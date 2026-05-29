В пятницу на грунтовом «Шлеме» начнётся третий круг. На корты выйдут и три россиянина.

Рублёв рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Хачанов. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В пятницу начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей — по восемь у мужчин и у женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих сыграют и три россиянина — Мирра Андреева (восьмой номер посева), Андрей Рублёв (11) и Карен Хачанов (13). Проведут свои поединки и другие представители топ-10 — немец Александр Зверев (2), серб Новак Джокович (3), австралиец Алекс де Минор (8), Ига Швёнтек (3), Элина Свитолина (7) и Каролина Мухова (10).