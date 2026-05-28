«Она очень тягучая, игровая». Мирра готовится на «РГ» ко встрече со своей «клиенткой»

Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает уверенно шагать по сетке «Ролан Гаррос». 19-летняя теннисистка сыграла два матча на грунтовом ТБШ и в четвёртый раз подряд пробилась в третий круг соревнований! Чтобы выйти во вторую неделю, Мирре необходимо справиться с чешкой Мари Боузковой. Рассказываем, чем она известна.

Во втором круге французского мэйджора россиянка встречалась с квалифаером Мариной Бассольс-Риберой, занимающей в мировой классификации лишь 175-ю строчку. Казалось, Андреева быстро разберётся с низкорейтинговой соперницей, однако поединок растянулся на три партии. Мирра уступила в стартовом сете, после чего ей пришлось забирать два следующих — 3:6, 6:1, 6:1 за 1 час 53 минуты.

В послематчевом интервью наша теннисистка заявила, что была недовольна своим уровнем игры.

«Мне показалось, что условия были совершенно другими по сравнению с тем временем, когда я разминалась. В Париже сейчас, конечно, очень жарко, а разминалась я в 15:00. Когда я вышла на корт, мне показалось, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки всё равно были по длине (улыбается). В начале матча она играла стабильнее. Я допускала много ошибок, а она воспользовалась этим. Она шла на удары и играла очень хорошо.

Я ещё и довольно много жаловалась в первом сете (смеётся). Я была крайне недовольна своим уровнем игры. Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему не приводят. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно это самой себе доказать (улыбается). Просто счастлива, что смогла переключить своё мышление и оставаться очень сосредоточенной на протяжении двух последних сетов», — отметила спортсменка.

А в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мирра ответила, проиграла бы этот поединок её версия годичной давности или нет. «Возможно. Сейчас в плане психологии и в плане отношения к счёту всё намного лучше. Я чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию тоже. Я очень плохо отвечаю на вопросы из разряда «было бы», но здесь скажу да. Наверное, год назад проиграла бы такой матч», — сказала восьмая ракетка мира.

Тем не менее благодаря победе над Бассольс-Риберой Андреева повторила достижение, покорявшееся лишь двум теннисисткам в XXI веке: россиянка вошла в топ-3 спортсменок по количеству выигранных матчей на грунтовом покрытии до достижения 20 лет (50). Столько же побед у Веры Звонарёвой, а лидерство принадлежит Каролине Возняцки (54).

В качестве соперницы по третьему кругу Мирре досталась чешка Мари Боузкова. В начале года теннисистка располагалась лишь на 46-й строчке в рейтинге, после чего прибавила и в данный момент она уже 28-я, что не так далеко от её лучшего результата — 24-е место. За одиночную карьеру Боузкова выиграла три титула, причём один из трофеев завоевала не так давно: на турнире в Боготе в нынешнем сезоне.

В парном разряде карьера у Мари складывается куда удачнее: чешка пять раз поднимала над головой чемпионский кубок, к тому же она является победительницей турнира категории WTA-1000 в Пекине-2023. В мировой классификации среди дуэтов Боузкова максимально поднималась на 15-е место, однако сейчас она только 69-я.

Лучший результат чешки на ТБШ в одиночном разряде — четвертьфинал Уимблдона-2022. При этом на «Ролан Гаррос» теннисистка ни разу не проходила дальше третьего круга, до этой стадии она добиралась три раза подряд — с 2024-го по 2026-й. А вот в паре Боузкова является полуфиналисткой Уимблдона-2023 и четвертьфиналисткой US Open — 2021 и «Ролан Гаррос» — 2023.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Мари получила 27-й номер посева, тогда как в прошлом году ей не достался статус высокорейтинговой спортсменки. В первом круге Боузкова в двух партиях закрыла квалифаера Лючию Бронцетти – 6:3, 6:1, а во втором чешская теннисистка повесила «баранку» представительнице Великобритании Франческе Джонс – 6:0, 7:6.

В интервью на корте Мари рассказала, как ей удалось пробиться в третий круг грунтового мэйджора.

«Просто нужно было сохранять стойкость в конце второй партии, бороться до конца и не доводить дело до третьего сета. Думаю, я очень хорошо действовала на старте матча, он даже был слегка быстроватым, поэтому всё усложнилось, но я рада, что хорошо справилась с тай-брейком.

Конечно, это ужасная ситуация, когда ты выигрываешь со счётом 6:0, а потом соперница прибавляет, после чего матч уже не двигается в изначальном направлении. Конечно, я сама себе усложнила задачу. Это единственный минус сегодня. Второй сет мог сложиться лучше, однако сопернице было нечего терять. Так что это были большие перемены, и игра очень быстро перевернулась. Очень ценю, что мне удалось дойти до третьего круга «Ролан Гаррос», — отметила чешка.

По личным встречам с Мари у Мирры неоспоримое преимущество — 4-0. Примечательно, что Боузкова даже ни разу не смогла взять сет у нашей теннисистки! Андреева оказывалась сильнее соперницы на старте Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4), на этой же стадии в Аделаиде-2026 (6:3, 6:1) и в третьем круге Майами-2026 (7:6, 6:2).

Несмотря на тотальное доминирование во встречах с чешкой, на пресс-конференции после выхода в третий круг Мирра комплиментарно описала свою будущую соперницу.

«Всегда борется до последнего мяча, всё возвращает. Она очень тягучая, игровая. Её нужно побеждать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно. С Кончитой [Мартинес] ещё поговорим», — отметила восьмая ракетка мира.

В свою очередь, Боузкова тоже сказала, что матч с Андреевой получится тяжёлым. «Мы довольно часто играли за последние 12 месяцев, так что, конечно, знаем друг друга. Это будет сложный матч, думаю, она верит в такой настрой даже больше, чем я. Полагаю, что если не буду сосредотачиваться на себе, то мне придётся играть в теннис как можно лучше, чтобы бороться за победу», — подчеркнула теннисистка.

Как бы то ни было, Мари можно с полным правом назвать «клиенткой» Мирры. С учётом статистики встреч теннисисток вряд ли для Боузковой случится чудо.

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня.