Никто не мог поверить в вылет Янника Синнера. Репортаж с центральной арены «Ролан Гаррос»

Такого не ожидал никто, и в это невозможно было поверить. Нет, конечно, когда в среду мы все, журналисты в пресс-центре, увидели расписание матчей на четверг, поверили в интригу во встрече Синнера и Хуан-Мануэля Серундоло. Жара ― худшая погода для итальянца, а здесь его поставили открывать дневную сессию в самый солнцепек на корте Филиппа Шатрие.

Но после двух сетов сомнения улетучились. Синнеру было некомфортно, однако это не мешало ему выносить аргентинца с корта. Когда счёт в поединке стал 2:0, я пошёл на матч Дианы Шнайдер, потому что вероятная интрига казалась глубоко зарытой под слоем грунта центрального корта парижского комплекса. В третьем сете первая ракетка мира и вовсе вёл 5:1. И тут итальянца «отрубило». Жара всё-таки догнала Синнера, и он проиграл 15 очков подряд. После этого при счёте 0:40 на своей подаче, когда Янник всё ещё вёл 5:4, Синнер исполнил наглость и, если называть вещи своими именами, позорище. Просто встал посреди гейма и отказался его продолжать, вызвал физио и ушёл в подтрибунку.

По правилам, Синнера должны были лишить за это гейма, однако после его возвращения на корт этого, конечно, не случилось. Но Янник и сам его отдал. Так счёт сравнялся — 5:5, а потом Серундоло дожал третий сет. И вот тут стало ясно, что сенсация не просто на пороге, а она уже буквально нависает над великим кортом.

В четвёртом сете ситуация лучше не стала, Синнер даже подавал с прямых ног без какого-либо намека на выпрыг. И здесь начало бросаться в глаза, как испугался Хуан-Мануэль Серундоло. Думаю, забрав третий сет, он испугался больше самого Синнера. В четвёртом сете какое-то время аргентинец не мог поверить, что Синнер «сварился», и продолжал играть прямолинейно, не использовал дропшоты, не мучил Синнера, а, наоборот, извинялся, что цеплял линии. С трибуны это выглядело странно и нелепо, однако не помешало младшему Серундоло забрать четвёртую партию — 6:1.

Но всё равно не отпускало ощущение, что Синнер очнётся и заберёт победу. Верила в это его команда, которая уже по традиции вставала на ноги каждые два гейма, а Янник пытался подбадривать себя кулаком после каждого редкого выигранного очка. В пятом сете он начал невероятно часто пытаться бегать к сетке с подачи, однако скорости не хватало, из-за чего он нарывался на обводки.

Всю финальную партию зрители на арене вели себя тише обычного, иногда это вообще был полный звуковой штиль. Будто каждый на трибунах пытался осознать, что путь Синнера к карьерном «Шлему» заканчивается вот так. В итоге он завершился с аналогичным четвёртому сету счётом ― 1:6.

Я второй раз работаю вживую на «Ролан Гаррос» и впервые видел настолько заполненной комнату для пресс-конференций. Все пришли послушать объяснения Синнера, многим пришлось стоять.

Синнер очень быстро пришёл держать слово, рассказал, что дело не в жаре, хотя, пожалуй, в комнате ему никто не поверил.

— Энергия была на низком уровне, пытался подать на матч. Очень важным оказался гейм в пятом сете, я не смог его удержать. Утром чувствовал себя не очень хорошо, пытался сократить розыгрыши. Было жарко, но не безумно. Проблема не в жаре, не в погоде, просто так случилось. До середины третьего сета я играл в хороший теннис, однако потом пришлось страдать.

Теперь «Ролан Гаррос» в мужской сетке превратился в казино.