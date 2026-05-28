«Мужская сетка открыта для всех». Драма Синнера на «РГ» создала уникальную возможность

Янник из-за плохого самочувствия выбыл во втором круге. Теннисный мир в шоке, но Джокович, Зверев и другие теперь реально могут взять титул.

Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно проиграл аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6). В третьем сете итальянец вёл 5:1, после чего отдал шесть геймов подряд.

При счёте 5:4, 0:40 на своей подаче Синнер взял медицинский перерыв, во время которого пожаловался на сильное головокружение и тошноту. Плохое самочувствие Янника не исчезло до конца поединка, который он всё-таки завершил, но 56-я ракетка мира Серундоло одолел явно ослабленного соперника.

Прервалась 30-матчевая победная серия Синнера, начавшаяся в марте. Впервые после встречи с Даниилом Медведевым на US Open – 2023 Янник отдал сет на турнире «Большого шлема» со счётом 1:6. Также закончилась 59-матчевая серия побед итальянца над соперниками не из топ-50. В Париже он упустил шанс собрать карьерный «Шлем» именно в 2026 году. Винить жару в своём вылете Синнер не стал, а сослался на то, что с начала дня ощущал недомогание.

Янник Синнер страдает от плохого самочувствия Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Синнер потерпел поражение в пяти последних пятисетовиках. Впервые за 14 матчей на ТБШ после финала «Ролан Гаррос» — 2025 с Карлосом Алькарасом итальянец отдал встречу, ведя 2:0 по партиям. Последний раз во втором круге мэйджора Синнер уступал в 2023-м – тогда он проиграл в Париже немцу Даниэлю Альтмайеру.

Впервые с 2000 года в третьем круге мужской одиночной сетки «Ролан Гаррос» не сыграет ни первая, ни вторая ракетка мира. Карлос Алькарас снялся до начала турнира из-за травмы запястья. За последние 20 лет только один первый сеяный у мужчин выбывал во втором круге «Большого шлема» – Рафаэль Надаль на Australian Open – 2023.

Серундоло, занимающий 56-ю строчку рейтинга, – самый низкорейтинговый игрок, одолевший первую ракетку мира на «Ролан Гаррос» с 1998 года. Тогда 97-й номер рейтинга ATP парагваец Рамон Дельгадо выбил с турнира легендарного американца Пита Сампраса, хотя сенсацией это не считалось. Сампрас взял 14 «Шлемов» за карьеру, но не разу не побеждал на «Ролан Гаррос». Для Пита было нормой вылетать здесь в первом-втором кругах.

Хуан-Мануэль понимает, что победил ослабленного Синнера, поэтому особой эйфории он не испытывал. Аргентинец надеется, что Янник как можно скорее восстановится.

«Ему было тяжело. Он лидировал в матче. Я не мог взять больше трёх геймов за сет. Мне немного повезло. Жаль Янника, потому что он заслуженно победил на многих крупных турнирах и он заслуживал победы в этом матче. Не знаю, что произошло. Возможно, у него были судороги. Возможно, это было из-за давления, я не знаю. Но я желаю ему всего наилучшего и надеюсь на его скорейшее выздоровление», — сказал Серундоло в интервью на корте.

Хуан-Мануэль Серундоло Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Впервые за 10 последних турниров «Большого шлема» чемпионом станет не Янник Синнер и не Карлос Алькарас, который не приехал в Париж из-за травмы запястья и пропустит даже Уимблдон. Последний чемпион не из этого дуэта – Новак Джокович, взявший титул на US Open – 2023.

Теперь именно Джокович кажется одним из главных претендентов на титул «Ролан Гаррос». Ещё к числу таковых относится второй сеяный Александр Зверев, который может встретиться с Новаком в полуфинале. Не стоит совсем списывать со счетов двукратного финалиста «Ролан Гаррос» Каспера Рууда, хотя норвежца ждёт сложнейший тест в виде потенциального сражения с Джоковичем уже в четвёртом круге.

Половина сетки Синнера при этом выглядит заметно слабее. Здесь уже нет самого Янника. Ещё в первом круге вылетел Даниил Медведев, который недавно навязал итальянцу серьёзное сопротивление на «Мастерсе» в Риме.

Из топ-10 рейтинга ATP остались Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим, для которых грунт явно не коронное покрытие. Скорее хорошие шансы преуспеть есть у классических грунтовиков Франсиско Серундоло (более рейтинговый брат Хуан-Мануэля) и Флавио Коболли, однако какой-то непреодолимой силой они не являются. Если одними из финалистов «Ролан Гаррос» с высокой степенью вероятности видится Джокович или Зверев, то их соперником может быть фактически кто угодно и однозначно тот, кого там вообще не ожидали увидеть перед стартом турнира.

Вылет Синнера во втором круге «Ролан Гаррос» шокировал теннисное сообщество.

«Как же жестоко судьба обошлась с Янником Синнером на «Ролан Гаррос». После того, что произошло в прошлом году, когда он был так близок к победе… Это очень жестоко по отношению к нему. Яннику будет очень трудно морально оправиться от подобного, однако ему и его команде нужно разобраться с проблемой жары, потому что это повторяется с ним уже слишком много раз подряд. У Зверева и Джоковича есть шанс, которого им никто не давал неделю назад. Я весь внимание. Джокович, Зверев, Рууд, Рафаэль Ходар, Франсиско Серундоло, Флавио Коболли. Сейчас на «Ролан Гаррос» открылась огромная возможность для любого воспользоваться тем фактом, что ни Алькарас, ни Синнер не участвуют во второй неделе в Париже. Не знаю, кто победит, но, чёрт возьми, как же это изменило турнир», — подчеркнул испанский журналист Хосе Морон.

Новак Джокович и Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Одна из крупнейших сенсаций на турнирах «Большого шлема» за многие-многие годы. Синнер вел 2:0 по сетам и 5:1 – в третьем: матч был полностью под его контролем. Синнер месяцами обыгрывал всех подряд и вообще не выглядел человеком, способным уступить. А потом Серундоло взял 18 из следующих 20 геймов. Это абсолютно невероятно», – сказал бывший британский теннисист Тим Хенмэн в эфире TNT Sports.

«Думаю, проблема в том, что Янник слишком долго выступал на запредельном уровне. Он приехал на «Ролан Гаррос» без достаточного запаса энергии – сегодня это и проявилось. Но нужно отметить и Серундоло – в концовке он играл просто потрясающе», – заявил финалист «Ролан Гаррос» – 1988 Анри Леконт.

«Закрывайте крышу, пожалуйста», – коротко отреагировал в соцсетях 10-я ракетка мира Александр Бублик.

«Мужская сетка «Ролан Гаррос» теперь открыта для всех. Синнера нет. Алькараса нет. Кто победит?» — задаётся вопросом Polymarket Sports.

«Огромный, огромный шок. Не могу поверить. С этого момента кажется, что турнир будет совсем другим», — высказал эмоции португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Катастрофа для Синнера. Он был таким же явным фаворитом турнира, как и Рафаэль Надаль в 2009 году. Но Янник потерпел поражение — как и Надаль тогда», — нашёл историческую аналогию американский обозреватель Эван Абрамс.

«Сетка «Ролан Гаррос» внезапно стала одной из самых открытых на мужских «Шлемах». У Зверева, Рууда, Джоковича, Ходара и многих других есть шанс!» — написал американский журналист Кристофер Клэри.

«Либо Джокович выиграет свой 25-й турнир «Большого шлема», либо у нас появится новый чемпион турнира «Большого шлема» среди мужчин. Самый нелепый и душераздирающий финал за всю историю карьеры для Янника Синнера», — подчеркнул французский обозреватель Бастиан Фашан.