника.

Слова Кудерметовой в первую очередь относятся к женскому теннису, однако также актуальны и для мужского. Жара на нынешнем «Ролан Гаррос» – лишь часть проблемы. Она могла усугубить состояние Вашеро, Блокса, Коккинакиса, Меншика (список явно пополнится в ближайшее время), но основная причина их изнеможения – слишком плотный календарь, который теннисистам выдержать всё сложнее. Чиновники не хотят его смягчать и, наоборот, планируют только ужесточать, что точно не идёт на пользу спортсменам.