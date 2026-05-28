Синнера накрыла жара! Он вёл 2:0 по сетам и 5:1 в 3-й партии, но внезапно проиграл на «РГ»

Янник пока остался без карьерного «Шлема». Впервые с 2000 года лидер посева не дошёл до третьего круга в Париже.

В четверг, 28 мая, на «Ролан Гаррос» проходили заключительные матчи второго круга в одиночных сетках. Свой поединок провёл лидер рейтинга ATP Янник Синнер. Разумеется, он был явным фаворитом отчётной игры. Синнер, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», ещё не выигрывал Открытый чемпионат Франции, и перед ним в преддверии парижского мэйджора стояла единственная цель — титул.

Соперником итальянца, посеянного под первым номером, был аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, 56-я ракетка мира. Оба теннисиста не отдали ни одной партии в первом круге: итальянец прошёл Клемана Табюра (6:1, 6:3, 6:4), а его соперник сломил сопротивление Джейкоба Фирнли (6:2, 7:6 (7:0), 7:6 (9:7)).

Матч проходил первым запуском в жаркую погоду, а в таких условиях Синнер часто испытывает проблемы. В первых двух сетах, правда, всё шло по его сценарию. За всё это время итальянец подарил сопернику только один брейк-пойнт, который тот не реализовал. Первую партию Янник выиграл с одним брейком (6:3), вторую — с двумя (6:2).

Неприятности настигли Синнера в третьем сете. Казалось, он на всех парах мчится к победе. Однако после 5:1 жара накрыла Янника: судороги, тошнота — стандартные признаки. Он под ноль проиграл четыре гейма подряд, и счёт 5:1 превратился в 5:5. Прямо по ходу 10-го гейма итальянец сообщил, что не может бороться, и вызвал врача. Теннисист сказал врачу, что чувствует тошноту, и его отвели в подтрибунку.

Предупреждения за это Синнер не получил, так как у него определили тепловой удар, а в этом случае поединок можно прервать и избежать санкций. Янник всё же вернулся на корт, но отдал ещё два гейма, а с ними и весь сет — 7:5 в пользу Серундоло.

В начале четвёртой партии Синнер выглядел ещё более-менее и даже мог повести с брейком, но потом его вновь накрыло. В третьем гейме Янник упустил все три брейк-пойнта и больше не взял ни одного гейма, хотя в пятом гейме у него был тройной брейк-пойнт. Его аргентинский соперник, взяв сет 6:1, перевёл матч в решающую партию.

Пятый сет Серундоло начал с брейка, и на этом на шансах итальянца можно было поставить крест. В своих геймах Синнер ещё кое-как боролся, однако на приёме поначалу у него не было шансов. В третьем гейме Хуан-Мануэль ещё раз взял подачу обессиленного оппонента. В шестом гейме Янник, уступая 1:4, вышел на двойной брейк-пойнт, но упустил его, и это был конец. Закончился матч тем, что Синнер под ноль отдал подачу. Серундоло оформил камбэк — 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 за 3 часа 31 минуту.

Так оборвалась 30-матчевая победная серия Синнера. Итальянец впервые с «Ролан Гаррос» 2023 года не дошёл до третьего круга на ТБШ. Серундоло же одержал крупнейшую победу в карьере, если иметь в виду рейтинг соперника. Это первый случай за 26 лет, когда лидер посева не дошёл до 1/16 финала на «Ролан Гаррос». В 2000 году Кароль Кучера во втором круге «РГ» выбил Андре Агасси.

Также Синнер впервые за два с половиной года уступил леворукому теннисисту. После поражения от Бена Шелтона на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году у него было 23 победы в 23 матчах с левшами. И теперь мужская сетка «Ролан Гаррос» максимально открыта. Шансы Новака Джоковича завоевать 25-й «Шлем», Александра Зверева — первый и так далее ощутимо возросли… Ну а мечты Янника о карьерном «Шлеме» придётся отложить ещё минимум на сезон.