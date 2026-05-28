Ролан Гаррос 2026: расписание пятницы 29 мая, Мирра Андреева, Хачанов, Джокович, Рублёв, live-трансляции, сетки, где смотреть

4 топ-матча пятницы в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Карен Хачанов / Мирра Андреева / Андрей Рублёв
За кем следить 29 мая на грунтовом турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Нуну Боржеш (Португалия) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», третий круг

Интрига: как сыграет Рублёв с португальцем, с которым счёт личных встреч 4-0?

Андрей Рублёв пока с переменным успехом, но всё же продвигается по сетке «Ролан Гаррос» — 2026. Теперь в третьем круге россиянину предстоит сразиться с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и во всех случаях сильнее был Андрей. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Якуб Меншик.

«Сам от себя был сегодня в шоке». Рублёв — после очередной победы на «Ролан Гаррос»
🎾 14:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Мари Боузкова (Чехия, 27), «Ролан Гаррос», третий круг

Интрига: справится ли Мирра с удобной для себя чешкой?

Мирра Андреева четвёртый раз подряд добралась до третьего круга «Ролан Гаррос», где теперь встретится с хорошо знакомой чешской теннисисткой Мари Боузковой. Соперницы ранее играли друг с другом четыре раза, и во всех случаях сильнее была россиянка. Победительница нового матча далее сразится с лучшей из пары Хиль Белен Тайхман — Каролина Мухова.

«Она очень тягучая, игровая». Мирра готовится на «РГ» ко встрече со своей «клиенткой»
🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL), «Ролан Гаррос», третий круг

Интрига: доберётся ли Хачанов до Зверева?

Карен Хачанов благодаря выходу в третий круг «Ролан Гаррос» сумел добиться 75-й победы на ТБШ. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, россиянину необходимо справиться с нидерландцем Йеспером де Йонгом. Теннисисты уже встречались в этом году в Роттердаме, и тогда сильнее оказался Карен. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Александр Зверев.

«Смэш на матчболе лучше забыть. Ужасная ошибка». Хачанов — после выхода в 3-й круг «РГ»
🎾 16:30*: Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», третий круг

Интрига: как сыграет Джокович с бразильским талантом?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович пока сделал два шага на пути к заветному титулу. Следующим соперником 39-летнего серба будет бразильский талант Жоао Фонсека, который на 20 лет его моложе. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Каспер Рууд — Томми Пол.

«Это меня шокировало!» Джокович увёл тренера у другого серба и попал в скандал на «РГ»
