«Меня покинули силы, всё тело было безжизненным». Синнер — о вылете с «Ролан Гаррос»

Янник рассказал, что случилось после того, как он повёл 5:1 в третьем сете и мог закрывать матч.

Первая ракетка мира Янник Синнер после побед в Монте-Карло, Мадриде и Риме сенсационно вылетел во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Хуан-Мануэлю Серундоло в пяти сетах. На пресс-конференции итальянец рассказал, почему его внезапно покинули силы, оценил свой грунтовый сезон и нашёл позитив в сегодняшнем дне – теперь у него будет много времени на восстановление и подготовку к Уимблдону.

«Силы покинули меня. Не помню, когда последний раз чувствовал такую слабость»

— Я себя не очень хорошо чувствовал на корте, но такое бывает. Я был в хорошей позиции, однако не смог подать на матч в третьем сете, а потом начал страдать. Поздравляю соперника, не хочу умалять его заслуги, он провёл очень солидный поединок, особенно его концовку. Это спорт.

— Как вы себя чувствовали и что случилось после того, как вы повели 5:1 в третьем сете?

— Я страдал, чувствовал головокружение. Совсем не было энергии. Пытался подать на матч, но энергии не было. В четвёртом сете я немного отпустил игру, старался набраться сил на пятый сет. Первый гейм в пятом был очень важен – я не смог удержать подачу, а потом всё пошло по нисходящей.

Сегодня утром я чувствовал себя не очень хорошо, старался сокращать розыгрыши. Поначалу у меня проходили хорошие, чистые удары, однако потом силы просто покинули меня, вот и всё.

— В какой момент встречи начали понимать, что становится сложнее?

— В середине третьего сета. Хотя я показывал отличный теннис, но не мог найти энергию. Это тяжёлая ситуация. Однако это спорт. Было тепло, но не безумно жарко. Игралось вполне нормально. Не скажу ничего про жару, про погоду, сегодня дело было только во мне. Так бывает.

— Не думали о том, чтобы сняться? О чём думали после 5:1?

— Четвёртый сет я отдал, чтобы восстановиться, в том числе физически, а в пятом сете могло случиться всё что угодно. Но было тяжело. В четвёртом сете и в какой-то момент в пятом сете — тоже. У меня совсем не было энергии. Всё тело было безжизненным.

Не помню, когда в последний раз чувствовал такую слабость. Но что есть. Я пытался оставаться в игре, выкладывался как мог, однако сегодня это был максимум. Конечно, жаль, потому что первые два сета я здорово играл, да и в третьем тоже.

— Вам было нехорошо только утром или до этого тоже? Поэтому у вас не было энергии?

— Трудно сказать. Думаю, сошлось несколько факторов, нельзя выделить только эту причину. Я много играл, было мало времени на восстановление. Первый матч здесь я провёл очень хорошо, солидно. Но времени всё равно оказалось мало, хоть я и закончил играть не так уж поздно.

Сегодня я плохо спал, проснулся, было тяжеловато, но так бывает. Обычно на «Больших шлемах» бывает пару дней, когда чувствуешь себя не идеально. У меня этот день случился сегодня.

«Никто не знает, было бы сегодня иначе, если бы я не сыграл в Мадриде или Риме»

— Сравните это с прошлыми матчами, в которых вы испытывали трудности – в Шанхае или Австралии. Сегодня было что-то похожее? И сравните те матчи с этим по условиям.

— В Шанхае было очень тяжело, высокая влажность. В Австралии было очень тепло, однако на харде играется иначе, потому что жара там поднимается и снизу. Здесь было тепло, но нормально. Не то что я умирал от жары. Сегодня был совершенно другой сценарий, однако такое случается.

Тяжело это принять, учитывая все обстоятельства и мою позицию, но зато теперь у меня будет достаточно времени восстановиться. Скорее всего, я не буду играть ни на каком турнире на траве, мне нужно время отдохнуть, полностью восстановиться, в том числе ментально, а дальше готовиться к Уимблдону.

— Как оцените результат этого «Шлема»?

— Я всегда стараюсь искать позитив. Если брать весь грунтовый сезон, то он получился очень хорошим. Я очень хорошо играл, выиграл три турнира подряд на грунте. Я отлично себя чувствовал, хорошо двигался, бил по мячу. Сегодня просто не судьба.

Думаю, много факторов сложились в проблему сегодня, но так бывает. Мне нужно время, чтобы проанализировать, что пошло не так. А позитив – в том, что мы сейчас можем хорошо потренироваться перед Уимблдоном. Потому что после него тоже будут важные турниры – Монреаль, Цинциннати и US Open. Ещё много играть в этом сезоне.

— Не жалеете, что так много играли перед «Ролан Гаррос»? Может, если бы пропустили какой-то турнир, то было бы больше энергии здесь?

— Не знаю. Если бы пропустил Мадрид или Рим, может, здесь всё равно бы случился такой день, когда чувствуешь себя плохо. Тяжело сказать, как бы было.

Слушайте, я три грунтовых турнира взял, невероятные результаты, потрясающая серия. Как я и говорил в начале года, это моя главная цель здесь. Конечно, не на ранний вылет я рассчитывал, но никто не знает, было бы сегодня иначе, если бы я не сыграл в Мадриде или Риме.