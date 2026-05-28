Соболенко пробилась в третий круг «РГ». Но до этой стадии не дошли 10 чемпионов ТБШ

В четверг, 28 мая, на Открытом чемпионате Франции проходили заключительные матчи второго круга. В одной из встреч принимала участие первая ракетка мира Арина Соболенко. Белорусская теннисистка четырежды побеждала на турнирах «Большого шлема», но титулов «Ролан Гаррос» у неё пока нет. В минувшем сезоне Соболенко дошла до финала в Париже, так что в этот раз перед ней стояла ответственная задача по защите 1300 очков. В то же время уже было известно, что Арина останется первой ракеткой мира по итогам турнира, так как Елена Рыбакина сенсационно проиграла во втором круге в предыдущий день.

В отчётном матче Соболенко, посеянная под первым номером, противостояла француженке Эльзе Жакемо, располагающейся на 67-й строчке в мировой классификации. Белоруска в стартовом матче выбила Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:2), а Жакемо расправилась с Линдой Фрухвиртовой (6:4, 6:3).

Несмотря на разницу в классе, Жакемо смогла навязать борьбу Соболенко. Француженка даже первой вышла на брейк-пойнты, но упустила оба шанса взять чужую подачу, а белоруска реализовала первый же брейк-пойнт и повела 3:1. Сразу после этого Арина отдала подачу, но всё равно постоянно шла чуть впереди, потому как подавала в нечётных геймах. Это позволило Соболенко выйти на сетбол на приёме в 10-м гейме, однако Арина ошиблась в том розыгрыше, и её соперница смогла сравнять счёт — 5:5. Последние два гейма, впрочем, остались за первой ракеткой мира — 7:5 за 56 минут.

Во втором сете Соболенко в первом гейме ушла с тройного брейк-пойнта, а потом сама сделала брейк и удержала это лидерство до конца. При 5:1 Арина отдала подачу, но сразу после этого сделала ещё один брейк и оформила выход в третий круг — 7:5, 6:2 за 1 час 36 минут. Теперь белоруска сразится с Дарьей Касаткиной (Австралия).

В мужской сетке состоялся невероятно напряжённый матч, который провели парагваец Адольфо Даниэль Вальехо, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, и 17-летний француз Моиз Куаме, 318-я ракетка мира. Куаме получил уайлд-кард на турнир.

Француз, поддерживаемый публикой, выиграл первые два сета, отдал следующие две партии, в пятом сете уступал 2:5, отыграл подачу на матч, на тай-брейке вёл 6:1, потом чуть было не растерял преимущество, но всё же реализовал первый же матчбол, сорвав камбэк соперника, — 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8) за 4 часа 59 минут.

Куаме стал пятым самым молодым игроком, вышедшим в третий круг «РГ» в Открытую эру, и самым молодым теннисистом с 2003 года, пробившимся в третий круг на ТБШ, со времён 17-летнего Рафаэля Надаля на Уимблдоне-2003.

А вот кому удался впечатляющий камбэк, так это 20-летнему испанцу Мартину Ландалусу. Он без шансов отдал первые два сета в матче с чехом Витом Копривой, но перевернул ход игры, а последнюю партию и вовсе закончил «баранкой» — 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0 за 3 часа 47 минут.

Также в этот день Янник Синнер потерпел сенсационное поражение, а Диана Шнайдер и Анна Калинская вышли в третий круг.

Таким образом, из шести россиян, игравших во втором круге, пять вышли в третий круг в одиночных сетках. Это Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Если учесть, что Калинская одолела Алину Корнееву в дерби, результат России на этой стадии можно считать 100-процентным.

На турнире продолжают борьбу шесть теннисистов и теннисисток, в прошлом бравших турниры «Большого шлема», причём в мужской сетке только один — Новак Джокович. Три победителя мэйджоров выбыли во втором круге: Янник Синнер, Елена Рыбакина и Елена Остапенко. Напомним, в первом круге проиграли Стэн Вавринка, Барбора Крейчикова, Даниил Медведев, Марин Чилич, Эмма Радукану, Софья Кенин и Слоан Стивенс. Таким образом, до третьего круга не дошли 10 чемпионов ТБШ.

Результаты чемпионов ТБШ во втором круге «РГ»-2026

Титулы Чемпион Результат 24 Джокович Победа 4 Синнер Поражение Чемпионка 6 Швёнтек Победа 4 Осака Победа 4 Соболенко Победа 2 Гауфф Победа 2 Рыбакина Поражение 1 Остапенко Поражение 1 Киз Победа

