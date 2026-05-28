Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Янник Синнер вылетел с Ролан Гаррос, как это было, репортаж

Никто не мог поверить в вылет Янника Синнера. Репортаж с центральной арены «Ролан Гаррос»
Андрей Панков
Репортаж с центральной арены «Ролан Гаррос»
Комментарии
Андрей Панков своими глазами увидел, как «сварилась» первая ракетка мира.

Такого не ожидал никто, и в это невозможно было поверить. Нет, конечно, когда в среду мы все, журналисты в пресс-центре, увидели расписание матчей на четверг, поверили в интригу во встрече Синнера и Хуан-Мануэля Серундоло. Жара ― худшая погода для итальянца, а здесь его поставили открывать дневную сессию в самый солнцепек на корте Филиппа Шатрие.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Но после двух сетов сомнения улетучились. Синнеру было некомфортно, однако это не мешало ему выносить аргентинца с корта. Когда счёт в поединке стал 2:0, я пошёл на матч Дианы Шнайдер, потому что вероятная интрига казалась глубоко зарытой под слоем грунта центрального корта парижского комплекса. В третьем сете первая ракетка мира и вовсе вёл 5:1. И тут итальянца «отрубило». Жара всё-таки догнала Синнера, и он проиграл 15 очков подряд. После этого при счёте 0:40 на своей подаче, когда Янник всё ещё вёл 5:4, Синнер исполнил наглость и, если называть вещи своими именами, позорище. Просто встал посреди гейма и отказался его продолжать, вызвал физио и ушёл в подтрибунку.

По правилам, Синнера должны были лишить за это гейма, однако после его возвращения на корт этого, конечно, не случилось. Но Янник и сам его отдал. Так счёт сравнялся — 5:5, а потом Серундоло дожал третий сет. И вот тут стало ясно, что сенсация не просто на пороге, а она уже буквально нависает над великим кортом.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В четвёртом сете ситуация лучше не стала, Синнер даже подавал с прямых ног без какого-либо намека на выпрыг. И здесь начало бросаться в глаза, как испугался Хуан-Мануэль Серундоло. Думаю, забрав третий сет, он испугался больше самого Синнера. В четвёртом сете какое-то время аргентинец не мог поверить, что Синнер «сварился», и продолжал играть прямолинейно, не использовал дропшоты, не мучил Синнера, а, наоборот, извинялся, что цеплял линии. С трибуны это выглядело странно и нелепо, однако не помешало младшему Серундоло забрать четвёртую партию — 6:1.

Но всё равно не отпускало ощущение, что Синнер очнётся и заберёт победу. Верила в это его команда, которая уже по традиции вставала на ноги каждые два гейма, а Янник пытался подбадривать себя кулаком после каждого редкого выигранного очка. В пятом сете он начал невероятно часто пытаться бегать к сетке с подачи, однако скорости не хватало, из-за чего он нарывался на обводки.

Всю финальную партию зрители на арене вели себя тише обычного, иногда это вообще был полный звуковой штиль. Будто каждый на трибунах пытался осознать, что путь Синнера к карьерном «Шлему» заканчивается вот так. В итоге он завершился с аналогичным четвёртому сету счётом ― 1:6.

Материалы по теме
Синнера накрыла жара! Он вёл 2:0 по сетам и 5:1 в 3-й партии, но внезапно проиграл на «РГ»
Синнера накрыла жара! Он вёл 2:0 по сетам и 5:1 в 3-й партии, но внезапно проиграл на «РГ»

***

Я второй раз работаю вживую на «Ролан Гаррос» и впервые видел настолько заполненной комнату для пресс-конференций. Все пришли послушать объяснения Синнера, многим пришлось стоять.

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Синнер очень быстро пришёл держать слово, рассказал, что дело не в жаре, хотя, пожалуй, в комнате ему никто не поверил.

— Энергия была на низком уровне, пытался подать на матч. Очень важным оказался гейм в пятом сете, я не смог его удержать. Утром чувствовал себя не очень хорошо, пытался сократить розыгрыши. Было жарко, но не безумно. Проблема не в жаре, не в погоде, просто так случилось. До середины третьего сета я играл в хороший теннис, однако потом пришлось страдать.

Теперь «Ролан Гаррос» в мужской сетке превратился в казино.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android