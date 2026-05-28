4 топ-матча пятницы в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на «Ролан Гаррос»

Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 12:00*: Нуну Боржеш (Португалия) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», третий круг
- 🎾 14:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Мари Боузкова (Чехия, 27), «Ролан Гаррос», третий круг
- 🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL), «Ролан Гаррос», третий круг
- 🎾 16:30*: Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», третий круг
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🎾 12:00*: Нуну Боржеш (Португалия) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», третий круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Интрига: как сыграет Рублёв с португальцем, с которым счёт личных встреч 4-0?
Андрей Рублёв пока с переменным успехом, но всё же продвигается по сетке «Ролан Гаррос» — 2026. Теперь в третьем круге россиянину предстоит сразиться с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и во всех случаях сильнее был Андрей. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Якуб Меншик.
🎾 14:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Мари Боузкова (Чехия, 27), «Ролан Гаррос», третий круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|
|
Интрига: справится ли Мирра с удобной для себя чешкой?
Мирра Андреева четвёртый раз подряд добралась до третьего круга «Ролан Гаррос», где теперь встретится с хорошо знакомой чешской теннисисткой Мари Боузковой. Соперницы ранее играли друг с другом четыре раза, и во всех случаях сильнее была россиянка. Победительница нового матча далее сразится с лучшей из пары Хиль Белен Тайхман — Каролина Мухова.
🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL), «Ролан Гаррос», третий круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Интрига: доберётся ли Хачанов до Зверева?
Карен Хачанов благодаря выходу в третий круг «Ролан Гаррос» сумел добиться 75-й победы на ТБШ. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, россиянину необходимо справиться с нидерландцем Йеспером де Йонгом. Теннисисты уже встречались в этом году в Роттердаме, и тогда сильнее оказался Карен. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Александр Зверев.
🎾 16:30*: Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 3), «Ролан Гаррос», третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Интрига: как сыграет Джокович с бразильским талантом?
24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович пока сделал два шага на пути к заветному титулу. Следующим соперником 39-летнего серба будет бразильский талант Жоао Фонсека, который на 20 лет его моложе. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Каспер Рууд — Томми Пол.
- 28 мая 2026
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:35