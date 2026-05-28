Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби

Сегодня, 28 мая, на парижских кортах завершается программа второго круга на втором в сезоне турнире «Большого шлема». В очередной игровой день «Ролан Гаррос» свои поединки в основной сетке женского одиночного разряда предстояло провести сразу трём российским теннисисткам, двум из которых суждено было сыграть друг с другом. Вторым запуском на французских кортах появились Диана Шнайдер и Анна Калинская с Алиной Корнеевой.

Благодаря победе на старте турнира 22-летняя Шнайдер третий раз в карьере пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», с ходу повторив личный рекорд на этом соревновании (2023, 2025, 2026). Чтобы улучшать этот результат, россиянке необходимо было справляться с американкой Маккартни Кесслер. Девушки впервые встречались друг с другом. Перед началом французского мэйджора в мировом рейтинге Диана занимала 23-ю строчку, а Маккартни — 48-ю.

Непосредственно на старте встречи обе девушки показали игру, максимально далёкую от их лучших стандартов. В двух первых геймах в общей сложности россиянка и американка умудрились допустить с десяток невынужденных ошибок, что привело к закономерному обмену брейками – 1:1. В середине партии Диана и Маккартни ещё раз продемонстрировали, что сам по себе один отдельно взятый брейк в этом матче не будет играть какой-то определяющей роли. Теннисистки снова подряд обменялись взятыми чужими подачами – 3:3.

Маккартни Кесслер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В седьмом гейме Кесслер находилась в шаге от того, чтобы третий раз кряду вырваться вперёд с брейком, однако Шнайдер ушла с «меньше». Начиная с этой минуты девушки стали значительно чаще брать свои геймы, хотя при следующем выходе на подачу Диана и пережила стрессовый момент. Она уверенно лидировала 40:0, но три подряд неудачно проведённых розыгрыша привели к тому, что счёт в девятом гейме стал «ровно». Шнайдер выплеснула негатив, выкинув ракетку на грунт, и затем с трудом удержала подачу – 5:4.

В 12-м гейме у Дианы была отличная возможность закончить партию на приёме, но Кесслер проявила характер на сетболе. Российская теннисистка вела розыгрыш и была очень близка к победе, однако Маккартни выстояла в обмене ударами и ушла с «меньше». Розыгрыш продолжительностью в 19 ударов стал наиболее длительным в партии и ключевым в этом гейме – 6:6.

В результате судьба первого сета решилась на тай-брейке, на старте которого 25-я сеяная «РГ» из России сразу же смогла организовать весомый задел по счёту. Сделав два подряд мини-брейка, Шнайдер быстро повела 3:0. Этот рывок фактически предопределил исход всего сета, так как в дальнейшем Диана своего в первой партии уже не упустила – 7:6 (7:3).

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

После завершения стартового сета обе девушки на некоторое время покинули корт, чтобы привести себя в порядок. Вернувшись на площадку, Диана и Маккартни выдали серию из трёх брейков. Первой в четвёртом гейме свою подачу в этой партии удержала Шнайдер, благодаря чему россиянка захватила необходимое лидерство – 3:1. Долгое время 26-летняя Кесслер навязывала ожесточённое сопротивление Шнайдер, но в решающей части нужных геймов Диана оказывалась чуть точнее, чуть лучше, чуть сильнее.

Именно так произошло в пятом гейме, в котором американка вела 40:15 на своей подаче, однако россиянка мёртвой хваткой вцепилась в свою соперницу и оформила такой важный брейк – 4:1. Выбраться из этого положения американская теннисистка уже не смогла. Более того, в этот момент она, по сути, сломалась. Шнайдер довела матч до победы, впервые в карьере пройдя в третий круг «Ролан Гаррос» – 7:6, 6:1. За выход в 1/8 финала французского «Шлема» Диана сразится с украинкой Александрой Олейниковой. И вы сами прекрасно понимаете, что это будет за битва.

Дебютантка «Ролан Гаррос» Корнеева пробилась в основную сетку грунтового мэйджора через квалификацию, после чего успешно преодолела барьер первого круга, одержав классную победу над куда более опытной итальянкой Элизабетой Коччаретто. Во втором круге Алине предстояло сыграть с соотечественницей Калинской. Девушки ранее друг с другом не встречались, а на кону стоял выход в третий круг, что стало бы важным достижением в карьере каждой из теннисисток.

Здесь стоит напомнить, что перед матчем первого круга с главной сенсацией прошлогоднего турнира француженкой Лоис Буассон баланс побед и поражений у Анны в основной сетке «Ролан Гаррос» был крайне невзрачным – 1-4. Ранее Калинская лишь однажды в 2024 году выходила во второй круг грунтового мэйджора. Таким образом, победа над Буассон уже позволила россиянке повторить личный рекорд во французской столице.

18-летняя Корнеева лучше вошла в игру и первой взяла чужую подачу, однако 27-летняя Калинская моментально оформила ответный брейк – 3:3. При счёте 4:4 Алина вчистую провалила гейм на своей подаче, проиграв его «под ноль». Этот момент мог оказаться ключевым в стартовой партии, ведь Анна получила возможность подать на сет, но свой шанс Калинская упустила – 5:5.

Как и во встрече Шнайдер с Кесслер, победительница первого сета определилась по итогам тай-брейка, в начале которого более опытная Калинская за считаные минуты оторвалась от молодой соотечественницы аж на четыре очка (4:0). Следующие два розыгрыша остались за Корнеевой, однако отрыв Анны уже был слишком велик. К тому же при счёте 2:5 Алина допустила двойную ошибку, окончательно её прибившую в этом сете. В распоряжении Калинской появилось четыре сетбола, на первом же из которых Алина совершила ещё одну оплошность – 7:6 (7:2) в пользу Анны.

Анна Калинская Фото: Dan Istitene/Getty Images

На старте второй партии Корнеева вновь быстро повела с брейком, но и в этот раз Алине не удалось оторваться на два гейма – 1:1. Вскоре та же история повторилась ещё раз и ещё раз – 3:3 и 4:4. Из первых восьми геймов в этом сете шесть завершались в пользу той девушки, которая принимала чужую подачу. В девятом гейме Алина была в шаге от того, чтобы продолжить этот калейдоскоп брейков, однако Анна сначала ушла с 30:40, а затем красивым укороченным реализовала геймбол.

Трижды подряд отыграв брейк и удержав свою подачу, Калинская уже не отпустила Корнееву – 7:6, 6:4. Юная россиянка провела очень хороший турнир, одержав четыре победы кряду, которые уже точно по итогам «Ролан Гаррос» позволят ей дебютировать в топ-100 мирового рейтинга, но дальше по сетке продвигается 22-я сеяная турнира. Благодаря сегодняшней победе Калинская впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Теперь в активе 27-летней россиянки есть выходы в 1/16 финала на всех турнирах «Большого шлема». Лучшим результатом Анны на «Шлемах» пока остаётся четвертьфинал Australian Open – 2024. В том же году на Уимблдоне она играла в четвёртом круге, а в США два последних сезона она останавливалась как раз на стадии третьего круга. В Париже в своём следующем матче Калинская сыграет либо с Камилой Осорио, которая здесь в первом круге не оставила шансов другой россиянке Екатерине Александровой, либо с Юлией Путинцевой. На момент публикации материала эта встреча ещё продолжается.

По итогам сегодняшних встреч также можно констатировать, что в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 в одиночном разряде сыграют три наши девушки и двое мужчин. У женщин в 1/16 финала Диана и Анна присоединились к первой ракетке России 19-летней Мирре Андреевой, которая накануне отобралась в эту стадию французского «Шлема». Среди российских мужчин в основной сетке турнира остаются Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Днём свои поединки на «Ролан Гаррос» провели Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Интересно, что оба россиянина выясняли отношения с двумя аргентинцами. По итогам встреч последние представители российского тенниса, остающиеся в сетке в мужском одиночном разряде, пробились в третий круг.